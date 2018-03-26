Благотворительная пасхальная ярмарка
1 апреля у храма святых мучеников Флора и Лавра, по адресу: Тула, ул. Мосина д. 1, состоится благотворительная пасхальная ярмарка.
На ярмарке будут представлены пасхальные сувениры: вязаные игрушки, куклы тильды, сувенирное мыло, бисерные фантазии на пасхальные тему, сувениры в технике декупаж.
У всех посетителей будет возможность приобрести пасхальные сувениры, сделанные мастерами города тулы.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Мосина ул., д.1
1 апреля 2018, воскресенье
09:00