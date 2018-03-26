1 апреля у храма святых мучеников Флора и Лавра, по адресу: Тула, ул. Мосина д. 1, состоится благотворительная пасхальная ярмарка.

На ярмарке будут представлены пасхальные сувениры: вязаные игрушки, куклы тильды, сувенирное мыло, бисерные фантазии на пасхальные тему, сувениры в технике декупаж.



У всех посетителей будет возможность приобрести пасхальные сувениры, сделанные мастерами города тулы.



Вход свободный.