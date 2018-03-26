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Благотворительная пасхальная ярмарка

Благотворительная пасхальная ярмарка

1 апреля у храма святых мучеников Флора и Лавра, по адресу: Тула, ул. Мосина д. 1, состоится благотворительная пасхальная ярмарка.

На ярмарке будут представлены пасхальные сувениры: вязаные игрушки, куклы тильды, сувенирное мыло, бисерные фантазии на пасхальные тему, сувениры в технике декупаж.


У всех посетителей будет возможность приобрести пасхальные сувениры, сделанные мастерами города тулы.
 

Вход свободный.

Где и когда?
ХРАМ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ ФЛОРА И ЛАВРА
1 апреля 2018, воскресенье
09:00
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