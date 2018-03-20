Приглашаем детей и их родителей в увлекательное путешествие по миру книг вместе со сказочными персонажами! В галерее «Ясная Поляна» состоится праздник «Сказочный переполох в Книжной лавке (проделки Бабы-Яги)». Детей ждут конкурсы, игры, загадки и подарки.

Вместе со сказочными персонажами они отправятся в большое путешествие за Бабой-Ягой, где их ждут увлекательные загадки, тайны и удивительные открытия. Ребята смогут поучаствовать в викторине на знание сказок, создать собственную книжную закладку и узнать, какие книги любил читать в детстве Лев Николаевич Толстой. И это далеко не все! Родителям тоже не придется скучать — найдутся каверзные книжные загадки и для них.

В конце праздника каждый ребенок получит литературный подарок, а родители — список книг, рекомендованных для детского чтения, и приглашение на лекцию «Почему дворянские дети любили читать».

Кроме того, в «Книжной лавке» на первом этаже можно будет приобрести понравившиеся детские книги.

Справки по телефонам: +7 (4872) 47-35-80 ; +7 (4872) 47-67-12 ; +7 (4872) 34-68-83

Стоимость: детский билет — 300Р. (в эту сумму включен подарок), взрослый — 150Р.