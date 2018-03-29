Долги в бизнесе: выход есть!

Оказаться в кредитной ловушке могут не только физические лица, но и предприниматели. Не рассчитали при планировании бизнеса, внезапно появился конкурент или подвели сотрудники — и вы уже в долговой яме. Но юристы из «Банкротного Бюро № 1» знают, как законно избавиться от долгов раз и навсегда.



От огромных долгов не застрахован никто, а предприниматели рискуют даже больше других. Большинство начинающих бизнесменов берут кредиты и займы на развитие своего дела. Но, к сожалению, не все идеи могут быть прибыльными.

Очень много открывающихся торговых точек и предприятий терпят убытки уже в первый год работы. Как же гасить долги, если нет прибыли?



Предприниматель оказывается в еще большей западне, чем наемный рабочий, ведь его доходы напрямую зависят от успеха бизнеса. Начать новое дело без денег невозможно. Жизнь рушится на глазах. Платить по кредитам нечем, человек остается совсем без средств к существованию. Тем временем долги постоянно нарастают, и ты остаешься один на один с проблемой.



Но грамотные юристы могут по­править положение. Заемщиков-предпринимателей закон защищает ничуть не меньше, чем остальных. Поэтому бизнесмены, у которых нет возможности платить по кредитам, могут обратиться в суд с заявлением о банкротстве.



Согласно федеральному закону № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», суд вправе принять решение о полном списании накопившихся задолженностей. Однако отстоять свое право в суде будет непросто, поэтому лучше всего заручиться поддержкой профессиональных юристов.



Юрий Сутырин был успешным предпринимателем до тех пор, пока в городе не появился сильный конкурент. За пару месяцев бизнесмен остался без работы и с многомиллионными долгами.

Юрий Сутырин:

- Какое-то время дела шли в гору, моя компания успешно развивалась. Первые трудности начались после повышения курса доллара в 2014 году. А в 2015 году, на мою беду, в городе появился сильный конкурент. Все эти факторы в совокупности сыграли со мной злую шутку. Бизнес был построен на кредитные средства. Доходы снижались, и платить стало нечем. Я и сам не заметил, как стал работать в минус. Хуже всего, что мой достаток полностью зависел от бизнеса. Так что я не только не мог тянуть кредиты, мне стало не на что жить. Речь шла о многомиллионных долгах, и я не мог представить, что когда-то смогу от них избавиться.

Статус должника накладывал отпечаток на всю мою жизнь. Меня не брали на работу ни в одну организацию не то что директором, но даже менеджером. Пришлось устроиться дворником, грузчиком. Чтобы хоть как-то выживать, я трудился сразу на четырех работах. Моя жизнь превратилась в замкнутый круг, вырваться из которого мне помогли юристы из «Банкротного Бюро № 1»



В 2016 году я пришел в эту компанию за консультацией и сразу понял, что здесь мне помогут. Было видно, что юристы искренне заинтересованы в своей работе. После изучения ситуации мне гарантировали хороший исход. Договор я заключил практически сразу.

И что важно, в «Банкротном Бюро № 1» мне пообещали сделать все «под ключ», то есть от меня требовалось только представить документы и написать доверенность на работу юриста от моего лица. Мне оставалось только вносить оплату, по другим вопросам меня не беспокоили.



Ко мне относились с пониманием, даже когда у меня возникали форс-мажорные ситуации. Бывало, у меня совсем не было денег внести ежемесячный платеж, а иногда я не мог найти необходимые для процедуры банкротства документы. Но и тут мы вместе искали выход.



Я немного затянул процесс, но несмотря на все сложности процедуру банкротства закончили в 2017 году. Все долги списали, и я смог вернуться к нормальной жизни, вырваться из этой кабалы. Эта ситуация стала для меня серьезным уроком, я решил, что больше никогда не буду брать кредиты, и не советую этого делать другим. Однако тем, кто уже накопил долги, хочу напомнить: выход есть, не отчаивайтесь!

В «Банкротном Бюро № 1» помогут законно и навсегда избавить вас от накопившихся долгов. Первая консультация абсолютно бесплатна.

Юристы изучат вашу ситуацию, проверят, нет ли в вашей истории «подводных камней», которые могут усложнить процедуру банкротства, и помогут избавиться от долгов.

Запишитесь на бесплатную консультацию

по телефону (4872) 79−08−53.

Тула, Красноармейский пр., 7, 3-й этаж, офис 313.

www.надоелидолги71.рф