Второй танго-марафон Sin Palabras
Второй Танго Марафон SIN PALABRAS. 4 Милонги на роскошном танцполе в Колонном зале Дворянского Собрания и команда первоклассных диджеев подарят незабываемую атмосферу весеннего танго!
Кроме зажигательных танцев в программу мероприятия вошли дополнительные бонусы:
- бесплатные мастер-классы по Нейрографике (моделирование жизни через рисунок).
- экскурсии в имение Л.Н. Толстого Ясную Поляну, Музей-заповедник "Куликово Поле", в Музей Самоваров, в Музей Оружия, в Музей Пряников, в Тульский Кремль.
Чтобы никто не остался без пары при регистрации организаторы учитывают гендерный баланс.
Справки по тел: 8-906-629-15-30, 8-953-968-06-20
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 44
31 марта 2018, суббота
21:00
1 апреля 2018, воскресенье
21:00