Второй Танго Марафон SIN PALABRAS. 4 Милонги на роскошном танцполе в Колонном зале Дворянского Собрания и команда первоклассных диджеев подарят незабываемую атмосферу весеннего танго!



Кроме зажигательных танцев в программу мероприятия вошли дополнительные бонусы:

бесплатные мастер-классы по Нейрографике (моделирование жизни через рисунок).

экскурсии в имение Л.Н. Толстого Ясную Поляну, Музей-заповедник "Куликово Поле", в Музей Самоваров, в Музей Оружия, в Музей Пряников, в Тульский Кремль.

Чтобы никто не остался без пары при регистрации организаторы учитывают гендерный баланс.

Справки по тел: 8-906-629-15-30, 8-953-968-06-20