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Второй танго-марафон Sin Palabras

Второй танго-марафон Sin Palabras

Второй Танго Марафон SIN PALABRAS. 4 Милонги на роскошном танцполе в Колонном зале Дворянского Собрания и команда первоклассных диджеев подарят незабываемую атмосферу весеннего танго!

Кроме зажигательных танцев в программу мероприятия вошли дополнительные бонусы:

  • бесплатные мастер-классы по Нейрографике (моделирование жизни через рисунок).
  • экскурсии в имение Л.Н. Толстого Ясную Поляну, Музей-заповедник "Куликово Поле", в Музей Самоваров, в Музей Оружия, в Музей Пряников, в Тульский Кремль.

Чтобы никто не остался без пары при регистрации организаторы учитывают гендерный баланс.

Справки по тел: 8-906-629-15-30, 8-953-968-06-20

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
31 марта 2018, суббота
21:00
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1 апреля 2018, воскресенье
21:00
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