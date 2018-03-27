Евгений Асс: лекция и воркшоп в ТИАМе
Евгений Асс – архитектор, художник, основатель и ректор архитектурной школы МАРШ, профессор МАРХИ. Руководил группой исследований дизайна городской среды ВНИИТЭ. Среди его работ: бюро «Другая сцена» театра «Современник», Центр современного искусства в здании Арсенала в Нижнем Новгороде, крупные градостроительные проекты и выставки. В 1999 году стал лауреатом премии «Золотое сечение».
30 марта (пятница), 18.00
В ГОЛОВЕ У АРХИТЕКТОРА. Открытая лекция
Какие тараканы обитают в голове у архитектора? Какие мыслительные процессы протекают в ней? И почему архитекторов все не любят?
Вход на лекцию - свободный
31 марта (суббота), 11.00 - 18.00
ПАМЯТЬ МЕСТА. Воркшоп
Разработка эскизных идей и сценариев использования двора ТИАМа (проспект Ленина, 25-27). На воркшоп приглашаются архитекторы, ландшафтные дизайнеры, студенты профильных вузов.
Участие только по предварительной записи!
Максимальное количество участников - 15 человек
Контакты для записи на мероприятие:
31-26-61
70-40-58
vorontsova@tiam-tula.ru
burlakov@tiam-tula.ru