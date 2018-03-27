Евгений Асс: лекция и воркшоп в ТИАМе

Евгений Асс – архитектор, художник, основатель и ректор архитектурной школы МАРШ, профессор МАРХИ. Руководил группой исследований дизайна городской среды ВНИИТЭ. Среди его работ: бюро «Другая сцена» театра «Современник», Центр современного искусства в здании Арсенала в Нижнем Новгороде, крупные градостроительные проекты и выставки. В 1999 году стал лауреатом премии «Золотое сечение».



30 марта (пятница), 18.00

В ГОЛОВЕ У АРХИТЕКТОРА. Открытая лекция

Какие тараканы обитают в голове у архитектора? Какие мыслительные процессы протекают в ней? И почему архитекторов все не любят?

Вход на лекцию - свободный



31 марта (суббота), 11.00 - 18.00

ПАМЯТЬ МЕСТА. Воркшоп

Разработка эскизных идей и сценариев использования двора ТИАМа (проспект Ленина, 25-27). На воркшоп приглашаются архитекторы, ландшафтные дизайнеры, студенты профильных вузов.

Участие только по предварительной записи!

Максимальное количество участников - 15 человек



Контакты для записи на мероприятие:

31-26-61

70-40-58

vorontsova@tiam-tula.ru

burlakov@tiam-tula.ru

