Первому игроку приготовиться
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 29.03.2018
Режиссер:
Стивен Спилберг
Актеры:
Тай Шеридан, ТиДжей Миллер, Оливия Кук, Ханна Джон-Кэймен, Саймон Пегг, Бен Мендельсон, Марк Райлэнс, Кае Александр, Кэтрин Уайлдер, Лина Уэйте
Жанр:
фантастика, боевик
Продолжительноcть:
140 мин
Действие фильма происходит в 2045 году, мир погружается в хаос и находится на грани коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS — огромной вселенной виртуальной реальности. Ее создатель, гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй, оставляет уникальное завещание. Все его колоссальное состояние получит игрок, первым обнаруживший цифровое «пасхальное яйцо», которое миллиардер спрятал где-то на просторах OASISа. Запущенный им квест охватывает весь мир. Совершенно негероический парень по имени Уэйд Уоттс решает принять участие в состязании, с головой бросаясь в головокружительную, искажающую реальность погоню за сокровищами по фантастической вселенной, полной загадок, открытий и опасностей.
Сегодня
Завтра
31 марта, суббота
1 апреля, воскресенье
2 апреля, понедельник
|09:30
|Октябрь
|10:10 3D
|Киносити
|10:10
|Алмаз Синема
|10:30 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|11:20
|Киносити
|11:35 3D
|Победа (Новомосковск)
|11:50 3D
|Алмаз Синема
|12:20
|Синема Стар
|12:55 3D
|Киносити
|12:55 3D
|ДКЖкино
|13:00 3D
|Азот (Новомосковск)
|13:35 3D
|Синема Стар
|14:10 3D
|Победа (Новомосковск)
|14:10
|Киносити
|14:30
|Октябрь
|14:30
|Алмаз Синема
|15:40 3D
|Киносити
|17:00
|Киносити
|17:10 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|17:10 3D
|Алмаз Синема
|17:15
|Синема Стар
|17:20 3D
|Азот (Новомосковск)
|17:20
|Октябрь
|17:25 3D
|ДКЖкино
|18:15 3D
|Победа (Новомосковск)
|18:25 3D
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:50
|Киносити
|19:50 3D
|Алмаз Синема
|20:00
|Октябрь
|20:10
|Синема Стар
|20:45 3D
|Победа (Новомосковск)
|21:05
|Киносити
|21:30 3D
|ДКЖкино
|21:40 3D
|Азот (Новомосковск)
|21:40 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|22:10
|Алмаз Синема
|22:40
|Октябрь
|22:40
|Киносити
|23:00
|Алмаз Синема
|23:10
|Синема Стар
|23:25 3D
|Киносити
|23:50
|Киносити
3 апреля, вторник
4 апреля, среда
5 апреля, четверг
|11:35 3D
|Победа (Новомосковск)
|16:00 3D
|Победа (Новомосковск)
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:30
3D 17:20
3D 21:55
|Азот (Новомосковск)
|
3D 13:00
3D 17:20
3D 21:40
|Алмаз Синема
|
10:10
3D 11:50
14:30
3D 17:10
3D 19:50
22:10
23:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:30
3D 17:10
3D 21:40
|ДК Белёва
|
3D 10:30
3D 17:10
3D 21:40
|ДКЖкино
|
3D 12:55
3D 17:25
3D 21:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 10:30
3D 17:10
3D 21:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:00
11:10
3D 12:35
3D 15:10
17:00
3D 17:45
3D 20:00
21:35
3D 22:35
|Киносити
|
3D 10:10
11:20
3D 12:55
14:10
3D 15:40
17:00
3D 18:25
19:50
21:05
22:40
3D 23:25
23:50
|Октябрь
|
09:30
14:30
17:20
20:00
22:40
|Победа (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 14:10
3D 18:15
3D 20:45
|Синема Стар
|
12:20
3D 13:35
17:15
3D 19:00
20:10
23:10
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:00
3D 12:40
3D 15:20
3D 18:00
3D 20:40
|Юность (Узловая)
|
3D 10:30
3D 17:00
3D 21:25
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:30
3D 17:20
3D 21:55
|Азот (Новомосковск)
|
3D 13:00
3D 17:20
3D 21:40
|Алмаз Синема
|
10:10
3D 11:50
14:30
3D 17:10
3D 19:50
22:10
23:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:30
3D 17:10
3D 21:40
|ДК Белёва
|
3D 10:30
3D 17:10
3D 21:40
|ДКЖкино
|
3D 12:55
3D 17:25
3D 21:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 10:30
3D 17:10
3D 21:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:00
11:10
3D 12:35
3D 15:10
17:00
3D 17:45
3D 20:00
21:35
3D 22:35
|Киносити
|
3D 10:10
11:20
3D 12:55
14:10
3D 15:40
17:00
3D 18:25
19:50
21:05
22:40
3D 23:25
23:50
|Октябрь
|
09:30
14:30
17:20
20:00
22:40
|Победа (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 14:10
3D 18:15
3D 20:45
|Синема Стар
|
12:20
3D 13:35
17:15
3D 19:00
20:10
23:10
3D 00:20
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:00
3D 12:40
3D 15:20
3D 18:00
3D 20:40
|Юность (Узловая)
|
3D 10:30
3D 17:00
3D 21:25
31 марта, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:30
3D 17:20
3D 21:55
|Азот (Новомосковск)
|
3D 13:00
3D 17:20
3D 21:40
|Алмаз Синема
|
10:10
3D 11:50
14:30
3D 17:10
3D 19:50
22:10
23:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:30
3D 17:10
3D 21:40
|ДК Белёва
|
3D 10:50
3D 17:30
3D 22:00
|ДКЖкино
|
3D 12:55
3D 17:25
3D 21:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 10:50
3D 17:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:00
11:10
3D 12:35
3D 15:10
17:00
3D 17:45
3D 20:00
21:35
3D 22:35
|Киносити
|
3D 10:10
11:20
3D 12:55
14:10
3D 15:40
17:00
3D 18:25
19:50
21:05
22:40
3D 23:25
23:50
02:10
|Октябрь
|
09:30
14:30
17:20
20:00
22:40
|Победа (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 14:10
3D 18:15
3D 20:45
|Синема Стар
|
12:20
3D 13:35
17:15
3D 19:00
20:10
23:10
3D 00:20
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:00
3D 12:40
3D 15:20
3D 18:00
3D 20:40
|Юность (Узловая)
|
3D 10:30
3D 17:00
3D 21:25
1 апреля, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:30
3D 17:20
3D 21:55
|Азот (Новомосковск)
|
3D 13:00
3D 17:20
3D 21:40
|Алмаз Синема
|
10:10
3D 11:50
14:30
3D 17:10
3D 19:50
22:10
23:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:30
3D 17:10
3D 21:40
|ДК Белёва
|
3D 10:50
3D 17:30
3D 22:00
|ДКЖкино
|
3D 12:55
3D 17:25
3D 21:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 10:50
3D 17:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:00
11:10
3D 12:35
3D 15:10
17:00
3D 17:45
3D 20:00
21:35
3D 22:35
|Киносити
|
3D 10:10
11:20
3D 12:55
14:10
3D 15:40
17:00
3D 18:25
19:50
21:05
22:40
3D 23:25
23:50
02:10
|Октябрь
|
09:30
14:30
17:20
20:00
22:40
|Победа (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 14:10
3D 18:15
3D 20:45
|Синема Стар
|
12:20
3D 13:35
17:15
3D 19:00
20:10
23:10
3D 00:20
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:00
3D 12:40
3D 15:20
3D 18:00
3D 20:40
|Юность (Узловая)
|
3D 10:30
3D 17:00
3D 21:25
2 апреля, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 13:00
3D 17:20
3D 21:40
|Алмаз Синема
|
10:10
3D 11:50
14:30
3D 17:10
3D 19:50
22:10
23:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:30
3D 17:10
3D 21:40
|ДКЖкино
|
3D 12:55
3D 17:25
3D 21:30
|Киносити
|
3D 10:10
11:20
3D 12:55
14:10
3D 15:40
17:00
3D 18:25
19:50
21:05
22:40
3D 23:25
23:50
|Октябрь
|
09:30
14:30
17:20
20:00
22:40
|Победа (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 14:10
3D 18:15
3D 20:45
|Синема Стар
|
12:20
3D 13:35
17:15
3D 19:00
20:10
23:10
3 апреля, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 13:00
3D 17:20
3D 21:40
|Алмаз Синема
|
10:10
3D 11:50
14:30
3D 17:10
3D 19:50
22:10
23:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:30
3D 17:10
3D 21:40
|ДК Белёва
|
3D 10:30
3D 17:10
3D 21:40
|ДКЖкино
|
3D 12:55
3D 17:25
3D 21:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 10:30
3D 17:10
3D 21:40
|Киносити
|
3D 10:10
11:20
3D 12:55
14:10
3D 15:40
17:00
3D 18:25
19:50
21:05
22:40
3D 23:25
23:50
|Октябрь
|
09:30
14:30
17:20
20:00
22:40
|Победа (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 14:10
3D 18:15
3D 20:45
|Синема Стар
|
12:20
3D 13:35
17:15
3D 19:00
20:10
23:10
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:00
3D 12:40
3D 15:20
3D 18:00
3D 20:40
|Юность (Узловая)
|
10:30
3D 17:00
3D 21:25
4 апреля, среда
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:30
3D 17:20
3D 21:55
|Азот (Новомосковск)
|
3D 13:00
3D 17:20
3D 21:40
|Алмаз Синема
|
10:10
3D 11:50
14:30
3D 17:10
3D 19:50
22:10
23:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:30
3D 17:10
3D 21:40
|ДК Белёва
|
3D 10:30
3D 17:10
3D 21:40
|ДКЖкино
|
3D 12:55
3D 17:25
3D 21:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 10:30
3D 17:10
3D 21:40
|Киносити
|
3D 10:10
11:20
3D 12:55
14:10
3D 15:40
17:00
3D 18:25
19:50
21:05
22:40
3D 23:25
23:50
|Октябрь
|
09:30
14:30
17:20
20:00
22:40
|Победа (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 14:10
3D 18:15
3D 20:45
|Синема Стар
|
12:20
3D 13:35
17:15
3D 19:00
20:10
23:10
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:00
3D 12:40
3D 15:20
3D 18:00
3D 20:40
|Юность (Узловая)
|
10:30
3D 17:00
3D 21:25
5 апреля, четверг
|Победа (Новомосковск)
|
3D 11:35
3D 16:00