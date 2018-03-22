Первому игроку приготовиться

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 29.03.2018

Режиссер: Стивен Спилберг

Актеры: Тай Шеридан, ТиДжей Миллер, Оливия Кук, Ханна Джон-Кэймен, Саймон Пегг, Бен Мендельсон, Марк Райлэнс, Кае Александр, Кэтрин Уайлдер, Лина Уэйте

Жанр: фантастика, боевик

Продолжительноcть: 140 мин

Действие фильма происходит в 2045 году, мир погружается в хаос и находится на грани коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS — огромной вселенной виртуальной реальности. Ее создатель, гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй, оставляет уникальное завещание. Все его колоссальное состояние получит игрок, первым обнаруживший цифровое «пасхальное яйцо», которое миллиардер спрятал где-то на просторах OASISа. Запущенный им квест охватывает весь мир. Совершенно негероический парень по имени Уэйд Уоттс решает принять участие в состязании, с головой бросаясь в головокружительную, искажающую реальность погоню за сокровищами по фантастической вселенной, полной загадок, открытий и опасностей.