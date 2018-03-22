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Первому игроку приготовиться

Первому игроку приготовиться

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 29.03.2018
 
Режиссер:
Стивен Спилберг
  
Актеры:
Тай Шеридан, ТиДжей Миллер, Оливия Кук, Ханна Джон-Кэймен, Саймон Пегг, Бен Мендельсон, Марк Райлэнс, Кае Александр, Кэтрин Уайлдер, Лина Уэйте
  
Жанр:
фантастика, боевик
  
Продолжительноcть:
140 мин
  

Действие фильма происходит в 2045 году, мир погружается в хаос и находится на грани коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS — огромной вселенной виртуальной реальности. Ее создатель, гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй, оставляет уникальное завещание. Все его колоссальное состояние получит игрок, первым обнаруживший цифровое «пасхальное яйцо», которое миллиардер спрятал где-то на просторах OASISа. Запущенный им квест охватывает весь мир. Совершенно негероический парень по имени Уэйд Уоттс решает принять участие в состязании, с головой бросаясь в головокружительную, искажающую реальность погоню за сокровищами по фантастической вселенной, полной загадок, открытий и опасностей.

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Сегодня
09:30 Октябрь
10:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:00 3D Химик (Ефремов)
10:10 3D Киносити
10:10 Алмаз Синема
10:30 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:30 3D Азимут (Богородицк)
10:30 3D ДК Белёва
10:30 3D Юность (Узловая)
11:10 Иллизиум (Новомосковск)
11:20 Киносити
11:35 3D Победа (Новомосковск)
11:50 3D Алмаз Синема
12:20 Синема Стар
12:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
12:40 3D Химик (Ефремов)
12:55 3D Киносити
12:55 3D ДКЖкино
13:00 3D Азот (Новомосковск)
13:35 3D Синема Стар
14:10 3D Победа (Новомосковск)
14:10 Киносити
14:30 Алмаз Синема
14:30 Октябрь
15:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:20 3D Химик (Ефремов)
15:40 3D Киносити
17:00 3D Юность (Узловая)
17:00 Иллизиум (Новомосковск)
17:00 Киносити
17:10 3D Алмаз Синема
17:10 3D ДК Белёва
17:10 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:10 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:15 Синема Стар
17:20 3D Азот (Новомосковск)
17:20 3D Азимут (Богородицк)
17:20 Октябрь
17:25 3D ДКЖкино
17:45 3D Иллизиум (Новомосковск)
18:00 3D Химик (Ефремов)
18:15 3D Победа (Новомосковск)
18:25 3D Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:50 3D Алмаз Синема
19:50 Киносити
20:00 Октябрь
20:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
20:10 Синема Стар
20:40 3D Химик (Ефремов)
20:45 3D Победа (Новомосковск)
21:05 Киносити
21:25 3D Юность (Узловая)
21:30 3D ДКЖкино
21:35 Иллизиум (Новомосковск)
21:40 3D ДК Белёва
21:40 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:40 3D Азот (Новомосковск)
21:40 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:55 3D Азимут (Богородицк)
22:10 Алмаз Синема
22:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:40 Киносити
22:40 Октябрь
23:00 Алмаз Синема
23:10 Синема Стар
23:25 3D Киносити
23:50 Киносити
Завтра
09:30 Октябрь
10:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:00 3D Химик (Ефремов)
10:10 3D Киносити
10:10 Алмаз Синема
10:30 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:30 3D Азимут (Богородицк)
10:30 3D ДК Белёва
10:30 3D Юность (Узловая)
10:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
11:10 Иллизиум (Новомосковск)
11:20 Киносити
11:35 3D Победа (Новомосковск)
11:50 3D Алмаз Синема
12:20 Синема Стар
12:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
12:40 3D Химик (Ефремов)
12:55 3D Киносити
12:55 3D ДКЖкино
13:00 3D Азот (Новомосковск)
13:35 3D Синема Стар
14:10 Киносити
14:10 3D Победа (Новомосковск)
14:30 Октябрь
14:30 Алмаз Синема
15:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:20 3D Химик (Ефремов)
15:40 3D Киносити
17:00 3D Юность (Узловая)
17:00 Иллизиум (Новомосковск)
17:00 Киносити
17:10 3D ДК Белёва
17:10 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:10 3D Алмаз Синема
17:10 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:15 Синема Стар
17:20 3D Азот (Новомосковск)
17:20 3D Азимут (Богородицк)
17:20 Октябрь
17:25 3D ДКЖкино
17:45 3D Иллизиум (Новомосковск)
18:00 3D Химик (Ефремов)
18:15 3D Победа (Новомосковск)
18:25 3D Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:50 Киносити
19:50 3D Алмаз Синема
20:00 Октябрь
20:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
20:10 Синема Стар
20:40 3D Химик (Ефремов)
20:45 3D Победа (Новомосковск)
21:05 Киносити
21:25 3D Юность (Узловая)
21:30 3D ДКЖкино
21:35 Иллизиум (Новомосковск)
21:40 3D ДК Белёва
21:40 3D Азот (Новомосковск)
21:40 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:40 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:55 3D Азимут (Богородицк)
22:10 Алмаз Синема
22:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:40 Октябрь
22:40 Киносити
23:00 Алмаз Синема
23:10 Синема Стар
23:25 3D Киносити
23:50 Киносити
00:20 3D Синема Стар
31 марта, суббота
09:30 Октябрь
10:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:00 3D Химик (Ефремов)
10:10 Алмаз Синема
10:10 3D Киносити
10:30 3D Азимут (Богородицк)
10:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:30 3D Юность (Узловая)
10:50 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:50 3D ДК Белёва
11:10 Иллизиум (Новомосковск)
11:20 Киносити
11:35 3D Победа (Новомосковск)
11:50 3D Алмаз Синема
12:20 Синема Стар
12:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
12:40 3D Химик (Ефремов)
12:55 3D Киносити
12:55 3D ДКЖкино
13:00 3D Азот (Новомосковск)
13:35 3D Синема Стар
14:10 Киносити
14:10 3D Победа (Новомосковск)
14:30 Октябрь
14:30 Алмаз Синема
15:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:20 3D Химик (Ефремов)
15:40 3D Киносити
17:00 3D Юность (Узловая)
17:00 Иллизиум (Новомосковск)
17:00 Киносити
17:10 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:10 3D Алмаз Синема
17:15 Синема Стар
17:20 3D Азот (Новомосковск)
17:20 3D Азимут (Богородицк)
17:20 Октябрь
17:25 3D ДКЖкино
17:30 3D ДК Белёва
17:30 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:45 3D Иллизиум (Новомосковск)
18:00 3D Химик (Ефремов)
18:15 3D Победа (Новомосковск)
18:25 3D Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:50 3D Алмаз Синема
19:50 Киносити
20:00 Октябрь
20:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
20:10 Синема Стар
20:40 3D Химик (Ефремов)
20:45 3D Победа (Новомосковск)
21:05 Киносити
21:25 3D Юность (Узловая)
21:30 3D ДКЖкино
21:35 Иллизиум (Новомосковск)
21:40 3D Азот (Новомосковск)
21:40 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:55 3D Азимут (Богородицк)
22:00 3D ДК Белёва
22:10 Алмаз Синема
22:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:40 Октябрь
22:40 Киносити
23:00 Алмаз Синема
23:10 Синема Стар
23:25 3D Киносити
23:50 Киносити
00:20 3D Синема Стар
02:10 Киносити
1 апреля, воскресенье
09:30 Октябрь
10:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:00 3D Химик (Ефремов)
10:10 3D Киносити
10:10 Алмаз Синема
10:30 3D Азимут (Богородицк)
10:30 3D Юность (Узловая)
10:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:50 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:50 3D ДК Белёва
11:10 Иллизиум (Новомосковск)
11:20 Киносити
11:35 3D Победа (Новомосковск)
11:50 3D Алмаз Синема
12:20 Синема Стар
12:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
12:40 3D Химик (Ефремов)
12:55 3D ДКЖкино
12:55 3D Киносити
13:00 3D Азот (Новомосковск)
13:35 3D Синема Стар
14:10 3D Победа (Новомосковск)
14:10 Киносити
14:30 Октябрь
14:30 Алмаз Синема
15:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:20 3D Химик (Ефремов)
15:40 3D Киносити
17:00 3D Юность (Узловая)
17:00 Иллизиум (Новомосковск)
17:00 Киносити
17:10 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:10 3D Алмаз Синема
17:15 Синема Стар
17:20 3D Азот (Новомосковск)
17:20 3D Азимут (Богородицк)
17:20 Октябрь
17:25 3D ДКЖкино
17:30 3D ДК Белёва
17:30 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:45 3D Иллизиум (Новомосковск)
18:00 3D Химик (Ефремов)
18:15 3D Победа (Новомосковск)
18:25 3D Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:50 3D Алмаз Синема
19:50 Киносити
20:00 Октябрь
20:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
20:10 Синема Стар
20:40 3D Химик (Ефремов)
20:45 3D Победа (Новомосковск)
21:05 Киносити
21:25 3D Юность (Узловая)
21:30 3D ДКЖкино
21:35 Иллизиум (Новомосковск)
21:40 3D Азот (Новомосковск)
21:40 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:55 3D Азимут (Богородицк)
22:00 3D ДК Белёва
22:10 Алмаз Синема
22:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:40 Октябрь
22:40 Киносити
23:00 Алмаз Синема
23:10 Синема Стар
23:25 3D Киносити
23:50 Киносити
00:20 3D Синема Стар
02:10 Киносити
2 апреля, понедельник
09:30 Октябрь
10:10 3D Киносити
10:10 Алмаз Синема
10:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
11:20 Киносити
11:35 3D Победа (Новомосковск)
11:50 3D Алмаз Синема
12:20 Синема Стар
12:55 3D Киносити
12:55 3D ДКЖкино
13:00 3D Азот (Новомосковск)
13:35 3D Синема Стар
14:10 3D Победа (Новомосковск)
14:10 Киносити
14:30 Октябрь
14:30 Алмаз Синема
15:40 3D Киносити
17:00 Киносити
17:10 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:10 3D Алмаз Синема
17:15 Синема Стар
17:20 3D Азот (Новомосковск)
17:20 Октябрь
17:25 3D ДКЖкино
18:15 3D Победа (Новомосковск)
18:25 3D Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:50 Киносити
19:50 3D Алмаз Синема
20:00 Октябрь
20:10 Синема Стар
20:45 3D Победа (Новомосковск)
21:05 Киносити
21:30 3D ДКЖкино
21:40 3D Азот (Новомосковск)
21:40 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:10 Алмаз Синема
22:40 Октябрь
22:40 Киносити
23:00 Алмаз Синема
23:10 Синема Стар
23:25 3D Киносити
23:50 Киносити
3 апреля, вторник
09:30 Октябрь
10:00 3D Химик (Ефремов)
10:10 Алмаз Синема
10:10 3D Киносити
10:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:30 Юность (Узловая)
10:30 3D ДК Белёва
10:30 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
11:20 Киносити
11:35 3D Победа (Новомосковск)
11:50 3D Алмаз Синема
12:20 Синема Стар
12:40 3D Химик (Ефремов)
12:55 3D Киносити
12:55 3D ДКЖкино
13:00 3D Азот (Новомосковск)
13:35 3D Синема Стар
14:10 Киносити
14:10 3D Победа (Новомосковск)
14:30 Октябрь
14:30 Алмаз Синема
15:20 3D Химик (Ефремов)
15:40 3D Киносити
17:00 3D Юность (Узловая)
17:00 Киносити
17:10 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:10 3D ДК Белёва
17:10 3D Алмаз Синема
17:10 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:15 Синема Стар
17:20 3D Азот (Новомосковск)
17:20 Октябрь
17:25 3D ДКЖкино
18:00 3D Химик (Ефремов)
18:15 3D Победа (Новомосковск)
18:25 3D Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:50 3D Алмаз Синема
19:50 Киносити
20:00 Октябрь
20:10 Синема Стар
20:40 3D Химик (Ефремов)
20:45 3D Победа (Новомосковск)
21:05 Киносити
21:25 3D Юность (Узловая)
21:30 3D ДКЖкино
21:40 3D Азот (Новомосковск)
21:40 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:40 3D ДК Белёва
21:40 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
22:10 Алмаз Синема
22:40 Октябрь
22:40 Киносити
23:00 Алмаз Синема
23:10 Синема Стар
23:25 3D Киносити
23:50 Киносити
4 апреля, среда
09:30 Октябрь
10:00 3D Химик (Ефремов)
10:10 3D Киносити
10:10 Алмаз Синема
10:30 Юность (Узловая)
10:30 3D ДК Белёва
10:30 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:30 3D Азимут (Богородицк)
10:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
11:20 Киносити
11:35 3D Победа (Новомосковск)
11:50 3D Алмаз Синема
12:20 Синема Стар
12:40 3D Химик (Ефремов)
12:55 3D ДКЖкино
12:55 3D Киносити
13:00 3D Азот (Новомосковск)
13:35 3D Синема Стар
14:10 Киносити
14:10 3D Победа (Новомосковск)
14:30 Октябрь
14:30 Алмаз Синема
15:20 3D Химик (Ефремов)
15:40 3D Киносити
17:00 3D Юность (Узловая)
17:00 Киносити
17:10 3D ДК Белёва
17:10 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:10 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:10 3D Алмаз Синема
17:15 Синема Стар
17:20 3D Азот (Новомосковск)
17:20 Октябрь
17:20 3D Азимут (Богородицк)
17:25 3D ДКЖкино
18:00 3D Химик (Ефремов)
18:15 3D Победа (Новомосковск)
18:25 3D Киносити
19:00 3D Синема Стар
19:50 Киносити
19:50 3D Алмаз Синема
20:00 Октябрь
20:10 Синема Стар
20:40 3D Химик (Ефремов)
20:45 3D Победа (Новомосковск)
21:05 Киносити
21:25 3D Юность (Узловая)
21:30 3D ДКЖкино
21:40 3D ДК Белёва
21:40 3D Азот (Новомосковск)
21:40 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:40 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:55 3D Азимут (Богородицк)
22:10 Алмаз Синема
22:40 Октябрь
22:40 Киносити
23:00 Алмаз Синема
23:10 Синема Стар
23:25 3D Киносити
23:50 Киносити
5 апреля, четверг
11:35 3D Победа (Новомосковск)
16:00 3D Победа (Новомосковск)
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