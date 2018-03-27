Фестиваль оружейной лиги КВН 2018

В день смеха мы приглашаем Вас на Фестиваль Оружейной лиги КВН. В мероприятии примут участие команды из Тулы, Калуги, Рязани, Орла, Курска, Серпухова, Егорьевска.

Организаторы лиги:

Тульская региональная общественная организация содействия развитию творческой молодёжи при поддержке Главы администрации города Тулы Авилова Е.В.



Редакторы лиги:

Денис Посредник, Евгений Лазукин и Екатерина Иванова (Сборная Тульской области)



Подробности в группе

Вход свободный.