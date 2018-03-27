Фестиваль оружейной лиги КВН 2018
В день смеха мы приглашаем Вас на Фестиваль Оружейной лиги КВН. В мероприятии примут участие команды из Тулы, Калуги, Рязани, Орла, Курска, Серпухова, Егорьевска.
Организаторы лиги:
Тульская региональная общественная организация содействия развитию творческой молодёжи при поддержке Главы администрации города Тулы Авилова Е.В.
Редакторы лиги:
Денис Посредник, Евгений Лазукин и Екатерина Иванова (Сборная Тульской области)
Подробности в группе
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
1 апреля 2018, воскресенье
17:00