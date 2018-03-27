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Фестиваль оружейной лиги КВН 2018

Фестиваль оружейной лиги КВН 2018

В день смеха мы приглашаем Вас на Фестиваль Оружейной лиги КВН. В мероприятии примут участие команды из Тулы, Калуги, Рязани, Орла, Курска, Серпухова, Егорьевска.

Организаторы лиги:
Тульская региональная общественная организация содействия развитию творческой молодёжи при поддержке Главы администрации города Тулы Авилова Е.В.

Редакторы лиги:
Денис Посредник, Евгений Лазукин и Екатерина Иванова (Сборная Тульской области)
 

Подробности в группе

Вход свободный.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
1 апреля 2018, воскресенье
17:00
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