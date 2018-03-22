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Я сражаюсь с великанами

Я сражаюсь с великанами

Страна:
США, Великобритания, 2017
 
Премьера:
в РФ 29.03.2018
 
Режиссер:
Андерс Вальтер Хансен
  
Актеры:
Зои Салдана, Имоджен Путс, Дженнифер Эль, Ноэль Кларк, Мэдисон Вульф, Сиара О’Каллаган, Сидни Вэйд, Рори Джексон, Эйдин Уайлд, Аманда Стюарт
  
Жанр:
триллер, фэнтези
  
Продолжительноcть:
104 мин
  

 

Экранизация культового произведения. Барбара Торсон — особенная, ее уникальный талант — это возможность видеть мир великанов. И этот мир угрожает людям. Барбаре никто не верит, но она единственная, кто может спасти человечество от исчезновения. Она объявляет великанам войну и готовится к главному сражению в своей жизни.

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