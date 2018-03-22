Я сражаюсь с великанами

Страна: США, Великобритания, 2017

Премьера: в РФ 29.03.2018

Режиссер: Андерс Вальтер Хансен

Актеры: Зои Салдана, Имоджен Путс, Дженнифер Эль, Ноэль Кларк, Мэдисон Вульф, Сиара О’Каллаган, Сидни Вэйд, Рори Джексон, Эйдин Уайлд, Аманда Стюарт

Жанр: триллер, фэнтези

Продолжительноcть: 104 мин

Экранизация культового произведения. Барбара Торсон — особенная, ее уникальный талант — это возможность видеть мир великанов. И этот мир угрожает людям. Барбаре никто не верит, но она единственная, кто может спасти человечество от исчезновения. Она объявляет великанам войну и готовится к главному сражению в своей жизни.