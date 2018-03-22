Я сражаюсь с великанами
Страна:
США, Великобритания, 2017
Премьера:
в РФ 29.03.2018
Режиссер:
Андерс Вальтер Хансен
Актеры:
Зои Салдана, Имоджен Путс, Дженнифер Эль, Ноэль Кларк, Мэдисон Вульф, Сиара О’Каллаган, Сидни Вэйд, Рори Джексон, Эйдин Уайлд, Аманда Стюарт
Жанр:
триллер, фэнтези
Продолжительноcть:
104 мин
Экранизация культового произведения. Барбара Торсон — особенная, ее уникальный талант — это возможность видеть мир великанов. И этот мир угрожает людям. Барбаре никто не верит, но она единственная, кто может спасти человечество от исчезновения. Она объявляет великанам войну и готовится к главному сражению в своей жизни.