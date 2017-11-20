Один из самых успешных рэп-дуэтов на российской сцене — с большим концертом в «Прянике».

Нравится кому-то или нет, но группа с необычным на первый взгляд названием «Каспийский груз» стремительно ворвалась на русскоязычные просторы Восточной Европы и стремительно теснит лидеров музыки в стиле рэп. «Каспийский груз» — на сегодняшний момент один из самых успешных рэп-дуэтов на российской сцене.

Группа состоит из двух участников Брутто и Весъ, оба участника из столицы Азербайджана, Баку, это им никоим образом не мешает понимать русского (русскоязычного) зрителя и находить с ним полный контакт. Совместные творческие искания начались в 2000-х. Весъ и Брутто в своих текстах размышляют о жизни и смерти, любви и ненависти, дружбе и предательстве, красиво выражая это в своих треках замысловатыми рифмами.

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Жизнь на грани, отраженная в текстах, это только одна из проблем, поднимаемых парнями в своем творчестве. Они — не юные мальчики, не подростки. Это взрослые люди, уже сформировавшиеся характеры, которые имеют полное право высказывать свои мысли о глобальных проблемах, с которыми каждый сталкивается индивидуально, возможно, подсказывая выход.

Танцпол - 1000 руб

Фан-Зона - 1500 руб

Количество мест ограничено. Запуск за час до начала мероприятия

Бронирование места за столом по тел. 89645645645