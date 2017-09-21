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Kinder (Tribute To Rammstein)

Kinder (Tribute To Rammstein)

Rammstein — одна из самых известных групп Германии, широко известная и в остальном мире. Нет такого человека, который не разу не слышал о группе, их знают просто все! К сожалению группа не такой частый гость в нашей стране, а для тех кто хоть раз был на концерте Rammstein это настоящая трагедия, так как это шоу забыть просто не возможно. Именно для этих людей и существует группа Kinder.

Вход свободный.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
30 сентября 2017, суббота
22:00
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