Kinder (Tribute To Rammstein)

Rammstein — одна из самых известных групп Германии, широко известная и в остальном мире. Нет такого человека, который не разу не слышал о группе, их знают просто все! К сожалению группа не такой частый гость в нашей стране, а для тех кто хоть раз был на концерте Rammstein это настоящая трагедия, так как это шоу забыть просто не возможно. Именно для этих людей и существует группа Kinder.

Вход свободный.