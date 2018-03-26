афиша
афиша
Регистрация
Творческий вечер Вениамина Смехова

Творческий вечер Вениамина Смехова

В доме культуры "Ясной Поляны" состоится творческий вечер Вениамина Смехова. Актёр представит свою новую книгу «Здравствуй, однако…»

В доме культуры "Ясной Поляны" состоится творческий вечер Вениамина Смехова. Актёр представит свою новую книгу «Здравствуй, однако…»  
В новой книге Вениамина Смехова собраны не только ранее публиковавшиеся материалы и интервью, но и страницы из его дневников в период с 1973 по 1980 годы.

Книга названа в честь первой строки из письма, написанного автору Владимиром Высоцким и Валерием Золотухиным во время съемок фильма «Хозяин тайги». Со своими читателями Смехов делится воспоминаниями не только о Высоцком, но и об актерской жизни, съемках и о том, чем жила знаменитая «Таганка». Автор постарался собрать из этих историй единый портрет поколения.
 

Стоимость: 770Р.

Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
1 апреля 2018, воскресенье
15:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.