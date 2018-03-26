В доме культуры "Ясной Поляны" состоится творческий вечер Вениамина Смехова. Актёр представит свою новую книгу «Здравствуй, однако…»

В доме культуры "Ясной Поляны" состоится творческий вечер Вениамина Смехова. Актёр представит свою новую книгу «Здравствуй, однако…»

В новой книге Вениамина Смехова собраны не только ранее публиковавшиеся материалы и интервью, но и страницы из его дневников в период с 1973 по 1980 годы.



Книга названа в честь первой строки из письма, написанного автору Владимиром Высоцким и Валерием Золотухиным во время съемок фильма «Хозяин тайги». Со своими читателями Смехов делится воспоминаниями не только о Высоцком, но и об актерской жизни, съемках и о том, чем жила знаменитая «Таганка». Автор постарался собрать из этих историй единый портрет поколения.



Стоимость: 770Р.