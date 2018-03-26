Все то, что обычно не увидишь в Типографии, осуществится уже в ночь на 1 апреля. Представляем танцевальную вечеринку «Корпоратив».



Гостей ждут веселые конкурсы с опытным ведущим Дмитрием DeLuxx, лучшая танцевальная музыка в клубной обработке от DJ Meloman_71 и DJ Pro100, соблазнительное dance show, дымные кальяны, караоке и море позитива



Покажи свои guilty pleasure всем и отрывайся так, как будто никто не видит!!

Стоимость: от 150Р, девушкам вход свободный до 00.00