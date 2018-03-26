Корпоратив
Все то, что обычно не увидишь в Типографии, осуществится уже в ночь на 1 апреля. Представляем танцевальную вечеринку «Корпоратив».
Гостей ждут веселые конкурсы с опытным ведущим Дмитрием DeLuxx, лучшая танцевальная музыка в клубной обработке от DJ Meloman_71 и DJ Pro100, соблазнительное dance show, дымные кальяны, караоке и море позитива
Покажи свои guilty pleasure всем и отрывайся так, как будто никто не видит!!
Стоимость: от 150Р, девушкам вход свободный до 00.00
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
31 марта 2018, суббота
23:00