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Корпоратив

Корпоратив

Все то, что обычно не увидишь в Типографии, осуществится уже в ночь на 1 апреля. Представляем танцевальную вечеринку «Корпоратив».

Гостей ждут веселые конкурсы с опытным ведущим Дмитрием DeLuxx, лучшая танцевальная музыка в клубной обработке от DJ Meloman_71 и DJ Pro100, соблазнительное dance show, дымные кальяны, караоке и море позитива

Покажи свои guilty pleasure всем и отрывайся так, как будто никто не видит!!

Стоимость: от 150Р, девушкам вход свободный до 00.00

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
31 марта 2018, суббота
23:00
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