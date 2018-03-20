Александр Маноцков и ансамбль «Courage Quartet»

В рамках программы «Академическая музыка XXI века» состоится выступление композитора Александра Маноцкова. Совместно со струнным ансамблем «Courage Quartet» он представит свои инструментальные сочинения и песни из циклов «Пели», «Мама», «Псалмы и танцы».

В рецензиях на совместные работы Маноцкова и музыкантов «Courage Quartet» иногда называют «рок-квинтетом» — неудивительно, поскольку на сцене мы видим не только композитора, но и фронтмена, пропевающего свои и чужие тексты. Их первый опыт в этом направлении — альбом «Пели» (2014), композиции из которого написаны на стихи авангардистов начала XX века — Даниила Хармса, Александра Введенского, испанского поэта Хуана-Рамона Хименеса. Следующий альбом «Мама / ????/ Мамо» (2016) — цикл из двенадцати песен, тексты которых были созданы самим Маноцковым — с вкраплениями украинского и грузинского фольклора. «Псалмы и танцы» — песенный цикл на стихи украинских поэтов, от хрестоматийного Тараса Шевченко до молодого живого классика Сергея Жадана. Его премьера состоялась в декабре 2017 года на «Мандельштамфесте» в Воронеже.

Михаил Визель, Звуки.ру:

- Коротко сказать, Александр Маноцков и «Кураж-квартет» не пытаются скрестить классику и современную музыку, а играют так, словно струнный квартет и спокойно сидящий на стуле певец с нормальным мужским голосом — это и есть настоящая современная музыка, как современной была музыка Баха и прочих композиторов, которых сейчас называем «классиками». Пока они играют и поют, веришь — так оно и есть.

Билеты можно приобрести по следующим адресам:

Галерея «Ясная Поляна», тел.: +7 (4872) 47-35-80 (Тула, ул. Октябрьская, 12 (ост. «Ул. Луначарского»).

(Тула, ул. Октябрьская, 12 (ост. «Ул. Луначарского»). Дом культуры «Ясная Поляна», тел.: +7 (48751) 76−396 (д. Ясная Поляна, д. 142А)

Электронные билеты: yaspol.timepad.ru/event/666056/

Стоимость билета — 900Р.