Легендарный рок-коллектив продолжает свое турне по российским городам. 31 марта Калинов Мост посетит с концертом Тулу, где исполнит лучшие композиции в честь 20-него юбилея своего альбома "Оружие" в режиме живого звука. По мнению фанатов именно этот альбом показывает творчество группы в наиболее концентрированном его виде. Во всей своей красе и силе. Именно в период работы над этим альбомом и его презентации, по словам музыкантов в полном смысле актуализировалось само название – вся его мифологичность, метафизичность и духовная наполненность.

В программу также войдут знаковые произведения из других циклов: любимые песни из мощного гитарного альбома и классические хиты.