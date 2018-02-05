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Калинов мост

Калинов мост

Легендарный рок-коллектив продолжает свое турне по российским городам. 31 марта Калинов Мост посетит с концертом Тулу, где исполнит лучшие композиции в честь 20-него юбилея своего альбома "Оружие" в режиме живого звука. По мнению фанатов именно этот альбом показывает творчество группы в наиболее концентрированном его виде. Во всей своей красе и силе.  Именно в период работы над этим альбомом и его презентации, по словам музыкантов в полном смысле актуализировалось  само название – вся его мифологичность, метафизичность и духовная наполненность.

В программу также войдут знаковые произведения из других циклов: любимые песни из мощного гитарного альбома и классические хиты.

 

 

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Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
31 марта 2018, суббота
20:00
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