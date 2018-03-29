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Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье

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Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье

Обзор оздоровительных мест, в которых вам помогут восстановить силы, избавиться от недомоганий и отвлечься от повседневного стресса.

Для многих отдых в средней полосе, недалеко от дома, бывает предпочтительнее южного солнца, по пожеланиям, возможностям или медицинским показаниям. Предлагаем несколько вариантов санаторного отдыха недалеко от Тулы.

 

Краинка

Санаторий «Краинка» приглашает к себе этой весной и летом!

Приезжайте, отдохните от забот, пройдите оздоровительный курс и разнообразные процедуры для поддержания организма, наслаждайтесь и природой и спокойным отдыхом.

В санатории «Краинка» вас ждут:

  • Четырёх — пятиразовое питание (заказное меню);
  • Фито-бар;
  • Настольный теннис, бильярд;
  • Тренажерный зал;
  • Бассейн;
  • Сауна;
  • Экскурсии, пешие и автобусные;
  • Катание на лошадях;
  • Библиотека;
  • Кинотеатр;
  • Столовая;
  • Питьевая галерея (можно пить минеральную воду и набирать её с собой);
  • Прачечная;
  • Пункт проката спортивного инвентаря;
  • Салон красоты;
  • Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Уникальную воду краинских источников используют для лечения различных недугов уже не одну сотню лет. Ещё в 1845 году были открыты её целебные свойства, и построены возле источников купальня с бассейном и печи для подогрева воды. Позже здесь построили гостиницу и санаторий.

Минеральные воды санатория Краинка близкие по составу к водам Пятигорских курортов, которые составляют редкую и очень ценную группу питьевых и наружно применяемых углекислых вод.

Здесь вы сможете пройти курс косметологических процедур:

  • Косметический, лифтигновый и антицеллюлитный массаж;
  • Ванны с кристаллами «Легран» (природные соли древнего моря с уникальной формулой);
  • Ингаляции;
  • Аппаратная косметология;
  • Компьютерное исследование организма по методике «Вектор»;
  • Тестирование по методике Р. Фолля.

Грязелечение — ещё одно направление процедур, которые вы сможете попробовать и оценить их лечебный эффект.

Лечебная торфяная грязь курорта «Краинка» относится к редким разновидностям торфов, обладающих ценными лечебными свойствами.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Вам предложат для проживания уютные 1−3 местные номера, как эконом-варианта, так и с удобствами — более комфортные.

В санатории «Краинка» действуют круглогодичные скидки на все услуги и варианты размещения!

Все здания санатория «Краинка» расположены в парковой зоне.

Гости, прибывающие в санаторий на собственном транспорте, смогут припарковать свой автомобиль на платной, круглосуточно охраняемой автостоянке.

В «Краинке» есть всё необходимое для вашего уютного и разнообразного отдыха!

Санаторий «Краинка» ждёт
вас этой весной и летом!

Галерея
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Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 2
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Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 4
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 5
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 6
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 7
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 8
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 9
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 10
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 11
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 12
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 13
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 14
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 15
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 16
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 17
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Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 22
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Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 24
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Тульская обл., Суворовский р-он, деревня Краинка

+7 (48763) 5−55−31

+7 (48763) 5−55−33

krainka.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
 

Молния

Санаторий «Молния» — это уютный уголок, который находится в Тульской области, в 160 км от МКАД и в 15 км от Алексина на высоком правом берегу реки Оки, в зелёной зоне, в окружении живописного леса, на месте бывшей усадьбы графов Бобрищевых-Пушкиных.

Эта здравница на 44 номера, создана для душевного отдыха, восполнения сил и здоровья. Путевки сюда стоят от 1400 рублей в сутки (на 14 дней, с лечением).


3 корпус санатория.

Отдых в этом санатории — это море свежего воздуха и чистой природы, яркие эмоции и возможность оставить все городские заботы на время и окунуться в красоту зелени и покоя.

В «Молнии» созданы все условия для уюта и отличного отдыха:

  • Танцевальный зал;
  • Тренажерный зал;
  • Бильярдная;
  • Настольный теннис;
  • Прокат спортивного инвентаря;
  • Настольные игры;
  • Сауна с купелью;
  • Стационарный мангал с навесом;
  • Фитобар;
  • Косметологический кабинет;
  • Автостоянка.

Здесь вы сможете съездить на экскурсии (за дополнительную плату, при условии набора группы):

  • В музей-заповедник В. Д. Поленова,
  • Музеи Тулы и Алексина,
  • В монастырь и святой источник блаженной Ефросиньи в дер. Колюпаново,
  • В Приокско-террасный заповедник.

Для детей до 12 лет (включительно)
на летний период скидка
на основное место — 10%,
на дополнительное место — 50%.

Во всех номерах основного корпуса для гостей: ванна, туалет, умывальник, ТВ, холодильник, балкон, электрочайник.

В стоимость путёвки входит:

  • Проживание в номерах выбранной категории,
  • 4-х разовое питание,
  • Автостоянка,
  • Аренда мангала,
  • Медицинские услуги (по назначению врача).

Дополнительные платные услуги:

  • Сауна,
  • Бильярд,
  • Экскурсии,
  • Шампура, уголь, шашлык,
  • Настольный теннис,
  • Дополнительные медицинские услуги не входящие в стоимость путевки (при наличии).

Приезжайте в «Молнию» этой весной и летом за здоровьем всей семьёй!

Галерея
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 1
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 2
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 3
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 4
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 5
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 6
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 7
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 8
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 9
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 10
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 11
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 12
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 13
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 14
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 15
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 16
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 17
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Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 19
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Тульская обл., Алексинский р-н, д. Егнышевка.

Телефоны для заявок:

8 (4872) 32-55-38, 8 (4872) 31-13-39 — в Туле,
8 (495) 988-75-36 — в Москве,
8 (48753) 7−56−08, 7−56−13 — в санатории.

mtula.ru

 

Строитель

 

Санаторий «Строитель» расположен в сосновом бору на берегу реки Оки, возле города Алексина. Главное богатство санатория — два источника природной минеральной воды. Здесь могут одновременно разместиться до 200 гостей. Все здания санатория соединены тёплой галереей.

Услуги санатория «Строитель»:

  • Комплексное обследование.

- УЗИ- диагностика,

- Лабораторная диагностика,

- ЭКГ-диагностика,

- Холтер -ЭКГ,

- СМАД (суточное мониторирование артериального давления),

  • Консультации врачей (Кардиолога, Невролога, Эндокринолога, Гинеколога, Уролога).
  • Медицинские услуги.

    - Бальнеологическое лечение (на основе торфяных грязей).
    - Водолечение (могут быть на выбор предложены следующие ванны: комплексная жемчужная, «сухая» углекислая, природная хвойная и др., а также лечебные души всех видов).
    - Аппаратная физиотерапия.
    - Аэрозолетерапия и аэроионотерапия.
    - Спелео климатическое лечение в оборудованной сальвинитовой спелеокамере.
    - Массаж (ручной, аппаратный, баночный).
    - Дозированное легкое вытяжение позвоночника.
    - Гирудотерапия.
    - Иглорефлексотерапия.
    - Мануальная терапия.
    - Лазеротерапия.
    - Лечебная физкультура, гимнастика, а также водные и гимнастические процедуры в бассейне.
    - Финская или Скандинавская ходьба.
  • На всех этапах лечения применяется диетотерапия.
  • 4-х разовое питание по заказному меню
  • Собственный источник минеральной воды. Вода в санатории «Строитель» является эксклюзивной по составу. Аналогичных вод нет в Тульской области или на территории подмосковья.
  • Бассейн 13×4 м.
  • Финская сауна.
  • Анимация.
  • Доставка автобусом из Тулы и Калуги.

Вы можете выбрать любую из программ санатория, как для поддержки здоровья, так и для лечения:

  • «Терапевтическая»;
  • «Гармония пищеварения»;
  • «Здоровые сосуды»;
  • «Диабету-НЕТ»;
  • «Свободное дыхание»;
  • «АД-Норма»;
  • «Крепкий иммунитет»;
  • «Легкий шаг»;
  • «Антистресс»;
  • «Снижение веса за 14 дней»;
  • «Минеральное очищение»;
  • СПА-процедуры.

Для проживания санаторий располагает семиэтажным кирпичным жилым комплексом с лифтом и комфортабельными номерами. Здесь предусмотрено всё для удобства проживающих. Большая часть номеров номеров рассчитано на одноместное и двухместное заселение. Кроме того есть люксовые номера, и двое апартаментов для семейных пар.

В санатории работает кафе и бесплатный wi-fi.

Гостям санатория предлагаются экскурсии:

  • Обзорная по Алексину с посещением краеведческого музея,
  • В посёлок Колюпаново — Свято — Казанский женский монастырь, на святой источник Блаженной Ефрасинии,
  • В Серпухов в Высоцкий мужской монастырь.

Молодая энергичная команда анимации организует досуг отдыхающих. Летом работает детский клуб (игры на свежем воздухе, прикладное творчество), школа юных талантов (мастер-классы по танцу, актёрскому мастерству, вокалу, подготовка концертов художественной самодеятельности), молодёжный игровой клуб (МАФИЯ, Texas Holdem Poker, психологические игры), поисковые игры, тимбилдинг. Для взрослых — караоке, русское лото, дискотеки и т. д.

Приезжайте в «Строитель» в апреле и получите скидку 30% на программу «Минеральное очищение»!

На заезды апреля-мая для ветеранов ВОВ, труда и инвалидов - путёвки по госцене — 1194 руб. в сутки.

В марте и мае путёвка «Источник здоровья» — от 990 рублей!

Акция «Пригласи друзей!». Купи путевку с лечением с 01 марта по 16 июня и получи скидку на вторую путевку -50%.

Добро пожаловать в санаторий «Строитель!»

Галерея
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 1
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 2
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 3
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 4
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 5
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 6
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 7
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 8
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 9
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 10
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 11
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 12
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 13
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 14
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 15
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 16
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 17
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 18
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 19
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 20
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 21
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 22
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 23
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 24
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 25
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 26
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 27
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 28
Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье, Фото: 29
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Тульская область, Алексин, Бор
Бронирование: 8−800−500−55−71, бесплатные звонки по России

Тула, ул. Жаворонкова, 1 (офис в Туле)
8 (4872) 33-39-14, 8 (4872) 79-33-65, 8 (4872) 79-33-85

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