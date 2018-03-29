Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье
Обзор оздоровительных мест, в которых вам помогут восстановить силы, избавиться от недомоганий и отвлечься от повседневного стресса.
Для многих отдых в средней полосе, недалеко от дома, бывает предпочтительнее южного солнца, по пожеланиям, возможностям или медицинским показаниям. Предлагаем несколько вариантов санаторного отдыха недалеко от Тулы.
Краинка
Санаторий «Краинка» приглашает к себе этой весной и летом!
Приезжайте, отдохните от забот, пройдите оздоровительный курс и разнообразные процедуры для поддержания организма, наслаждайтесь и природой и спокойным отдыхом.
В санатории «Краинка» вас ждут:
- Четырёх — пятиразовое питание (заказное меню);
- Фито-бар;
- Настольный теннис, бильярд;
- Тренажерный зал;
- Бассейн;
- Сауна;
- Экскурсии, пешие и автобусные;
- Катание на лошадях;
- Библиотека;
- Кинотеатр;
- Столовая;
- Питьевая галерея (можно пить минеральную воду и набирать её с собой);
- Прачечная;
- Пункт проката спортивного инвентаря;
- Салон красоты;
- Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
Уникальную воду краинских источников используют для лечения различных недугов уже не одну сотню лет. Ещё в 1845 году были открыты её целебные свойства, и построены возле источников купальня с бассейном и печи для подогрева воды. Позже здесь построили гостиницу и санаторий.
Минеральные воды санатория Краинка близкие по составу к водам Пятигорских курортов, которые составляют редкую и очень ценную группу питьевых и наружно применяемых углекислых вод.
Здесь вы сможете пройти курс косметологических процедур:
- Косметический, лифтигновый и антицеллюлитный массаж;
- Ванны с кристаллами «Легран» (природные соли древнего моря с уникальной формулой);
- Ингаляции;
- Аппаратная косметология;
- Компьютерное исследование организма по методике «Вектор»;
- Тестирование по методике Р. Фолля.
Грязелечение — ещё одно направление процедур, которые вы сможете попробовать и оценить их лечебный эффект.
Лечебная торфяная грязь курорта «Краинка» относится к редким разновидностям торфов, обладающих ценными лечебными свойствами.
Вам предложат для проживания уютные 1−3 местные номера, как эконом-варианта, так и с удобствами — более комфортные.
В санатории «Краинка» действуют круглогодичные скидки на все услуги и варианты размещения!
Все здания санатория «Краинка» расположены в парковой зоне.
Гости, прибывающие в санаторий на собственном транспорте, смогут припарковать свой автомобиль на платной, круглосуточно охраняемой автостоянке.
В «Краинке» есть всё необходимое для вашего уютного и разнообразного отдыха!
Санаторий «Краинка» ждёт
вас этой весной и летом!
Тульская обл., Суворовский р-он, деревня Краинка
+7 (48763) 5−55−31
+7 (48763) 5−55−33
Молния
Санаторий «Молния» — это уютный уголок, который находится в Тульской области, в 160 км от МКАД и в 15 км от Алексина на высоком правом берегу реки Оки, в зелёной зоне, в окружении живописного леса, на месте бывшей усадьбы графов Бобрищевых-Пушкиных.
Эта здравница на 44 номера, создана для душевного отдыха, восполнения сил и здоровья. Путевки сюда стоят от 1400 рублей в сутки (на 14 дней, с лечением).
3 корпус санатория.
Отдых в этом санатории — это море свежего воздуха и чистой природы, яркие эмоции и возможность оставить все городские заботы на время и окунуться в красоту зелени и покоя.
В «Молнии» созданы все условия для уюта и отличного отдыха:
- Танцевальный зал;
- Тренажерный зал;
- Бильярдная;
- Настольный теннис;
- Прокат спортивного инвентаря;
- Настольные игры;
- Сауна с купелью;
- Стационарный мангал с навесом;
- Фитобар;
- Косметологический кабинет;
- Автостоянка.
Здесь вы сможете съездить на экскурсии (за дополнительную плату, при условии набора группы):
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В музей-заповедник
В. Д. Поленова,
- Музеи Тулы и Алексина,
- В монастырь и святой источник блаженной Ефросиньи в дер. Колюпаново,
- В Приокско-террасный заповедник.
Для детей до 12 лет (включительно)
на летний период скидка
на основное место — 10%,
на дополнительное место — 50%.
Во всех номерах основного корпуса для гостей: ванна, туалет, умывальник, ТВ, холодильник, балкон, электрочайник.
В стоимость путёвки входит:
- Проживание в номерах выбранной категории,
- 4-х разовое питание,
- Автостоянка,
- Аренда мангала,
- Медицинские услуги (по назначению врача).
Дополнительные платные услуги:
- Сауна,
- Бильярд,
- Экскурсии,
- Шампура, уголь, шашлык,
- Настольный теннис,
- Дополнительные медицинские услуги не входящие в стоимость путевки (при наличии).
Приезжайте в «Молнию» этой весной и летом за здоровьем всей семьёй!
Тульская обл., Алексинский р-н, д. Егнышевка.
Телефоны для заявок:
8 (48753) 7−56−08, 7−56−13 — в санатории.
Строитель
Санаторий «Строитель» расположен в сосновом бору на берегу реки Оки, возле города Алексина. Главное богатство санатория — два источника природной минеральной воды. Здесь могут одновременно разместиться до 200 гостей. Все здания санатория соединены тёплой галереей.
Услуги санатория «Строитель»:
- Комплексное обследование.
- УЗИ- диагностика,
- Лабораторная диагностика,
- ЭКГ-диагностика,
- Холтер -ЭКГ,
- СМАД (суточное мониторирование артериального давления),
- Консультации врачей (Кардиолога, Невролога, Эндокринолога, Гинеколога, Уролога).
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Медицинские услуги.
- Бальнеологическое лечение (на основе торфяных грязей).
- Водолечение (могут быть на выбор предложены следующие ванны: комплексная жемчужная, «сухая» углекислая, природная хвойная и др., а также лечебные души всех видов).
- Аппаратная физиотерапия.
- Аэрозолетерапия и аэроионотерапия.
- Спелео климатическое лечение в оборудованной сальвинитовой спелеокамере.
- Массаж (ручной, аппаратный, баночный).
- Дозированное легкое вытяжение позвоночника.
- Гирудотерапия.
- Иглорефлексотерапия.
- Мануальная терапия.
- Лазеротерапия.
- Лечебная физкультура, гимнастика, а также водные и гимнастические процедуры в бассейне.
- Финская или Скандинавская ходьба.
- На всех этапах лечения применяется диетотерапия.
- 4-х разовое питание по заказному меню
- Собственный источник минеральной воды. Вода в санатории «Строитель» является эксклюзивной по составу. Аналогичных вод нет в Тульской области или на территории подмосковья.
- Бассейн 13×4 м.
- Финская сауна.
- Анимация.
- Доставка автобусом из Тулы и Калуги.
Вы можете выбрать любую из программ санатория, как для поддержки здоровья, так и для лечения:
- «Терапевтическая»;
- «Гармония пищеварения»;
- «Здоровые сосуды»;
- «Диабету-НЕТ»;
- «Свободное дыхание»;
- «АД-Норма»;
- «Крепкий иммунитет»;
- «Легкий шаг»;
- «Антистресс»;
- «Снижение веса за 14 дней»;
- «Минеральное очищение»;
- СПА-процедуры.
Для проживания санаторий располагает семиэтажным кирпичным жилым комплексом с лифтом и комфортабельными номерами. Здесь предусмотрено всё для удобства проживающих. Большая часть номеров номеров рассчитано на одноместное и двухместное заселение. Кроме того есть люксовые номера, и двое апартаментов для семейных пар.
В санатории работает кафе и бесплатный wi-fi.
Гостям санатория предлагаются экскурсии:
- Обзорная по Алексину с посещением краеведческого музея,
- В посёлок Колюпаново — Свято — Казанский женский монастырь, на святой источник Блаженной Ефрасинии,
- В Серпухов в Высоцкий мужской монастырь.
Молодая энергичная команда анимации организует досуг отдыхающих. Летом работает детский клуб (игры на свежем воздухе, прикладное творчество), школа юных талантов (мастер-классы по танцу, актёрскому мастерству, вокалу, подготовка концертов художественной самодеятельности), молодёжный игровой клуб (МАФИЯ, Texas Holdem Poker, психологические игры), поисковые игры, тимбилдинг. Для взрослых — караоке, русское лото, дискотеки
Приезжайте в «Строитель» в апреле и получите скидку 30% на программу «Минеральное очищение»!
На заезды апреля-мая для ветеранов ВОВ, труда и инвалидов - путёвки по госцене — 1194 руб. в сутки.
В марте и мае путёвка «Источник здоровья» — от 990 рублей!
Акция «Пригласи друзей!». Купи путевку с лечением с 01 марта по 16 июня и получи скидку на вторую путевку -50%.
Добро пожаловать в санаторий «Строитель!»
Тульская область, Алексин, Бор
Бронирование: 8−800−500−55−71, бесплатные звонки по России
Тула, ул. Жаворонкова, 1 (офис в Туле)