Санатории тульской области: где отдохнуть и поддержать здоровье

Обзор оздоровительных мест, в которых вам помогут восстановить силы, избавиться от недомоганий и отвлечься от повседневного стресса.

Для многих отдых в средней полосе, недалеко от дома, бывает предпочтительнее южного солнца, по пожеланиям, возможностям или медицинским показаниям. Предлагаем несколько вариантов санаторного отдыха недалеко от Тулы.

Краинка

Санаторий «Краинка» приглашает к себе этой весной и летом!

Приезжайте, отдохните от забот, пройдите оздоровительный курс и разнообразные процедуры для поддержания организма, наслаждайтесь и природой и спокойным отдыхом.

В санатории «Краинка» вас ждут:

Четырёх — пятиразовое питание (заказное меню);

Фито-бар;

Настольный теннис, бильярд;

Тренажерный зал;

Бассейн;

Сауна;

Экскурсии, пешие и автобусные;

Катание на лошадях;

Библиотека;

Кинотеатр;

Столовая;

Питьевая галерея (можно пить минеральную воду и набирать её с собой);

Прачечная;

Пункт проката спортивного инвентаря;

Салон красоты;

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Уникальную воду краинских источников используют для лечения различных недугов уже не одну сотню лет. Ещё в 1845 году были открыты её целебные свойства, и построены возле источников купальня с бассейном и печи для подогрева воды. Позже здесь построили гостиницу и санаторий.

Минеральные воды санатория Краинка близкие по составу к водам Пятигорских курортов, которые составляют редкую и очень ценную группу питьевых и наружно применяемых углекислых вод.

Здесь вы сможете пройти курс косметологических процедур:

Косметический, лифтигновый и антицеллюлитный массаж;

Ванны с кристаллами «Легран» (природные соли древнего моря с уникальной формулой);

Ингаляции;

Аппаратная косметология;

Компьютерное исследование организма по методике «Вектор»;

Тестирование по методике Р. Фолля.

Грязелечение — ещё одно направление процедур, которые вы сможете попробовать и оценить их лечебный эффект.

Лечебная торфяная грязь курорта «Краинка» относится к редким разновидностям торфов, обладающих ценными лечебными свойствами.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Вам предложат для проживания уютные 1−3 местные номера, как эконом-варианта, так и с удобствами — более комфортные.

В санатории «Краинка» действуют круглогодичные скидки на все услуги и варианты размещения!

Все здания санатория «Краинка» расположены в парковой зоне.

Гости, прибывающие в санаторий на собственном транспорте, смогут припарковать свой автомобиль на платной, круглосуточно охраняемой автостоянке.

В «Краинке» есть всё необходимое для вашего уютного и разнообразного отдыха!

Санаторий «Краинка» ждёт

вас этой весной и летом!

Тульская обл., Суворовский р-он, деревня Краинка

+7 (48763) 5−55−31

+7 (48763) 5−55−33

krainka.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Молния

Санаторий «Молния» — это уютный уголок, который находится в Тульской области, в 160 км от МКАД и в 15 км от Алексина на высоком правом берегу реки Оки, в зелёной зоне, в окружении живописного леса, на месте бывшей усадьбы графов Бобрищевых-Пушкиных.

Эта здравница на 44 номера, создана для душевного отдыха, восполнения сил и здоровья. Путевки сюда стоят от 1400 рублей в сутки (на 14 дней, с лечением).



3 корпус санатория.

Отдых в этом санатории — это море свежего воздуха и чистой природы, яркие эмоции и возможность оставить все городские заботы на время и окунуться в красоту зелени и покоя.

В «Молнии» созданы все условия для уюта и отличного отдыха:

Танцевальный зал;

Тренажерный зал;

Бильярдная;

Настольный теннис;

Прокат спортивного инвентаря;

Настольные игры;

Сауна с купелью;

Стационарный мангал с навесом;

Фитобар;

Косметологический кабинет;

Автостоянка.

Здесь вы сможете съездить на экскурсии (за дополнительную плату, при условии набора группы):

В музей-заповедник В. Д. Поленова ,

, Музеи Тулы и Алексина,

В монастырь и святой источник блаженной Ефросиньи в дер. Колюпаново,

В Приокско-террасный заповедник.

Для детей до 12 лет (включительно)

на летний период скидка

на основное место — 10%,

на дополнительное место — 50%.

Во всех номерах основного корпуса для гостей: ванна, туалет, умывальник, ТВ, холодильник, балкон, электрочайник.

В стоимость путёвки входит:

Проживание в номерах выбранной категории,

4-х разовое питание,

Автостоянка,

Аренда мангала,

Медицинские услуги (по назначению врача).

Дополнительные платные услуги:

Сауна,

Бильярд,

Экскурсии,

Шампура, уголь, шашлык,

Настольный теннис,

Дополнительные медицинские услуги не входящие в стоимость путевки (при наличии).

Приезжайте в «Молнию» этой весной и летом за здоровьем всей семьёй!

Тульская обл., Алексинский р-н, д. Егнышевка.

Телефоны для заявок:

8 (4872) 32-55-38 , 8 (4872) 31-13-39 — в Туле,

8 (495) 988-75-36 — в Москве,

8 (48753) 7−56−08, 7−56−13 — в санатории.

mtula.ru

Строитель

Санаторий «Строитель» расположен в сосновом бору на берегу реки Оки, возле города Алексина. Главное богатство санатория — два источника природной минеральной воды. Здесь могут одновременно разместиться до 200 гостей. Все здания санатория соединены тёплой галереей.

Услуги санатория «Строитель»:

Комплексное обследование.

- УЗИ- диагностика,

- Лабораторная диагностика,

- ЭКГ-диагностика,

- Холтер -ЭКГ,

- СМАД (суточное мониторирование артериального давления),

Консультации врачей (Кардиолога, Невролога, Эндокринолога, Гинеколога, Уролога).

Медицинские услуги.



- Бальнеологическое лечение (на основе торфяных грязей).

- Водолечение (могут быть на выбор предложены следующие ванны: комплексная жемчужная, «сухая» углекислая, природная хвойная и др., а также лечебные души всех видов).

- Аппаратная физиотерапия.

- Аэрозолетерапия и аэроионотерапия.

- Спелео климатическое лечение в оборудованной сальвинитовой спелеокамере.

- Массаж (ручной, аппаратный, баночный).

- Дозированное легкое вытяжение позвоночника.

- Гирудотерапия.

- Иглорефлексотерапия.

- Мануальная терапия.

- Лазеротерапия.

- Лечебная физкультура, гимнастика, а также водные и гимнастические процедуры в бассейне.

- Финская или Скандинавская ходьба.

- Бальнеологическое лечение (на основе торфяных грязей). - Водолечение (могут быть на выбор предложены следующие ванны: комплексная жемчужная, «сухая» углекислая, природная хвойная и др., а также лечебные души всех видов). - Аппаратная физиотерапия. - Аэрозолетерапия и аэроионотерапия. - Спелео климатическое лечение в оборудованной сальвинитовой спелеокамере. - Массаж (ручной, аппаратный, баночный). - Дозированное легкое вытяжение позвоночника. - Гирудотерапия. - Иглорефлексотерапия. - Мануальная терапия. - Лазеротерапия. - Лечебная физкультура, гимнастика, а также водные и гимнастические процедуры в бассейне. - Финская или Скандинавская ходьба. На всех этапах лечения применяется диетотерапия.

4-х разовое питание по заказному меню

Собственный источник минеральной воды. Вода в санатории «Строитель» является эксклюзивной по составу. Аналогичных вод нет в Тульской области или на территории подмосковья.

Бассейн 13×4 м.

Финская сауна.

Анимация.

Доставка автобусом из Тулы и Калуги.

Вы можете выбрать любую из программ санатория, как для поддержки здоровья, так и для лечения:

«Терапевтическая»;

«Гармония пищеварения»;

«Здоровые сосуды»;

«Диабету-НЕТ»;

«Свободное дыхание»;

«АД-Норма»;

«Крепкий иммунитет»;

«Легкий шаг»;

«Антистресс»;

«Снижение веса за 14 дней»;

«Минеральное очищение»;

СПА-процедуры.

Для проживания санаторий располагает семиэтажным кирпичным жилым комплексом с лифтом и комфортабельными номерами. Здесь предусмотрено всё для удобства проживающих. Большая часть номеров номеров рассчитано на одноместное и двухместное заселение. Кроме того есть люксовые номера, и двое апартаментов для семейных пар.

В санатории работает кафе и бесплатный wi-fi.

Гостям санатория предлагаются экскурсии:

Обзорная по Алексину с посещением краеведческого музея,

В посёлок Колюпаново — Свято — Казанский женский монастырь, на святой источник Блаженной Ефрасинии,

В Серпухов в Высоцкий мужской монастырь.

Молодая энергичная команда анимации организует досуг отдыхающих. Летом работает детский клуб (игры на свежем воздухе, прикладное творчество), школа юных талантов (мастер-классы по танцу, актёрскому мастерству, вокалу, подготовка концертов художественной самодеятельности), молодёжный игровой клуб (МАФИЯ, Texas Holdem Poker, психологические игры), поисковые игры, тимбилдинг. Для взрослых — караоке, русское лото, дискотеки и т. д.

Приезжайте в «Строитель» в апреле и получите скидку 30% на программу «Минеральное очищение»!

На заезды апреля-мая для ветеранов ВОВ, труда и инвалидов - путёвки по госцене — 1194 руб. в сутки.

В марте и мае путёвка «Источник здоровья» — от 990 рублей!

Акция «Пригласи друзей!». Купи путевку с лечением с 01 марта по 16 июня и получи скидку на вторую путевку -50%.

Добро пожаловать в санаторий «Строитель!»

Тульская область, Алексин, Бор

Бронирование: 8−800−500−55−71, бесплатные звонки по России

Тула, ул. Жаворонкова, 1 (офис в Туле)

8 (4872) 33-39-14 , 8 (4872) 79-33-65 , 8 (4872) 79-33-85

sanatory.biz

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