Выходные в Туле: 28 апреля - 2 мая

Вас ждут праздничные программы, тематические вечеринки, первые камерные рок-фестивали, премьеры в театре и кино.
Наконец настала пора собирать мангал и отправляться на природу, ведь впереди череда выходных. Но и в городе вас ждет много интересных событий. Как провести выходные с радостью, интересом и пользой читайте в этом обзоре.
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
1 мая, вторник 11:00
Вход свободный
В день весны и труда на всей территории парка будут проходить праздничные мероприятия. Вас ждет насыщенная музыкальная программа: выступление детских творческих коллективов, концерт группы Пряник Band, вечер джаза и рэп-баттл.
С 11: 00 будет работать ярмарка тульских мастеров с мимами, жонглерами и шоу аэро медведя. Детей ждут анимационные развлечения, шоу мыльных пузырей и «Праздник воздушных шаров».
По всей территории парка будут проходить спортивные и танцевальные мероприятия, а завершится праздник дискотекой.
В субботу на сцене Harat's Pub состоится концерт самой ностальгичной рок-группы «Громыка». Коллектив сочетает в своем творчестве «тяжелый психоделический твист» с имиджем членом политбюро, исполняя ироничные композиции в лучших традициях советского ансамбля. На первом концерте группы в Туле вы услышите бронебойные хиты и станете свидетелем премьеры нового релиза группы.
В субботу вы сможете насладиться бархатным баритоном Алексея Брянцева. В своих песнях он «рисует» лирику и прозу нашей жизни. Один из самых востребованных молодых певцов и уже сегодня тысячи поклонников отмечают жизненность текстов исполняемых им песен.
В стенах рок-паба «Ирландец» состоится панк-фест, участниками котрого станут две группы «ПсихО» и «Аптека 37».
Первый коллектив — одна из ведущий групп новой волны современного панк-рока, с презентацией альбома «Красная Черта», который уже вызвал ажиотаж в сети. А панк-рок ансамбль «Аптека № 37» будет отмечать 12 лет творческой деятельности. Готовьтесь к бурному веселью!
В воскресенье состоится весенний ДрФест памяти культового неформатного исполнителя 90-х годов Александра Литвинова, известного под псевдонимом Вени Дркина. Событие пройдет уже в 5-ый раз. В фестивале примут участие фолк-рок группы из Тулы и других город и поклонники творчества Вени Дркина. На сцене выступят: ТутКакТут, Сергей Дамберг и Сезон Оружия, Евгений Черников, Дмитрий Мулыгин (Ворон Кухта), Дмитрий Соколов.
Типография всерьез занялась развитием локальной сцены и в субботу в ее стенах будут выступать начинающие комики из Тулы и других городов. Ведущий мероприятия — Кирилл Касумов. Артисты будут бороться за денежный приз — 5000 рублей.
Проект тематических вечеринок Partytime24 отмечает свой первый юбилей. В честь этого события организаторы готовят сказочную вечеринку с особой программой. Посетители должны могут прийти на праздник в костюме любимого сказочного героя или в классическом наряде. Гостей ждет яркое шоу, сюрпризы и подарки. На территории праздника будет работать бьюти-зона, где любой желающий может сделать себе аквагрим и необычную прическу.
Площадь Победы
Тула, Площадь Победы
28 апреля, суббота 14:00
Вход свободный
В субботу, по традиции, состоится торжественное открытие мотосезона. Колонна байкеров соберется на Площади Победы в 14:00, а в 14:23 будет дан старт весеннему мотосезону. Вас ждут яркие выступления спортсменов стантрайдинга и шоу-программу танцколлективов. Также все желающие смогут принять участие в конкурсах и различных соревнованиях.
Завершится праздник выступлением лучших рок-коллективов города. Также на сцене выступит группа «7Б».
В субботу можно отправиться всей семьей на мастер-класс по фактурной иллюстрации. Гости смогут посмотреть иллюстрации Николая Богатова к знаменитой сказке и попробуют самостоятельно создать фактурную картину.
Всем хорошо знакома из детства сказка «Пиноккио». На образовательно-развлекательном мастер-классе вы познакомитесь с историей Италии глазами В. Вересаева и сможете самостоятельно изготовить куклу-марионетку из доступных и простых материалов под руководством тульской рукодельницы Натальи Томенчук.
В воскресенье состоится спектакль Калужского театра кукол по мотивам народной сказки «Терешечка». Его сюжет таков: как-то взяла старуха деревянную куколку, положила ее в колыбельку, а куколка обернулась мальчишечкой. Так и появился у стариков сыночек — Терешечка, который прошел через множество интересных приключений.
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
28 апреля — 2 мая, суббота- среда 10:00
По цене билета в музей
На выставке вы впервые увидите предметы военного времени, возвращенные к жизни студентами реставрационных вузов Москвы. Студенты-реставраторы также провели настоящее расследование по истории их производства и бытования.
На выставке вы увидите работы художника Порфирия Крылова, сделанные в годы Великой Отечественной войны, а также репродукции знаменитых плакатов Кукрыниксов, посвященных войне. Экспозиция будет сопровождаться просмотром документальных фильмов и военной хроники о творчестве Кукрыниксов.
На выставке в зале Дома Волконского будут представлены разнообразные виды ковров и ковровых изделий, созданные в период со второй половины XIX века и до наших дней. Также посетителя увидят графические работы, на которых изображены процессы создания и использования ковров в быту. Экспозиция предоставлена фондом Дагестанского музея изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой. Только в эти выходные (28-29 апреля) все желающие смогут попробовать себя в создании традиционного Дагестанского ковра.
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
Тула, проспект Ленина, 34а
28 апреля 2018, суббота 18:30
Цена: 300 р.
В субботу состоится премьера спектакля «Двое на Луне» по мотивам пьесы И. Глинкова. Любовная история двух героев развивается под ритмы рока, звуки шансона, вот они уже и сами поют и танцуют в окружении таких же пар. В вихре движений мелькают лица, глаза, прорываются ничего не значащие фразы…
Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
28−29 апреля 2018, суббота- воскресенье 18:00
Цена: от 300 р.
В субботу и воскресенье состоятся гастроли Орловского государственный театра с постановкой культовой пьесы мастера детективного жанра Агаты Кристи «Мышеловка». Это прекрасный образец классического детективного жанра: придуманная интрига, яркие характеры и психологическая глубина.
На экраны выходит третья полнометражная картинка о Смешариках. В этой серии Крош решил сделать необычный подарок на день рождения Копатыча и обращается в агентство путешествий во времени. Но из-за досадной оплошности всех смешариков раскидывает во времени, а Крошу придется собирать друзей по разным эпохам в компании своего второго «Я» — повзрослевшего и ворчливого Шорка, появившегося из-за временного парадокса.
В кинотеатрах начинается показ военно-патриотической картины «Танки». Инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы опробовать изобретение в действии и доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку.
В кино выходит триллер «Правда или действие», основанный на популярной игре. Фильм о компании молодых людей, которая собралась в заброшенном замке, чтобы поиграть, но в этой игре жесткие условия. Стоит кому-то из участников соврать или не выполнить положенное действие, его ждет жестокая расправа.