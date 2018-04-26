город
город
Регистрация
Обзоры / Выходные

Выходные в Туле: 28 апреля - 2 мая

Выходные в Туле: 28 апреля - 2 мая

Вас ждут праздничные программы, тематические вечеринки, первые камерные рок-фестивали, премьеры в театре и кино.

Наконец настала пора собирать мангал и отправляться на природу, ведь впереди череда выходных. Но и в городе вас ждет много интересных событий. Как провести выходные с радостью, интересом и пользой читайте в этом обзоре.

Все остальные события доступны на Myslo/Афиша

Майские праздники

Праздничная программа в честь 1 мая

Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
1 мая, вторник 11:00
Вход свободный

В день весны и труда на всей территории парка будут проходить праздничные мероприятия. Вас ждет насыщенная музыкальная программа: выступление детских творческих коллективов, концерт группы Пряник Band, вечер джаза и рэп-баттл.
С 11: 00 будет работать ярмарка тульских мастеров с мимами, жонглерами и шоу аэро медведя. Детей ждут анимационные развлечения, шоу мыльных пузырей и «Праздник воздушных шаров».

По всей территории парка будут проходить спортивные и танцевальные мероприятия, а завершится праздник дискотекой.

Концерты

Громыка

Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
28 апреля 2018, суббота 20:00
Цена: 500 р.
 

В субботу на сцене Harat's Pub состоится концерт самой ностальгичной рок-группы «Громыка». Коллектив сочетает в своем творчестве «тяжелый психоделический твист» с имиджем членом политбюро, исполняя ироничные композиции в лучших традициях советского ансамбля. На первом концерте группы в Туле вы услышите бронебойные хиты и станете свидетелем премьеры нового релиза группы.

 

Алексей Брянцев

Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
28 апреля 2018, суббота 19:00
Цена: от 800 р.

В субботу вы сможете насладиться бархатным баритоном Алексея Брянцева. В своих песнях он «рисует» лирику и прозу нашей жизни. Один из самых востребованных молодых певцов и уже сегодня тысячи поклонников отмечают жизненность текстов исполняемых им песен.

Фестивали

Punk Fest

Ирландец, паб
Тула, улица Вильямса, 14
28 апреля, суббота 20:00
Цена: 200 р., 300 р.- в день концерта
 

В стенах рок-паба «Ирландец» состоится панк-фест, участниками котрого станут две группы «ПсихО» и «Аптека 37».

Первый коллектив — одна из ведущий групп новой волны современного панк-рока, с презентацией альбома «Красная Черта», который уже вызвал ажиотаж в сети. А панк-рок ансамбль «Аптека № 37» будет отмечать 12 лет творческой деятельности. Готовьтесь к бурному веселью!

 

Дрфест

Ирландец, паб
Тула, улица Вильямса, 14
29 апреля, воскресенье 18:00
Цена: 400 р., 500 р. — в день концерта
 
 

В воскресенье состоится весенний ДрФест памяти культового неформатного исполнителя 90-х годов Александра Литвинова, известного под псевдонимом Вени Дркина. Событие пройдет уже в 5-ый раз. В фестивале примут участие фолк-рок группы из Тулы и других город и поклонники творчества Вени Дркина. На сцене выступят: ТутКакТут, Сергей Дамберг и Сезон Оружия, Евгений Черников, Дмитрий Мулыгин (Ворон Кухта), Дмитрий Соколов.

Юмор

Stand-up Money Mic

Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
28 апреля, суббота 18:00
Вход свободный.
 
 
Типография всерьез занялась развитием локальной сцены и в субботу в ее стенах будут выступать начинающие комики из Тулы и других городов. Ведущий мероприятия — Кирилл Касумов. Артисты будут бороться за денежный приз — 5000 рублей.
 
Тематические вечеринки

Сказочная вечеринка Partytime24

Респект, ресторан
Тула, улица Советская, 5
29 апреля, воскресенье 19:00
Цена: 1300 р.
 
 
Проект тематических вечеринок Partytime24 отмечает свой первый юбилей. В честь этого события организаторы готовят сказочную вечеринку с особой программой. Посетители должны могут прийти на праздник в костюме любимого сказочного героя или в классическом наряде. Гостей ждет яркое шоу, сюрпризы и подарки. На территории праздника будет работать бьюти-зона, где любой желающий может сделать себе аквагрим и необычную прическу.
 
 

Пряник Band

Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
30 апреля, понедельник 22:00
Вход свободный
 
 
В понедельник на сцене Harat's Pub выступит полюбившаяся тулякам кавер-группа Пряник Band. Весь вечер коллектив будет исполнять хиты русского рока.
 
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
28 апреля, суббота 23:00
Вход свободный.
 
 
Вечеринка для поклонников быстрых ритмов и бодрой электроники. Вас ждёт музыка в стиле Hardcore, Industrial Hardcore и Hardstyle.
Спорт

Критериум

Старт -напротив музея Тульские самовары
Тула, улица Менделеевская, 8
1 мая, вторник 10:00
Вход свободный
 
 
В День весны и труда состоится традиционная велогонка. Маршрут будет проходить по улицам Менделеевская — Тургеневская, Советская и Ф. Энгельса. Приходите посмотреть.
 

Матч: Арсенал-Анжи

Арсенал, центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
28 апреля, суббота 19:30
 
 
На центральном стадионе состоится 28-й тур Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и командой «Анжи» из Махачкалы. Приходите болеть за нашу команду.
 
Площадь Победы
Тула, Площадь Победы
28 апреля, суббота 14:00
Вход свободный
 
 
В субботу, по традиции, состоится торжественное открытие мотосезона. Колонна байкеров соберется на Площади Победы  в 14:00, а в 14:23 будет дан старт весеннему мотосезону. Вас ждут яркие выступления спортсменов стантрайдинга и шоу-программу танцколлективов.  Также все желающие смогут принять участие в конкурсах и различных соревнованиях.

Завершится праздник выступлением лучших рок-коллективов города. Также на сцене выступит группа «7Б».
Детям

Сказочные иллюстрации: аленький цветочек

Музей П. Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
28 апреля, суббота 13:30
Цена: дети — 60 р., взрослые — 150 р.
 
 
В субботу можно отправиться всей семьей на мастер-класс по фактурной иллюстрации. Гости смогут посмотреть иллюстрации Николая Богатова к знаменитой сказке и попробуют самостоятельно создать фактурную картину.
 

Творческая мастерская Мадам Бох'Ту: итальянская кукла-марионетка

Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
28 апреля, суббота 12:00
Цена: 250 р.
 
 
Всем хорошо знакома из детства сказка «Пиноккио». На образовательно-развлекательном мастер-классе вы познакомитесь с историей Италии глазами В. Вересаева и сможете самостоятельно изготовить куклу-марионетку из доступных и простых материалов под руководством тульской рукодельницы Натальи Томенчук.
 
 

Терешечка

Тульский Государственный Театр Кукол
Тула, улица Советская, 62
29 апреля, воскресенье 12:00
Цена: от 150 р.
 
 
В воскресенье состоится спектакль Калужского театра кукол по мотивам народной сказки «Терешечка». Его сюжет таков: как-то взяла старуха деревянную куколку, положила ее в колыбельку, а куколка обернулась мальчишечкой. Так и появился у стариков сыночек — Терешечка, который прошел через множество интересных приключений.
 
Выставки

Спасенные реликвии

Mузей военной истории Тульского края
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
28 апреля — 2 мая, суббота- среда 10:00
По цене билета в музей
 
 
На выставке вы впервые увидите предметы военного времени, возвращенные к жизни студентами реставрационных вузов Москвы. Студенты-реставраторы также провели настоящее расследование по истории их производства и бытования.
 

Дорогами войны. Выставка работ П. Н. Крылова военного времени

Музей П. Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
1−2 мая, вторник- среда 10:00
Вход свободный.
 
 
На выставке вы увидите работы художника Порфирия Крылова, сделанные в годы Великой Отечественной войны, а также репродукции знаменитых плакатов Кукрыниксов, посвященных войне. Экспозиция будет сопровождаться просмотром документальных фильмов и военной хроники о творчестве Кукрыниксов.
 

Ковровое искусство Дагестана

Ясная Поляна, музей-усадьба
Ясная Поляна, территория музея-усадьбы
28 апреля, суббота 12:00
29 апреля- 2 мая, воскресенье — среда 10:00
По цене входного билета
 
 
На выставке в зале Дома Волконского будут представлены разнообразные виды ковров и ковровых изделий, созданные в период со второй половины XIX века и до наших дней.  Также посетителя увидят графические работы, на которых изображены процессы создания и использования ковров в быту. Экспозиция предоставлена фондом Дагестанского музея изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой. Только в эти выходные (28-29 апреля) все желающие смогут попробовать себя в создании традиционного Дагестанского ковра.
 
Театр

Москва-Петушки

Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
28−29 апреля 2018, суббота-воскресенье 18:30
Цена: от 500 р.
 
 
В субботу и воскресенье состоится долгожданная премьера спектакля «Москва-Петушки». Сюжет основан на одноименной поэме В . Ерофеева.
 
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
Тула, проспект Ленина, 34а
28 апреля 2018, суббота 18:30
Цена: 300 р.
 
 
В субботу состоится премьера спектакля «Двое на Луне» по мотивам пьесы И. Глинкова. Любовная история двух героев развивается под ритмы рока, звуки шансона, вот они уже и сами поют и танцуют в окружении таких же пар. В вихре движений мелькают лица, глаза, прорываются ничего не значащие фразы…
 

Мышеловка

Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
28−29 апреля 2018, суббота- воскресенье 18:00
Цена: от 300 р.
 
 
В субботу и воскресенье состоятся гастроли Орловского государственный театра с постановкой культовой пьесы мастера детективного жанра Агаты Кристи «Мышеловка». Это прекрасный образец классического детективного жанра: придуманная интрига, яркие характеры и психологическая глубина. 
 
А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Смешарики. Дежавю

На экраны выходит третья полнометражная картинка о Смешариках. В этой серии Крош решил сделать необычный подарок на день рождения Копатыча и обращается в агентство путешествий во времени. Но из-за досадной оплошности всех смешариков раскидывает во времени, а Крошу придется собирать друзей по разным эпохам в компании своего второго «Я» — повзрослевшего и ворчливого Шорка, появившегося из-за временного парадокса.

Цена: от 120 р.

 

Танки

В кинотеатрах начинается показ военно-патриотической картины «Танки». Инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы опробовать изобретение в действии и доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку.

Цена: от 120 р.

 

Правда или действие

В кино выходит триллер «Правда или действие», основанный на популярной игре. Фильм о компании молодых людей, которая собралась в заброшенном замке, чтобы поиграть, но в этой игре жесткие условия. Стоит кому-то из участников соврать или не выполнить положенное действие, его ждет жестокая расправа. 

Цена: от 120 р.

 

Автор: Настя Якушина, вчера, в 17:47 0
Другие статьи по темам
Событие
Выходные в Туле
Прочее
Майские праздники

Выходные в Туле

Авторская рассылка самых значимых событий выходного дня. Ваша личная афиша в одном письме.

Школа жизни Евгения Дронова
Школа жизни Евгения Дронова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.