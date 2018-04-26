Выходные в Туле: 28 апреля - 2 мая

Вас ждут праздничные программы, тематические вечеринки, первые камерные рок-фестивали, премьеры в театре и кино.

Наконец настала пора собирать мангал и отправляться на природу, ведь впереди череда выходных. Но и в городе вас ждет много интересных событий. Как провести выходные с радостью, интересом и пользой читайте в этом обзоре.

Все остальные события доступны на Myslo/Афиша

Майские праздники

Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова

Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова

1 мая, вторник 11:00

Вход свободный

В день весны и труда на всей территории парка будут проходить праздничные мероприятия. Вас ждет насыщенная музыкальная программа: выступление детских творческих коллективов, концерт группы Пряник Band, вечер джаза и рэп-баттл.

С 11: 00 будет работать ярмарка тульских мастеров с мимами, жонглерами и шоу аэро медведя. Детей ждут анимационные развлечения, шоу мыльных пузырей и «Праздник воздушных шаров».

По всей территории парка будут проходить спортивные и танцевальные мероприятия, а завершится праздник дискотекой.

Концерты

Harat's Pub

Тула, Красноармейский проспект, 19

28 апреля 2018, суббота 20:00

Цена: 500 р.

В субботу на сцене Harat's Pub состоится концерт самой ностальгичной рок-группы «Громыка». Коллектив сочетает в своем творчестве «тяжелый психоделический твист» с имиджем членом политбюро, исполняя ироничные композиции в лучших традициях советского ансамбля. На первом концерте группы в Туле вы услышите бронебойные хиты и станете свидетелем премьеры нового релиза группы. Алексей Брянцев Городской концертный зал Тула, улица Советская, 2 28 апреля 2018, суббота 19:00

Цена: от 800 р. В субботу вы сможете насладиться бархатным баритоном Алексея Брянцева. В своих песнях он «рисует» лирику и прозу нашей жизни. Один из самых востребованных молодых певцов и уже сегодня тысячи поклонников отмечают жизненность текстов исполняемых им песен. Фестивали Punk Fest Ирландец, паб Тула, улица Вильямса, 14 28 апреля, суббота 20:00 Цена: 200 р., 300 р.- в день концерта

В стенах рок-паба «Ирландец» состоится панк-фест, участниками котрого станут две группы «ПсихО» и «Аптека 37».

Первый коллектив — одна из ведущий групп новой волны современного панк-рока, с презентацией альбома «Красная Черта», который уже вызвал ажиотаж в сети. А панк-рок ансамбль «Аптека № 37» будет отмечать 12 лет творческой деятельности. Готовьтесь к бурному веселью!

Ирландец, паб

Тула, улица Вильямса, 14

29 апреля, воскресенье 18:00

Цена: 400 р., 500 р. — в день концерта

В воскресенье состоится весенний ДрФест памяти культового неформатного исполнителя 90-х годов Александра Литвинова, известного под псевдонимом Вени Дркина. Событие пройдет уже в 5-ый раз. В фестивале примут участие фолк-рок группы из Тулы и других город и поклонники творчества Вени Дркина. На сцене выступят: ТутКакТут, Сергей Дамберг и Сезон Оружия, Евгений Черников, Дмитрий Мулыгин (Ворон Кухта), Дмитрий Соколов.

Юмор

Типография

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

28 апреля, суббота 18:00

Вход свободный.

Типография всерьез занялась развитием локальной сцены и в субботу в ее стенах будут выступать начинающие комики из Тулы и других городов. Ведущий мероприятия — Кирилл Касумов. Артисты будут бороться за денежный приз — 5000 рублей.

Тематические вечеринки

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

На экраны выходит третья полнометражная картинка о Смешариках. В этой серии Крош решил сделать необычный подарок на день рождения Копатыча и обращается в агентство путешествий во времени. Но из-за досадной оплошности всех смешариков раскидывает во времени, а Крошу придется собирать друзей по разным эпохам в компании своего второго «Я» — повзрослевшего и ворчливого Шорка, появившегося из-за временного парадокса.

Цена: от 120 р.

В кинотеатрах начинается показ военно-патриотической картины «Танки». Инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы опробовать изобретение в действии и доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку.

Цена: от 120 р.

В кино выходит триллер «Правда или действие», основанный на популярной игре. Фильм о компании молодых людей, которая собралась в заброшенном замке, чтобы поиграть, но в этой игре жесткие условия. Стоит кому-то из участников соврать или не выполнить положенное действие, его ждет жестокая расправа.

Цена: от 120 р.