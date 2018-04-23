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Сказочные иллюстрации: аленький цветочек

Сказочные иллюстрации: аленький цветочек

Русские сказки — хранители народной мудрости, вечные учителя добра, чести, доблести и отваги. Цикл «Сказочные иллюстрации» знакомит самых маленьких гостей музея с добрыми сказками и возвращает их родителей в счастливый мир детства!
На очередном занятии малышам прочитают «Аленький цветочек» Сергея Аксакова и покажут иллюстрации к ней, которые выполнил Николая Богатова. А в качестве практического занятия ребята создадут фактурную иллюстрацию. Занятие подходит для дошкольного возраста (от трех до семи лет) и рекомендуются для семейного досуга.


Вопросы можно задать по телефону: (4872) 56−09−92


Стоимость: дети — 60 р., взрослые — 150 р.

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
28 апреля 2018, суббота
13:30
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