Сказочные иллюстрации: аленький цветочек

Русские сказки — хранители народной мудрости, вечные учителя добра, чести, доблести и отваги. Цикл «Сказочные иллюстрации» знакомит самых маленьких гостей музея с добрыми сказками и возвращает их родителей в счастливый мир детства!

На очередном занятии малышам прочитают «Аленький цветочек» Сергея Аксакова и покажут иллюстрации к ней, которые выполнил Николая Богатова. А в качестве практического занятия ребята создадут фактурную иллюстрацию. Занятие подходит для дошкольного возраста (от трех до семи лет) и рекомендуются для семейного досуга.



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Стоимость: дети — 60 р., взрослые — 150 р.