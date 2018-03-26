Вечеринка в сказочном стиле от Partytime24
В честь своего первого юбилея проект тематических вечеринок Partytime24 организовывает эксклюзивную вечеринку в сказочном стиле. Море сюрпризов и отличное настроение гарантировано.
Гостей ожидает:
- огромный праздничный торт, вкусная и большая сладкая зона
- сказочные напитки
- веселая шоу- программа
- жаркие танцы с потрясающим DJ
- бьюти-зона, где можно абсолютно бесплатно сделать себе прическу, макияж или аквагрим
- подарки каждому гостю от нас и наших партнеров (о главном подарке мы напишем чуть позже)
Также организаторы обещают море сюрпризов и гарантируют гостям отличное настроение. Дресс-код мероприятия выбирается по желанию — сказочный костюм или красивый вечерний образ.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 5
29 апреля 2018, воскресенье
19:00