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Вечеринка в сказочном стиле от Partytime24

Вечеринка в сказочном стиле от Partytime24

В честь своего первого юбилея проект тематических вечеринок Partytime24 организовывает эксклюзивную вечеринку в сказочном стиле. Море сюрпризов и отличное настроение гарантировано.

Гостей ожидает:

  • огромный праздничный торт, вкусная и большая сладкая зона
  • сказочные напитки
  • веселая шоу- программа
  • жаркие танцы с потрясающим DJ
  • бьюти-зона, где можно абсолютно бесплатно сделать себе прическу, макияж или аквагрим
  • подарки каждому гостю от нас и наших партнеров (о главном подарке мы напишем чуть позже)

Также организаторы обещают море сюрпризов и гарантируют гостям отличное настроение. Дресс-код мероприятия выбирается по желанию — сказочный костюм или красивый вечерний образ.

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Где и когда?
Респект, ресторан
Тула, улица Советская, 5
29 апреля 2018, воскресенье
19:00
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