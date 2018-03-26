Вечеринка в сказочном стиле от Partytime24

В честь своего первого юбилея проект тематических вечеринок Partytime24 организовывает эксклюзивную вечеринку в сказочном стиле. Море сюрпризов и отличное настроение гарантировано.



Гостей ожидает:

огромный праздничный торт, вкусная и большая сладкая зона

сказочные напитки

веселая шоу- программа

жаркие танцы с потрясающим DJ

бьюти-зона, где можно абсолютно бесплатно сделать себе прическу, макияж или аквагрим

подарки каждому гостю от нас и наших партнеров (о главном подарке мы напишем чуть позже)

Также организаторы обещают море сюрпризов и гарантируют гостям отличное настроение. Дресс-код мероприятия выбирается по желанию — сказочный костюм или красивый вечерний образ.