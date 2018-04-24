1 мая 2018 года, по улицам города Тулы пройдет традиционная Первомайская велогонка - критериум. Маршрут гонки будет проходить по улицам Менделеевская – Тургеневская, Советская и Ф. Энгельса

Соревнования пройдут по пяти возрастным группам:

I группа -мужчины, юниоры 2001 г.р. и старше;

II группа-женщины, юниорки 2001 г. р и старше, старшие девушки 2002-2003 г.р.;

III группа - старшие юноши 2002-2003 г.р.;

IV группа -младшие юноши 2004 г.р. и моложе;

V группа - младшие девушки 2004 г.р. и моложе.

В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из Тулы и Тульской области.