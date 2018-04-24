Критериум
1 мая 2018 года, по улицам города Тулы пройдет традиционная Первомайская велогонка - критериум. Маршрут гонки будет проходить по улицам Менделеевская – Тургеневская, Советская и Ф. Энгельса
Соревнования пройдут по пяти возрастным группам:
- I группа -мужчины, юниоры 2001 г.р. и старше;
- II группа-женщины, юниорки 2001 г. р и старше, старшие девушки 2002-2003 г.р.;
- III группа - старшие юноши 2002-2003 г.р.;
- IV группа -младшие юноши 2004 г.р. и моложе;
- V группа - младшие девушки 2004 г.р. и моложе.
В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из Тулы и Тульской области.
Старт - ул. Менделеевская, напротив музея самоваров.
Где и когда?
Тула, улица Менделеевская, 8
1 мая 2018, вторник
10:00