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Критериум

Критериум

1 мая 2018 года,  по улицам города Тулы пройдет  традиционная Первомайская велогонка - критериум. Маршрут гонки будет проходить по улицам Менделеевская – Тургеневская, Советская и Ф. Энгельса

Соревнования пройдут по пяти возрастным группам:

  • I группа -мужчины, юниоры 2001 г.р. и старше;
  • II группа-женщины, юниорки 2001 г. р и старше, старшие девушки 2002-2003 г.р.;
  • III группа - старшие юноши 2002-2003 г.р.;
  • IV группа -младшие юноши 2004 г.р. и моложе;
  • V группа - младшие девушки 2004 г.р. и моложе.

В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из Тулы и Тульской области.

Старт - ул. Менделеевская, напротив музея самоваров.

Где и когда?
Тульские самовары, музей
Тула, улица Менделеевская, 8
1 мая 2018, вторник
10:00
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