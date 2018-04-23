Творческая мастерская Мадам Бох'Ту: итальянская кукла-марионетка

Вы любите Италию, мечтаете украсить свой дом итальянскими сувенирами, но нет возможности посетить страну? Тогда присоединяйтесь к образовательно-развлекательному проекту «По Италии – с Вересаевым!».

Благодаря своему образованию, мировоззрению, литературной деятельности, Викентий Вересаев соприкасался со многими мировыми культурами, в том числе и культурой Италии. А во время путешествия по странам Европы в 1902-1909 гг. он побывал в нескольких итальянских городах. Кроме того, произведения «Записки врача» и «В тупике» были переведены на итальянский язык и изданы в Милане в 1902 и 1930 годах.



К проекту присоединяется и тульская рукодельница Наталья Томенчук, создатель и вдохновитель «Творческой мастерской Мадам Бох'ту». Под её руководством участники мастер-класса изготовят традиционную итальянскую куклу-марионетку. И как всегда, игрушку мы будем делать из самых доступных и простых материалов с помощью инструментов.

Стоимость: 250 р.