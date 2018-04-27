Делаем дом уютным к лету!

Весна и лето - лучшие время года для установки пластиковых окон. Сомневаетесь, какую компанию выбрать? Тогда этот обзор Myslo для вас!

Пластиковые окна и двери ООО ПК «ПЛАСТ»

ООО ПК «ПЛАСТ» работает в Туле уже 12 лет. Myslo узнал, почему большинство туляков предпочитает эту компанию для установки пластиковых окон:

Многолетний опыт работы. Согласитесь, для компаний этой сферы опыт сотрудников — немаловажное преимущество. Это гарантия того, что установленные ей пластиковые окна прослужат вам много лет без каких-либо нареканий.

Согласитесь, для компаний этой сферы опыт сотрудников — немаловажное преимущество. Это гарантия того, что установленные ей пластиковые окна прослужат вам много лет без каких-либо нареканий. Собственное производство. ООО ПК «ПЛАСТ» имеет собственное автоматизированное производство, способное выпускать до 1500 изделий в день. Окна делают на современном высокотехнологичном оборудовании, используя профильные, проверенные временем системы высокого качества.

Что касается фурнитуры и других комплектующих оконных конструкций, то они поставляются лучшими мировыми брендами. Кстати, наличие собственного производства положительно отражается на ценовой политике компании: автоматизированные технологические линии позволяют ей полностью замкнуть цикл производства пластиковых окон, это минимизирует издержки. А у вас появляется возможность приобрести качественные, функциональные и безопасные окна по цене производителя.

Оперативный монтаж. Если вы задумали перемены, ООО ПК «ПЛАСТ» поможет вам осуществить любую вашу идею в кратчайшие сроки. И вам не нужно откладывать преображение своего дома на завтра!

Если вы задумали перемены, ООО ПК «ПЛАСТ» поможет вам осуществить любую вашу идею в кратчайшие сроки. И вам не нужно откладывать преображение своего дома на завтра! Безопасность. Опытный производственный персонал, современное качественное оборудование, оперативная работа — все это позволяет ООО ПК «ПЛАСТ» собрать воедино все составляющие безупречного качества. Чтобы у туляков не было в этом сомнения, компания организовала современную систему контроля качества, которая исключает возможность попадания брака к покупателю.

Вы можете быть уверены в безопасности вашего приобретения!

ООО ПК «ПЛАСТ» выполняет работы под ключ. Доверьте уют в своем доме профессионалам — без наценок и в кратчайшие сроки!

Для удобства клиентов ООО ПК «ПЛАСТ» запустил сайт, где вы сможете ознакомиться с услугами компании, а также заказать бесплатный замер. Здесь же размещены акции производителя.

Кстати, одна из них — «При заказе двух окон отливы в подарок»!

Полный список акций вы можете найти здесь.

Тула, ул. Оборонная, 33 (офис 3)

+7 (4872) 701−701

http://pk-plast.ru/

Светоч, оконный комбинат

Оконный комбинат «Светоч» — один из лидеров в своей сфере на тульском рынке. Ее опыт работы — уже 18 лет! Туляки выбирают эту компанию за надежную, качественную продукцию и адекватные цены.

В комбинате «Светоч» вы можете заказать все виды работ по остеклению балконов. Мастера быстро и качественно сделают внешнюю и внутреннюю отделку вашего балкона и лоджии «под ключ». «Светоч» преобразит ваш балкон до неузнаваемости: из посредственного, маленького и обычного он превратится в шикарную просторную лоджию.

Результат зависит только от ваших желаний: специалисты выполняют работы любой сложности.

И все это - быстро, качественно и недорого.

«Светоч» внимательно и трепетно относится к своим клиентам. Порой у них бывают ситуации, когда денег нет, а балкон при этом требуется срочно. Компания предлагает заказать его всего за 38 000 рублей. Это даст вам ряд преимуществ:

При заказе за наличный расчет скидка 7%;

Рассрочка на 10 месяцев. Первый взнос всего 10%;

Все изделия изготавливаются на заводе;

Каждому клиенту выдаётся паспорт качества.

В компанию «Светоч» также можно обратиться для установки новых пластиковых окон.

Закажите сейчас любую модель окна и получите 7 лет гарантии с ежегодным обслуживанием!

Окна и балконы от «Светоч» — ваш уют на многие годы!

Тула, ул. Демонстрации, 1-г, офис 409 (ТЦ «Утюгъ»)

8 (4872) 71-72-31

svetochokna.ru

только цифры

4 завода входят в комбинат «Светоч»

245 офисов «Светоч» работают по всей России. Комбинат с собственным производством занимается разработкой новых технологий не только для себя, но и для других компаний.

более 500 специалистов - штат компании «Светоч».

1600 окон - примерно столько производит «Светоч» в день.

БалкСтрой

Компания «БалкСтрой» уже шестой год профессионально занимается ремонтом и обустройством балконов в Туле.

Вы можете не беспокоиться о качестве и уровне материалов и монтажа — всё будет сделано максимально долговечно и красиво. Техническая база и наработанные технологии, современные строительные инструменты и опытные специалисты-монтажники гарантируют каждому клиенту качественную установку и надёжность выполненных работ.

Ваш балкон будет отделан и утеплён с использованием только экологически чистых и

качественных материалов.

Компания «БалкСтрой» предлагает следующие услуги:

Ремонт балкона или лоджии.

Остекление балкона или лоджии с нуля.

Внутренняя и наружная отделка балкона.

Увеличение полезной площади лоджии или балконов за счет выноса несущей плиты.

Усиление балконной плиты.

Электромонтажные работы на балконах.

Комплексная изоляция и утепление балкона.

Инженерные работы.

Благоустройство интерьера балкона (изготовление встроенной мебели, различных функциональных элементов и предметов декора).

Закажите в «БалкСтрой» капитальный ремонт балкона «под ключ»!

Кроме застекления и обшивки вам предложат:

Установку защитного козырька на балконе;

Увеличение жилой площади за счёт рабочей площади;

Изготовление и монтаж кованых защитных элементов;

Ремонт во французском стиле;

Работы «с нуля».

В компании «БалкСтрой» можно заказать отделку балкона разного уровня: как эконом-варианта, так и премиум-класса.

Минимальная стоимость ремонта балкона — от 30 000 рублей!

Тула, улица Путейская, 11

8 (4872) 58-14-00, 8 (952) 187-60-44