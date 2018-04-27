Делаем дом уютным к лету!
Весна и лето - лучшие время года для установки пластиковых окон. Сомневаетесь, какую компанию выбрать? Тогда этот обзор Myslo для вас!
Пластиковые окна и двери ООО ПК «ПЛАСТ»
ООО ПК «ПЛАСТ» работает в Туле уже 12 лет. Myslo узнал, почему большинство туляков предпочитает эту компанию для установки пластиковых окон:
- Многолетний опыт работы. Согласитесь, для компаний этой сферы опыт сотрудников — немаловажное преимущество. Это гарантия того, что установленные ей пластиковые окна прослужат вам много лет без каких-либо нареканий.
- Собственное производство. ООО ПК «ПЛАСТ» имеет собственное автоматизированное производство, способное выпускать до 1500 изделий в день. Окна делают на современном высокотехнологичном оборудовании, используя профильные, проверенные временем системы высокого качества.
Что касается фурнитуры и других комплектующих оконных конструкций, то они поставляются лучшими мировыми брендами. Кстати, наличие собственного производства положительно отражается на ценовой политике компании: автоматизированные технологические линии позволяют ей полностью замкнуть цикл производства пластиковых окон, это минимизирует издержки. А у вас появляется возможность приобрести качественные, функциональные и безопасные окна по цене производителя.
- Оперативный монтаж. Если вы задумали перемены, ООО ПК «ПЛАСТ» поможет вам осуществить любую вашу идею в кратчайшие сроки. И вам не нужно откладывать преображение своего дома на завтра!
- Безопасность. Опытный производственный персонал, современное качественное оборудование, оперативная работа — все это позволяет ООО ПК «ПЛАСТ» собрать воедино все составляющие безупречного качества. Чтобы у туляков не было в этом сомнения, компания организовала современную систему контроля качества, которая исключает возможность попадания брака к покупателю.
Вы можете быть уверены в безопасности вашего приобретения!
ООО ПК «ПЛАСТ» выполняет работы под ключ. Доверьте уют в своем доме профессионалам — без наценок и в кратчайшие сроки!
Для удобства клиентов ООО ПК «ПЛАСТ» запустил сайт, где вы сможете ознакомиться с услугами компании, а также заказать бесплатный замер. Здесь же размещены акции производителя.
Кстати, одна из них — «При заказе двух окон отливы в подарок»!
Полный список акций вы можете найти здесь.
Тула, ул. Оборонная, 33 (офис 3)
+7 (4872) 701−701
Светоч, оконный комбинат
Оконный комбинат «Светоч» — один из лидеров в своей сфере на тульском рынке. Ее опыт работы — уже 18 лет! Туляки выбирают эту компанию за надежную, качественную продукцию и адекватные цены.
В комбинате «Светоч» вы можете заказать все виды работ по остеклению балконов. Мастера быстро и качественно сделают внешнюю и внутреннюю отделку вашего балкона и лоджии «под ключ». «Светоч» преобразит ваш балкон до неузнаваемости: из посредственного, маленького и обычного он превратится в шикарную просторную лоджию.
Результат зависит только от ваших желаний: специалисты выполняют работы любой сложности.
И все это - быстро, качественно и недорого.
«Светоч» внимательно и трепетно относится к своим клиентам. Порой у них бывают ситуации, когда денег нет, а балкон при этом требуется срочно. Компания предлагает заказать его всего за 38 000 рублей. Это даст вам ряд преимуществ:
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При заказе за наличный расчет скидка 7%;
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Рассрочка на 10 месяцев. Первый взнос всего 10%;
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Все изделия изготавливаются на заводе;
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Каждому клиенту выдаётся паспорт качества.
В компанию «Светоч» также можно обратиться для установки новых пластиковых окон.
Закажите сейчас любую модель окна и получите 7 лет гарантии с ежегодным обслуживанием!
Окна и балконы от «Светоч» — ваш уют на многие годы!
Тула, ул. Демонстрации, 1-г, офис 409 (ТЦ «Утюгъ»)
8 (4872) 71-72-31
4 завода входят в комбинат «Светоч»
245 офисов «Светоч» работают по всей России. Комбинат с собственным производством занимается разработкой новых технологий не только для себя, но и для других компаний.
более 500 специалистов - штат компании «Светоч».
1600 окон - примерно столько производит «Светоч» в день.
БалкСтрой
Компания «БалкСтрой» уже шестой год профессионально занимается ремонтом и обустройством балконов в Туле.
Вы можете не беспокоиться о качестве и уровне материалов и монтажа — всё будет сделано максимально долговечно и красиво. Техническая база и наработанные технологии, современные строительные инструменты и опытные специалисты-монтажники гарантируют каждому клиенту качественную установку и надёжность выполненных работ.
Ваш балкон будет отделан и утеплён с использованием только экологически чистых и
качественных материалов.
Компания «БалкСтрой» предлагает следующие услуги:
- Ремонт балкона или лоджии.
- Остекление балкона или лоджии с нуля.
- Внутренняя и наружная отделка балкона.
- Увеличение полезной площади лоджии или балконов за счет выноса несущей плиты.
- Усиление балконной плиты.
- Электромонтажные работы на балконах.
- Комплексная изоляция и утепление балкона.
- Инженерные работы.
- Благоустройство интерьера балкона (изготовление встроенной мебели, различных функциональных элементов и предметов декора).
Закажите в «БалкСтрой» капитальный ремонт балкона «под ключ»!
Кроме застекления и обшивки вам предложат:
- Установку защитного козырька на балконе;
- Увеличение жилой площади за счёт рабочей площади;
- Изготовление и монтаж кованых защитных элементов;
- Ремонт во французском стиле;
- Работы «с нуля».
В компании «БалкСтрой» можно заказать отделку балкона разного уровня: как эконом-варианта, так и премиум-класса.
Минимальная стоимость ремонта балкона — от 30 000 рублей!