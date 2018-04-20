Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 26.04.2018

Режиссер: Ким Дружинин

Актеры: Аглая Тарасова, Андрей Мерзликин, Александр Тютин, Сергей Стукалов, Антон Филипенко, Алексей Овсянников, Сергей Четвертков, Николай Горшков, Дмитрий Поднозов, Юрий Ицков

Жанр: военный, семейный

Продолжительноcть: 93 мин

На пороге войны с фашистской Германией инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол… Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.