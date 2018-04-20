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Танки

Танки

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 26.04.2018
 
Режиссер:
Ким Дружинин
  
Актеры:
Аглая Тарасова, Андрей Мерзликин, Александр Тютин, Сергей Стукалов, Антон Филипенко, Алексей Овсянников, Сергей Четвертков, Николай Горшков, Дмитрий Поднозов, Юрий Ицков
  
Жанр:
военный, семейный
  
Продолжительноcть:
93 мин
  

 

На пороге войны с фашистской Германией инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол… Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.

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