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Терёшечка

Терёшечка

Калужский театр кукол покажет спектакль «Терешечка». Его сюжет таков: очень горевали старик со старухой, что нет у них детей. Как-то взяла старуха деревянную куколку, положила ее в колыбельку, глядь, а куколка обернулась мальчишечкой. Так и появился у стариков сыночек – Терешечка.

Вот радость-то! Только украла его злая ведьма Чувилиха. Хотела угощение приготовить для своей жадной дочки. Но ничего-то у нее не получилось. Перехитрил Терешечка злодеек, а добрый гусенок перенос его обратно к родителям.

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
29 апреля 2018, воскресенье
12:00
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