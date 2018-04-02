Калужский театр кукол покажет спектакль «Терешечка». Его сюжет таков: очень горевали старик со старухой, что нет у них детей. Как-то взяла старуха деревянную куколку, положила ее в колыбельку, глядь, а куколка обернулась мальчишечкой. Так и появился у стариков сыночек – Терешечка.



Вот радость-то! Только украла его злая ведьма Чувилиха. Хотела угощение приготовить для своей жадной дочки. Но ничего-то у нее не получилось. Перехитрил Терешечка злодеек, а добрый гусенок перенос его обратно к родителям.