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Алексей Брянцев

Алексей Брянцев

Концерт Алексея Брянцева «Счастье Безлимит» — о любви, о моментах признаний и откровений.

Его бархатный баритон «рисует» в своих композициях лирику и прозу нашей жизни. Его молодость не стала помехой для стремительного взлета на вершину славы, и уже сегодня тысячи поклонников называют его не только своим любимым певцом, но и отмечают жизненность текстов исполняемых им песен.

Подробности по тел:  79-03-86, 8-905-621-60-02 Сергей

Стоимость: 800-2300Р.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
28 апреля 2018, суббота
19:00
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