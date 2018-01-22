Алексей Брянцев

Концерт Алексея Брянцева «Счастье Безлимит» — о любви, о моментах признаний и откровений.

Его бархатный баритон «рисует» в своих композициях лирику и прозу нашей жизни. Его молодость не стала помехой для стремительного взлета на вершину славы, и уже сегодня тысячи поклонников называют его не только своим любимым певцом, но и отмечают жизненность текстов исполняемых им песен.



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