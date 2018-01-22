Алексей Брянцев
Концерт Алексея Брянцева «Счастье Безлимит» — о любви, о моментах признаний и откровений.
Его бархатный баритон «рисует» в своих композициях лирику и прозу нашей жизни. Его молодость не стала помехой для стремительного взлета на вершину славы, и уже сегодня тысячи поклонников называют его не только своим любимым певцом, но и отмечают жизненность текстов исполняемых им песен.
Подробности по тел: 79-03-86, 8-905-621-60-02 Сергей
Стоимость: 800-2300Р.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
28 апреля 2018, суббота
19:00