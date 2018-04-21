Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 26.04.2018

Режиссер: Джефф Уодлоу

Актеры: Люси Хейл, Тайлер Пози, Вайолетт Бин, Софи Тэйлор Али, Нолан Джерард Фанк, Лэндон Либуарон, Сэм Лернер, Брейди Смит, Хейден Сзето, Аврора Перрино

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 100 мин

Обычная игра «Правда или действие» превращается в жестокую гонку со смертью, когда к процессу подключается нечто сверхъестественное. Стоит кому-то из участников соврать или не выполнить положенное действие, его ждет жестокая расправа. Кто в итоге сможет выйти победителем в жестокой игре?