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Правда или действие

Правда или действие

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 26.04.2018
 
Режиссер:
Джефф Уодлоу
  
Актеры:
Люси Хейл, Тайлер Пози, Вайолетт Бин, Софи Тэйлор Али, Нолан Джерард Фанк, Лэндон Либуарон, Сэм Лернер, Брейди Смит, Хейден Сзето, Аврора Перрино
  
Жанр:
ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
100 мин
  

 

Обычная игра «Правда или действие» превращается в жестокую гонку со смертью, когда к процессу подключается нечто сверхъестественное. Стоит кому-то из участников соврать или не выполнить положенное действие, его ждет жестокая расправа. Кто в итоге сможет выйти победителем в жестокой игре?

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Сегодня
10:15 Алмаз Синема
10:15 Иллизиум (Новомосковск)
11:35 Иллизиум (Новомосковск)
12:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 Иллизиум (Новомосковск)
15:25 Алмаз Синема
16:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Алмаз Синема
19:10 Иллизиум (Новомосковск)
20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 Алмаз Синема
22:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
10:15 Иллизиум (Новомосковск)
10:15 Алмаз Синема
11:35 Иллизиум (Новомосковск)
12:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 Иллизиум (Новомосковск)
15:25 Алмаз Синема
16:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Алмаз Синема
19:10 Иллизиум (Новомосковск)
20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 Алмаз Синема
22:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Иллизиум (Новомосковск)
28 апреля, суббота
10:15 Иллизиум (Новомосковск)
10:15 Алмаз Синема
11:35 Иллизиум (Новомосковск)
12:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 Иллизиум (Новомосковск)
15:25 Алмаз Синема
16:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Алмаз Синема
19:10 Иллизиум (Новомосковск)
20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 Алмаз Синема
22:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Иллизиум (Новомосковск)
29 апреля, воскресенье
10:15 Иллизиум (Новомосковск)
10:15 Алмаз Синема
11:35 Иллизиум (Новомосковск)
12:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 Иллизиум (Новомосковск)
15:25 Алмаз Синема
16:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Алмаз Синема
19:10 Иллизиум (Новомосковск)
20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 Алмаз Синема
22:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Иллизиум (Новомосковск)
30 апреля, понедельник
10:15 Иллизиум (Новомосковск)
10:15 Алмаз Синема
11:35 Иллизиум (Новомосковск)
12:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 Иллизиум (Новомосковск)
15:25 Алмаз Синема
16:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Алмаз Синема
19:10 Иллизиум (Новомосковск)
20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 Алмаз Синема
22:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Иллизиум (Новомосковск)
1 мая, вторник
10:15 Алмаз Синема
14:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:25 Алмаз Синема
19:00 Алмаз Синема
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 Алмаз Синема
22:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 мая, среда
10:15 Алмаз Синема
14:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:25 Алмаз Синема
19:00 Алмаз Синема
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 Алмаз Синема
22:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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