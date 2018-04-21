Правда или действие
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 26.04.2018
Режиссер:
Джефф Уодлоу
Актеры:
Люси Хейл, Тайлер Пози, Вайолетт Бин, Софи Тэйлор Али, Нолан Джерард Фанк, Лэндон Либуарон, Сэм Лернер, Брейди Смит, Хейден Сзето, Аврора Перрино
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
100 мин
Обычная игра «Правда или действие» превращается в жестокую гонку со смертью, когда к процессу подключается нечто сверхъестественное. Стоит кому-то из участников соврать или не выполнить положенное действие, его ждет жестокая расправа. Кто в итоге сможет выйти победителем в жестокой игре?
Сегодня
|10:15
|Алмаз Синема
|10:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|11:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:25
|Алмаз Синема
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Алмаз Синема
|19:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Алмаз Синема
|22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:50
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|10:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:15
|Алмаз Синема
|11:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:25
|Алмаз Синема
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Алмаз Синема
|19:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Алмаз Синема
|22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:50
|Иллизиум (Новомосковск)
28 апреля, суббота
|10:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:15
|Алмаз Синема
|11:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:25
|Алмаз Синема
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Алмаз Синема
|19:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Алмаз Синема
|22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:50
|Иллизиум (Новомосковск)
29 апреля, воскресенье
|10:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:15
|Алмаз Синема
|11:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:25
|Алмаз Синема
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Алмаз Синема
|19:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Алмаз Синема
|22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:50
|Иллизиум (Новомосковск)
30 апреля, понедельник
|10:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:15
|Алмаз Синема
|11:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:25
|Алмаз Синема
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Алмаз Синема
|19:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Алмаз Синема
|22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:50
|Иллизиум (Новомосковск)
1 мая, вторник
|10:15
|Алмаз Синема
|14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:25
|Алмаз Синема
|19:00
|Алмаз Синема
|19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Алмаз Синема
|22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 мая, среда
|10:15
|Алмаз Синема
|14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:25
|Алмаз Синема
|19:00
|Алмаз Синема
|19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Алмаз Синема
|22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:15
15:25
19:00
21:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:15
11:35
15:15
19:10
22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
14:10
16:20
18:30
20:40
22:05
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:15
15:25
19:00
21:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:15
11:35
15:15
19:10
22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
14:10
16:20
18:30
20:40
22:05
28 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
10:15
15:25
19:00
21:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:15
11:35
15:15
19:10
22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
14:10
16:20
18:30
20:40
22:05
29 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:15
15:25
19:00
21:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:15
11:35
15:15
19:10
22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
14:10
16:20
18:30
20:40
22:05
30 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:15
15:25
19:00
21:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:15
11:35
15:15
19:10
22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
14:10
16:20
18:30
20:40
22:05
1 мая, вторник
|Алмаз Синема
|
10:15
15:25
19:00
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:15
19:20
20:30
22:40
23:40
00:50
2 мая, среда
|Алмаз Синема
|
10:15
15:25
19:00
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:15
19:20
20:30
22:40