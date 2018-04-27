28 апреля — традиционное открытие мотосезона на площади Ленина. В 14:00 на площади Победы соберется колонна байкеров. В связи с мотопробегом в городе будет ограничено движение. Торжественное открытие мотосезона состоится в 14.23.



Зрители увидят яркие выступления спортсменов стантрайдинга и шоу-программу танцколлективов. Посетителей ждут конкурсы и различные соревнования.



Завершится праздник выступлением лучших рок-коллективов города. Хедлайнер мероприятия - группа «7Б».

Вход свободный.