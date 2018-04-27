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Открытие мотосезона

Открытие мотосезона

 28 апреля — традиционное открытие мотосезона на площади Ленина. В 14:00 на площади Победы соберется колонна байкеров. В связи с мотопробегом в городе будет ограничено движение. Торжественное открытие мотосезона состоится в 14.23.

Зрители увидят яркие выступления спортсменов стантрайдинга и шоу-программу танцколлективов.  Посетителей ждут конкурсы и различные соревнования.

Завершится праздник выступлением лучших рок-коллективов города. Хедлайнер мероприятия - группа «7Б».

Вход свободный.

Где и когда?
Площадь Победы
Тула, Площадь Победы
28 апреля 2018, суббота
14:00
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