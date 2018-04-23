Родом из Тульской глубинки, весёлые носители настоящего российского евразийского фольклора, в его репертуаре сказочные, корневистые, грозные и красивые песни.

Дмитрий Соколов (Москва) – работник географического факультета МГУ. Иногда сочиняет песни, абсолютно не связанные с профессией. В творчество Вени Д’ркина влюбился 13 лет назад, беззаветно и с первого звука.