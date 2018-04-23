ДрФест
Весенний ДрФест памяти культового неформатного исполнителя 90-х годов Александра Литвинова, известного под псевдонимом Вени Дркина пройдет уже в 5-ый раз.
В фестивале примут участие:
- ТутКакТут. Коллектив из Москвы, бард-панк рок-бэнд инфернальной эстрады, играющий апокалиптический шансон.
- Сергей Дамберг и Сезон Оружия (Заокск). Участник четвертого Др Феста, человек-оркестр и Поэт с большой буквы Пэ. В его творчестве сплетена лирика питерских подворотен и угар омского андеграунда, поэзия прокуренных кухонь и романтика осенних крыш. На этом фестивале он выступит в составе группы «Сезон Оружия» и зрители смогут оценить новое звучание любимых песен.
- Евгений Черников. Постоянный участник Др-мероприятий в Туле. Человек, любящий и замечательно исполняющий Венины песни.
- Дмитрий Мулыгин (Ворон Кухта). Родом из Тульской глубинки, весёлые носители настоящего российского евразийского фольклора, в его репертуаре сказочные, корневистые, грозные и красивые песни.
- Дмитрий Соколов (Москва) – работник географического факультета МГУ. Иногда сочиняет песни, абсолютно не связанные с профессией. В творчество Вени Д’ркина влюбился 13 лет назад, беззаветно и с первого звука.
Подробности в официальной группе мероприятия.
Стоимость: 400 р., в день концерта 500 р.
Где и когда?
Тула, улица Вильямса, 14
29 апреля 2018, воскресенье
18:00