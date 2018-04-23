афиша
афиша
Регистрация
ДрФест

ДрФест

Весенний ДрФест памяти культового неформатного исполнителя 90-х годов Александра Литвинова, известного под псевдонимом Вени Дркина пройдет уже в 5-ый раз.


В фестивале примут участие:

  • ТутКакТут. Коллектив из Москвы, бард-панк рок-бэнд инфернальной эстрады, играющий апокалиптический шансон.
  • Сергей Дамберг и Сезон Оружия (Заокск). Участник четвертого Др Феста, человек-оркестр и Поэт с большой буквы Пэ. В его творчестве сплетена лирика питерских подворотен и угар омского андеграунда, поэзия прокуренных кухонь и романтика осенних крыш. На этом фестивале он выступит в составе группы «Сезон Оружия» и зрители смогут оценить новое звучание любимых песен.
  • Евгений Черников. Постоянный участник Др-мероприятий в Туле. Человек, любящий и замечательно исполняющий Венины песни.
  • Дмитрий Мулыгин (Ворон Кухта). Родом из Тульской глубинки, весёлые носители настоящего российского евразийского фольклора, в его репертуаре сказочные, корневистые, грозные и красивые песни.
  • Дмитрий Соколов (Москва) – работник географического факультета МГУ. Иногда сочиняет песни, абсолютно не связанные с профессией. В творчество Вени Д’ркина влюбился 13 лет назад, беззаветно и с первого звука.

Подробности в официальной группе мероприятия.


Стоимость: 400 р., в день концерта 500 р.

Где и когда?
Ирландец, паб
Тула, улица Вильямса, 14
29 апреля 2018, воскресенье
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.