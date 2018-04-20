Смешарики. Дежавю
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 26.04.2018
Режиссер:
Денис Чернов
Актеры:
Михаил Черняк, Сергей Мардарь, Антон Виноградов, Владимир Постников, Светлана Письмиченко, Вадим Бочанов
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
85 мин
Крош решает устроить незабываемый день рождения Копатыча — он обращается в агентство «Дежавю», которое обещает своим клиентам удивительные путешествия во времени. Но из-за несоблюдения условий договора всех смешариков раскидывает во времени, а Крошу придется собирать друзей по разным эпохам в компании своего второго «Я» — повзрослевшего и ворчливого Шорка, появившегося из-за временного парадокса.
Сегодня
|10:00 3D
|ДК Тепло-Огаревский район
|10:00 3D
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|Киреевский ГДК
|10:00
|Алмаз Синема
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|Азот (Новомосковск)
|10:10
|Киносити
|10:10 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|11:00
|Киносити
|11:35
|Азот (Новомосковск)
|11:50
|Киносити
|12:10
|Иллизиум (Новомосковск)
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|13:30
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|13:35 3D
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|14:00 3D
|Киреевский ГДК
|14:00 3D
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|15:10 3D
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|16:45 3D
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|16:45 3D
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|17:25
|Алмаз Синема
|17:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:35 3D
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|17:35 3D
|Киреевский ГДК
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Завтра
|10:00 3D
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|10:00 3D
|Киреевский ГДК
|10:00
|Алмаз Синема
|10:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|10:10
|Азот (Новомосковск)
|10:10 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:10
|Киносити
|11:00
|Киносити
|11:35
|Азот (Новомосковск)
|11:50
|Киносити
|12:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:15
|Алмаз Синема
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|13:30
|Киносити
|13:35 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:50
|Алмаз Синема
|14:00 3D
|Киреевский ГДК
|14:00 3D
|ДК Тепло-Огаревский район
|14:35
|Киносити
|15:10 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:25
|Азот (Новомосковск)
|16:15
|Киносити
|16:45 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:45 3D
|Победа (Новомосковск)
|17:05
|Киносити
|17:25
|Алмаз Синема
|17:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:35 3D
|ДК Тепло-Огаревский район
|17:35 3D
|Киреевский ГДК
|18:15 3D
|Победа (Новомосковск)
28 апреля, суббота
|10:00 3D
|ДК Тепло-Огаревский район
|10:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|10:00
|Алмаз Синема
|10:00 3D
|Киреевский ГДК
|10:05
|Киносити
|10:10
|Азот (Новомосковск)
|10:10 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|11:00
|Киносити
|11:35
|Азот (Новомосковск)
|11:45
|Киносити
|12:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:15
|Алмаз Синема
|13:25
|Киносити
|13:25 3D
|Победа (Новомосковск)
|13:35 3D
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|13:50
|Алмаз Синема
|14:00 3D
|ДК Тепло-Огаревский район
|14:35
|Киносити
|14:50 3D
|Киреевский ГДК
|15:10 3D
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|15:25
|Азот (Новомосковск)
|16:15
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|16:45 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:45 3D
|Победа (Новомосковск)
|17:00
|Киносити
|17:25
|Алмаз Синема
|17:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:35 3D
|ДК Тепло-Огаревский район
|18:15 3D
|Победа (Новомосковск)
|18:25 3D
|Киреевский ГДК
29 апреля, воскресенье
|10:00 3D
|ДК Тепло-Огаревский район
|10:00 3D
|Киреевский ГДК
|10:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Азот (Новомосковск)
|10:10 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:10
|Киносити
|11:00
|Киносити
|11:35
|Азот (Новомосковск)
|11:50
|Киносити
|12:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:15
|Алмаз Синема
|13:25 3D
|Победа (Новомосковск)
|13:30
|Киносити
|13:35 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:50
|Алмаз Синема
|14:00 3D
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|14:35
|Киносити
|14:50 3D
|Киреевский ГДК
|15:10 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:25
|Азот (Новомосковск)
|16:15
|Киносити
|16:45 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:45 3D
|Победа (Новомосковск)
|17:05
|Киносити
|17:25
|Алмаз Синема
|17:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:35 3D
|ДК Тепло-Огаревский район
|18:15 3D
|Победа (Новомосковск)
|18:25 3D
|Киреевский ГДК
30 апреля, понедельник
|10:00 3D
|ДК Тепло-Огаревский район
|10:00
|Алмаз Синема
|10:00 3D
|Киреевский ГДК
|10:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|10:10
|Азот (Новомосковск)
|10:10 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:10
|Киносити
|11:00
|Киносити
|11:35
|Азот (Новомосковск)
|11:50
|Киносити
|12:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:15
|Алмаз Синема
|13:25 3D
|Победа (Новомосковск)
|13:30
|Киносити
|13:35 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:50
|Алмаз Синема
|14:00 3D
|ДК Тепло-Огаревский район
|14:00 3D
|Киреевский ГДК
|14:35
|Киносити
|15:10 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:25
|Азот (Новомосковск)
|16:15
|Киносити
|16:45 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|16:45 3D
|Победа (Новомосковск)
|17:05
|Киносити
|17:25
|Алмаз Синема
|17:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:35 3D
|ДК Тепло-Огаревский район
|17:35 3D
|Киреевский ГДК
|18:15 3D
|Победа (Новомосковск)
1 мая, вторник
|10:00 3D
|ДК Тепло-Огаревский район
|10:00 3D
|Киреевский ГДК
|10:00
|Алмаз Синема
|10:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|10:10
|Киносити
|11:00
|Киносити
|11:50
|Киносити
|12:15
|Алмаз Синема
|13:25 3D
|Победа (Новомосковск)
|13:30
|Киносити
|13:50
|Алмаз Синема
|14:00 3D
|Киреевский ГДК
|14:00 3D
|ДК Тепло-Огаревский район
|14:35
|Киносити
|16:15
|Киносити
|16:45 3D
|Победа (Новомосковск)
|17:05
|Киносити
|17:25
|Алмаз Синема
|17:35 3D
|ДК Тепло-Огаревский район
|17:35 3D
|Киреевский ГДК
|18:15 3D
|Победа (Новомосковск)
2 мая, среда
|10:00 3D
|ДК Тепло-Огаревский район
|10:00 3D
|Киреевский ГДК
|10:00
|Алмаз Синема
|10:00 3D
|Победа (Новомосковск)
|10:10
|Киносити
|11:00
|Киносити
|11:50
|Киносити
|12:15
|Алмаз Синема
|13:25 3D
|Победа (Новомосковск)
|13:30
|Киносити
|13:50
|Алмаз Синема
|14:00 3D
|Киреевский ГДК
|14:00 3D
|ДК Тепло-Огаревский район
|14:35
|Киносити
|16:15
|Киносити
|16:45 3D
|Победа (Новомосковск)
|17:05
|Киносити
|17:25
|Алмаз Синема
|17:35 3D
|ДК Тепло-Огаревский район
|17:35 3D
|Киреевский ГДК
|18:15 3D
|Победа (Новомосковск)
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
10:10
11:35
15:25
|Алмаз Синема
|
10:00
12:15
13:50
17:25
|ДК Тепло-Огаревский район
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 17:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:10
12:10
3D 13:35
3D 15:10
3D 16:45
17:30
|Киносити
|
10:10
11:00
11:50
13:30
14:35
16:15
17:05
|Киреевский ГДК
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 17:35
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 13:25
3D 16:45
3D 18:15
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
10:10
11:35
15:25
|Алмаз Синема
|
10:00
12:15
13:50
17:25
|ДК Тепло-Огаревский район
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 17:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:10
12:10
3D 13:35
3D 15:10
3D 16:45
17:30
|Киносити
|
10:10
11:00
11:50
13:30
14:35
16:15
17:05
|Киреевский ГДК
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 17:35
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 13:25
3D 16:45
3D 18:15
28 апреля, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
10:10
11:35
15:25
|Алмаз Синема
|
10:00
12:15
13:50
17:25
|ДК Тепло-Огаревский район
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 17:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:10
12:10
3D 13:35
3D 15:10
3D 16:45
17:30
|Киносити
|
10:05
11:00
11:45
13:25
14:35
16:15
17:00
|Киреевский ГДК
|
3D 10:00
3D 14:50
3D 18:25
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 13:25
3D 16:45
3D 18:15
29 апреля, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
10:10
11:35
15:25
|Алмаз Синема
|
10:00
12:15
13:50
17:25
|ДК Тепло-Огаревский район
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 17:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:10
12:10
3D 13:35
3D 15:10
3D 16:45
17:30
|Киносити
|
10:10
11:00
11:50
13:30
14:35
16:15
17:05
|Киреевский ГДК
|
3D 10:00
3D 14:50
3D 18:25
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 13:25
3D 16:45
3D 18:15
30 апреля, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
10:10
11:35
15:25
|Алмаз Синема
|
10:00
12:15
13:50
17:25
|ДК Тепло-Огаревский район
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 17:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:10
12:10
3D 13:35
3D 15:10
3D 16:45
17:30
|Киносити
|
10:10
11:00
11:50
13:30
14:35
16:15
17:05
|Киреевский ГДК
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 17:35
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 13:25
3D 16:45
3D 18:15
1 мая, вторник
|Алмаз Синема
|
10:00
12:15
13:50
17:25
|ДК Тепло-Огаревский район
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 17:35
|Киносити
|
10:10
11:00
11:50
13:30
14:35
16:15
17:05
|Киреевский ГДК
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 17:35
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 13:25
3D 16:45
3D 18:15
2 мая, среда
|Алмаз Синема
|
10:00
12:15
13:50
17:25
|ДК Тепло-Огаревский район
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 17:35
|Киносити
|
10:10
11:00
11:50
13:30
14:35
16:15
17:05
|Киреевский ГДК
|
3D 10:00
3D 14:00
3D 17:35
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 13:25
3D 16:45
3D 18:15