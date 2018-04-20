Смешарики. Дежавю

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 26.04.2018

Режиссер: Денис Чернов

Актеры: Михаил Черняк, Сергей Мардарь, Антон Виноградов, Владимир Постников, Светлана Письмиченко, Вадим Бочанов

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 85 мин

Крош решает устроить незабываемый день рождения Копатыча — он обращается в агентство «Дежавю», которое обещает своим клиентам удивительные путешествия во времени. Но из-за несоблюдения условий договора всех смешариков раскидывает во времени, а Крошу придется собирать друзей по разным эпохам в компании своего второго «Я» — повзрослевшего и ворчливого Шорка, появившегося из-за временного парадокса.