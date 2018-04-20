афиша
афиша
Регистрация
Смешарики. Дежавю

Смешарики. Дежавю

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 26.04.2018
 
Режиссер:
Денис Чернов
  
Актеры:
Михаил Черняк, Сергей Мардарь, Антон Виноградов, Владимир Постников, Светлана Письмиченко, Вадим Бочанов
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
85 мин
  

Крош решает устроить незабываемый день рождения Копатыча — он обращается в агентство «Дежавю», которое обещает своим клиентам удивительные путешествия во времени. Но из-за несоблюдения условий договора всех смешариков раскидывает во времени, а Крошу придется собирать друзей по разным эпохам в компании своего второго «Я» — повзрослевшего и ворчливого Шорка, появившегося из-за временного парадокса.

Купить билет
Сегодня
10:00 3D ДК Тепло-Огаревский район
10:00 3D Победа (Новомосковск)
10:00 3D Киреевский ГДК
10:00 Алмаз Синема
10:10 Азот (Новомосковск)
10:10 Киносити
10:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
11:00 Киносити
11:35 Азот (Новомосковск)
11:50 Киносити
12:10 Иллизиум (Новомосковск)
12:15 Алмаз Синема
13:25 3D Победа (Новомосковск)
13:30 Киносити
13:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:50 Алмаз Синема
14:00 3D Киреевский ГДК
14:00 3D ДК Тепло-Огаревский район
14:35 Киносити
15:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:25 Азот (Новомосковск)
16:15 Киносити
16:45 3D Победа (Новомосковск)
16:45 3D Иллизиум (Новомосковск)
17:05 Киносити
17:25 Алмаз Синема
17:30 Иллизиум (Новомосковск)
17:35 3D ДК Тепло-Огаревский район
17:35 3D Киреевский ГДК
18:15 3D Победа (Новомосковск)
Завтра
10:00 3D ДК Тепло-Огаревский район
10:00 3D Киреевский ГДК
10:00 Алмаз Синема
10:00 3D Победа (Новомосковск)
10:10 Азот (Новомосковск)
10:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:10 Киносити
11:00 Киносити
11:35 Азот (Новомосковск)
11:50 Киносити
12:10 Иллизиум (Новомосковск)
12:15 Алмаз Синема
13:25 3D Победа (Новомосковск)
13:30 Киносити
13:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:50 Алмаз Синема
14:00 3D Киреевский ГДК
14:00 3D ДК Тепло-Огаревский район
14:35 Киносити
15:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:25 Азот (Новомосковск)
16:15 Киносити
16:45 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:45 3D Победа (Новомосковск)
17:05 Киносити
17:25 Алмаз Синема
17:30 Иллизиум (Новомосковск)
17:35 3D ДК Тепло-Огаревский район
17:35 3D Киреевский ГДК
18:15 3D Победа (Новомосковск)
28 апреля, суббота
10:00 3D ДК Тепло-Огаревский район
10:00 3D Победа (Новомосковск)
10:00 Алмаз Синема
10:00 3D Киреевский ГДК
10:05 Киносити
10:10 Азот (Новомосковск)
10:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
11:00 Киносити
11:35 Азот (Новомосковск)
11:45 Киносити
12:10 Иллизиум (Новомосковск)
12:15 Алмаз Синема
13:25 Киносити
13:25 3D Победа (Новомосковск)
13:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:50 Алмаз Синема
14:00 3D ДК Тепло-Огаревский район
14:35 Киносити
14:50 3D Киреевский ГДК
15:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:25 Азот (Новомосковск)
16:15 Киносити
16:45 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:45 3D Победа (Новомосковск)
17:00 Киносити
17:25 Алмаз Синема
17:30 Иллизиум (Новомосковск)
17:35 3D ДК Тепло-Огаревский район
18:15 3D Победа (Новомосковск)
18:25 3D Киреевский ГДК
29 апреля, воскресенье
10:00 3D ДК Тепло-Огаревский район
10:00 3D Киреевский ГДК
10:00 3D Победа (Новомосковск)
10:00 Алмаз Синема
10:10 Азот (Новомосковск)
10:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:10 Киносити
11:00 Киносити
11:35 Азот (Новомосковск)
11:50 Киносити
12:10 Иллизиум (Новомосковск)
12:15 Алмаз Синема
13:25 3D Победа (Новомосковск)
13:30 Киносити
13:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:50 Алмаз Синема
14:00 3D ДК Тепло-Огаревский район
14:35 Киносити
14:50 3D Киреевский ГДК
15:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:25 Азот (Новомосковск)
16:15 Киносити
16:45 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:45 3D Победа (Новомосковск)
17:05 Киносити
17:25 Алмаз Синема
17:30 Иллизиум (Новомосковск)
17:35 3D ДК Тепло-Огаревский район
18:15 3D Победа (Новомосковск)
18:25 3D Киреевский ГДК
30 апреля, понедельник
10:00 3D ДК Тепло-Огаревский район
10:00 Алмаз Синема
10:00 3D Киреевский ГДК
10:00 3D Победа (Новомосковск)
10:10 Азот (Новомосковск)
10:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:10 Киносити
11:00 Киносити
11:35 Азот (Новомосковск)
11:50 Киносити
12:10 Иллизиум (Новомосковск)
12:15 Алмаз Синема
13:25 3D Победа (Новомосковск)
13:30 Киносити
13:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:50 Алмаз Синема
14:00 3D ДК Тепло-Огаревский район
14:00 3D Киреевский ГДК
14:35 Киносити
15:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:25 Азот (Новомосковск)
16:15 Киносити
16:45 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:45 3D Победа (Новомосковск)
17:05 Киносити
17:25 Алмаз Синема
17:30 Иллизиум (Новомосковск)
17:35 3D ДК Тепло-Огаревский район
17:35 3D Киреевский ГДК
18:15 3D Победа (Новомосковск)
1 мая, вторник
10:00 3D ДК Тепло-Огаревский район
10:00 3D Киреевский ГДК
10:00 Алмаз Синема
10:00 3D Победа (Новомосковск)
10:10 Киносити
11:00 Киносити
11:50 Киносити
12:15 Алмаз Синема
13:25 3D Победа (Новомосковск)
13:30 Киносити
13:50 Алмаз Синема
14:00 3D Киреевский ГДК
14:00 3D ДК Тепло-Огаревский район
14:35 Киносити
16:15 Киносити
16:45 3D Победа (Новомосковск)
17:05 Киносити
17:25 Алмаз Синема
17:35 3D ДК Тепло-Огаревский район
17:35 3D Киреевский ГДК
18:15 3D Победа (Новомосковск)
2 мая, среда
10:00 3D ДК Тепло-Огаревский район
10:00 3D Киреевский ГДК
10:00 Алмаз Синема
10:00 3D Победа (Новомосковск)
10:10 Киносити
11:00 Киносити
11:50 Киносити
12:15 Алмаз Синема
13:25 3D Победа (Новомосковск)
13:30 Киносити
13:50 Алмаз Синема
14:00 3D Киреевский ГДК
14:00 3D ДК Тепло-Огаревский район
14:35 Киносити
16:15 Киносити
16:45 3D Победа (Новомосковск)
17:05 Киносити
17:25 Алмаз Синема
17:35 3D ДК Тепло-Огаревский район
17:35 3D Киреевский ГДК
18:15 3D Победа (Новомосковск)
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.