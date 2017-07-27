Выходные в Туле: 28-30 июля

Не успели мы забыть, как жаловались на дожди и холод, как тут же начинаем жаловаться на жуткую жару! Тем не менее выходные уже рядом.

Мы подготовили интересную развлекательную программу на будущие выходные.

пати

Пенная вечеринка

Долина Х, центр активного отдыха

29 июля, суббота, 23.00

Вход 300 Р

Пенная дискотека превращает клубную вечеринку в супершоу, корпоративный праздник — в настоящую феерию, а ваш день рождения — в самое громкое событие года. Пенная вечеринка — это отличный способ вырваться за границы дозволенного и рамки привычного.

немного прохлады

Снежная королева

Тульский Государственный Цирк

Тула, улица Советская, 96

C 27 июля

Билеты от 500 Р

Смотрите самую зимнюю, самую красивую, самую добрую сказку на арене Тульского государственного цирка — «Снежная королева«! Сказка будет рассказана удивительным языком — языком цирка. В этом языке нет слов, зато есть захватывающие трюки, красивая музыка, невероятные костюмы, великолепные танцы и много-много волшебства! Вы увидите бесстрашных воздушных гимнастов и акробатов, дрессировщиков, жокеев и весёлых клоунов. И, конечно, вас порадуют умные и ловкие четвероногие артисты: медведи и лошади, собаки и обезьяны. Кого только не встретишь на пути к Снежной королеве!

живопись

Заповедник: Павел Ганжа

Музей-заповедник В.Д. Поленова

Тульская область, Заокский район, п/о Страхово

С 28 июля

Приглашаем в Поленово, в Адмиралтейство, на выставку художника Павла Ганжи «Заповедник», которая пройдет с 28 июля по 31 августа.

Выставка «Заповедник» — это попытка поделиться ощущением уходящего мира наших бабушек и дедушек. Попытка обозначить характерные маркеры прежней жизни, что сохранились до сих пор вокруг нас. Попытка показать те заповедные места родной земли, в которых посчастливилось побывать художнику.

кино

Nippon. Квайдан: повествование о загадочном и ужасном

Дом-музей В.В. Вересаева

Тула, улица Гоголевская, 82

29 июля, суббота, 17.00

100 Р

Дом-музей В. В. Вересаева приглашает туляков и гостей города посетить вечер японского кинематографа «Nippon» и посмотреть фильм-призёр Международного Каннского кинофестиваля 1965 года «Квайдан: повествование о загадочном и ужасном». Картина основана на японских народных сказках, собранных Лафкадио Хирном.

шалом

Фестиваль искусств в Поленово

Музей-заповедник В.Д. Поленова

Страхово, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово

30 июля, воскресенье, 13.00

Билеты от 750 Р

В заключительный день фестиваля «В поисках Земли Обетованной» состоится музыкальный спектакль «Где блуждала Суламифь» (премьера), а музыкальную часть фестивального дня представлят Леонид Каневский (художественное слово), Басиния Шульман (фортепиано) и Концерт клезмер ансамбля Лакоча.

Музыкальная часть спектакля включает в себя произведения И. С. Баха , Ф. Мендельсона, В. Поленова, М. Вайнберга и других композиторов. Леонид Каневский — заслуженный артист РСФСР (1984). В 2002 году он был награжден почетным знаком «За содействие МВД России», а в апреле 2010 года актер получил орден Дружбы. Басиния Шульман — лауреат международных конкурсов, выпускница Московской консерватории, ученица Элисо Вирсаладзе, является ярким представителем русской фортепианной школы.

опен-эйр

Среднерусская возвышенность: Ottawan и «Вирус»

Золотой Город, туристический центр

село Петропавловское, улица Степная, 19

29 июля, суббота 17.00

1000 Р

29 июля на сцене «Среднерусской возвышенности» выступит солистка группы Ottawan Ester De Bijl. Под ритмы этого коллектива танцевали и вырастали целые поколения. Руки вверх — hands up!

«Вирус!» — одна из самых модных танцевальных команд России, песни которой звучат с 1999 года на танцплощадках разных стран, а ряды поклонников группы постоянно пополняются.

день вмф

Под Андреевским флагом

Музей В. Ф. Руднева

деревня Савино, Заокский район

30 июля, воскресенье, 11.00

Вход свободный

Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева приглашает на IV фестиваль военно-морской песни «Под Андреевским флагом».

В День военно-морского флота на территории музея развернётся традиционный песенный фестиваль с участием сольных исполнителей и музыкальных коллективов Тульской области и других регионов. Мероприятие уже обрело статус семейного: здесь одновременно проходит музыкальная программа, организуются игры, мастер-классы, экспонируются выставки.

эх, дороги

Русская дорога

Пирогово, Тульская обл., Щекинский р-н

С 28 по 30 июля

Вход свободный

Литературно-музыкальный фестиваль «Русская дорога» традиционно проходит в Пирогово в конце июля, и вот уже пять лет собирает в имении Толстых музыкальные коллективы, поэтов, писателей и художников для обмена опытом и творческими впечатлениями. Атмосфера фестиваля возвращает нас в середину XIX века, когда в имение Пирогово к брату и сестре приезжал Лев Николаевич Толстой, и в усадьбе царил дух творчества и оживленного веселья.

а что в кино

27 июля в кинотеатрах Тулы и области начался показ премьер. Посмотрим, что подготовили прокатчики для нас.

Стань легендой! Бигфут младший

Обычный подросток по имени Адам отправляется на поиски своего давно пропавшего отца и попадает в приключение мифических масштабов. Его мир переворачивается вверх дном, когда оказывается, что в нем течет кровь последних легендарных хранителей леса — бигфутов. Теперь ему открыты такие способности, как суперскорость, живительное прикосновение и возможность понимать язык животных. Смотрите в кинотеатрах Тулы и области — «Стань легендой! Бигфут младший».

Роковое искушение

Закрытый пансион для девушек был надежно спрятан от внешнего мира до того дня, пока искавший помощи и укрытия молодой человек не ступил за его ворота. С этого мгновения таинственный особняк оказался в плену рокового искушения… Смотрите в кинотеатрах Тулы — «Роковое искушение».

Мой ангел

Ангел — необыкновенный юноша. Он живет уединенно со своей матерью Луизой, и о его существовании никто не знает: Ангел родился невидимкой. Однажды он встречается со своей ровесницей, слепой девушкой Мадлен. Молодые люди влюбляются друг в друга. Они неразлучны и счастливы до тех пор, пока у Мадлен не появляется шанс обрести зрение… Смотрите только в «ДКЖ кино».

Грейсфилд

16 августа 2013 года Верховный суд США обязал ЦРУ обнародовать документы, хранившиеся под грифом «совершенно секретно» на протяжении 75 лет. Публике были предъявлены визуальные свидетельства различных паранормальных явлений. Инцидент, записи которого вошли в этот фильм, произошел близ населенного пункта Грейсфилд, провинция Квебек, Канада. Грейсфилд. Одно из самых загадочных мест в мире, где этой ночью произойдет череда невероятных происшествий. В эпицентре — шестеро молодых людей, которые хотели весело провести время в загородном домике. Но случилось это… Ничто не останется незамеченным. И все, что произойдёт там этой ночью, будет задокументировано самым надежным образом: камерой, вживленной в глаз участника событий.

2pac: Легенда

Фильм «2pac: Легенда» раскроет ключевые страницы из драматической биографии рэп-легенды Тупака Шакура. Чернокожий выходец из гетто, участник криминальных разборок, неоднократный подсудимый и арестант становится одним из самых продаваемых и влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре.

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