Стань легендой! Бигфут младший
Страна:
Франция, Бельгия, 2017
Премьера:
в РФ 27.07.2017
Режиссер:
Джереми Дегрусон, Бен Стассен
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
91 мин
Бюджет:
$30 000 000
Обычный подросток по имени Адам отправляется на поиски своего давно пропавшего отца и попадает в приключение мифических масштабов. Его мир переворачивается вверх дном, когда оказывается, что в нем течет кровь последних легендарных хранителей леса — бигфутов. Теперь ему открыты такие способности, как суперскорость, живительное прикосновение и возможность понимать язык животных.
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29 июля, суббота
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30 июля, воскресенье
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31 июля, понедельник
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1 августа, вторник
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2 августа, среда
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12:25
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Завтра
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13:50
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10:40
12:35
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29 июля, суббота
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10:40
12:35
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3D 15:10
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|
3D 10:50
12:25
3D 15:10
30 июля, воскресенье
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13:50
16:30
3D 17:40
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10:40
12:35
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19:10
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3D 10:50
12:25
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31 июля, понедельник
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13:50
16:30
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10:40
12:35
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3D 10:50
12:25
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1 августа, вторник
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13:50
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10:40
12:35
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19:10
|Победа (Новомосковск)
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3D 11:35
3D 15:10
|Синема Стар
|
3D 10:50
12:25
3D 15:10
2 августа, среда
|Алмаз Синема
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10:00
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13:50
16:30
3D 17:40
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10:40
12:35
17:15
19:10
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|
3D 11:35
3D 15:10
|Синема Стар
|
3D 10:50
12:25
3D 15:10