Стань легендой! Бигфут младший

Страна: Франция, Бельгия, 2017

Премьера: в РФ 27.07.2017

Режиссер: Джереми Дегрусон, Бен Стассен

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 91 мин

Бюджет: $30 000 000

Обычный подросток по имени Адам отправляется на поиски своего давно пропавшего отца и попадает в приключение мифических масштабов. Его мир переворачивается вверх дном, когда оказывается, что в нем течет кровь последних легендарных хранителей леса — бигфутов. Теперь ему открыты такие способности, как суперскорость, живительное прикосновение и возможность понимать язык животных.