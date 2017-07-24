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Стань легендой! Бигфут младший

Стань легендой! Бигфут младший

Страна:
Франция, Бельгия, 2017
 
Премьера:
в РФ 27.07.2017
 
Режиссер:
Джереми Дегрусон, Бен Стассен
  
Актеры:
 
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
91 мин
  
Бюджет:
$30 000 000
  

 

Обычный подросток по имени Адам отправляется на поиски своего давно пропавшего отца и попадает в приключение мифических масштабов. Его мир переворачивается вверх дном, когда оказывается, что в нем течет кровь последних легендарных хранителей леса — бигфутов. Теперь ему открыты такие способности, как суперскорость, живительное прикосновение и возможность понимать язык животных.

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