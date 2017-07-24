афиша
афиша
Регистрация
Грейсфилд

Грейсфилд

Страна:
США, Канада, 2017
 
Премьера:
в РФ 27.07.2017
 
Режиссер:
Мэтью Рэттхи
  
Актеры:
Лоуренс Дофинаис, Джульетт Госселин, Лори Грэхэм, Кимберли Лаферрье, Алекс С. Нати, Виктор Трелье
  
Жанр:
ужасы, фантастика
  
Продолжительноcть:
89 мин
  

 

16 августа 2013 года Верховный суд США обязал ЦРУ обнародовать документы, хранившиеся под грифом «совершенно секретно» на протяжении 75 лет. Публике были предъявлены визуальные свидетельства различных паранормальных явлений. Инцидент, записи которого вошли в этот фильм, произошел близ населенного пункта Грейсфилд, провинция Квебек, Канада. Грейсфилд. Одно из самых загадочных мест в мире, где этой ночью произойдет череда невероятных происшествий. В эпицентре — шестеро молодых людей, которые хотели весело провести время в загородном домике. Но случилось это… Ничто не останется незамеченным. И все, что произойдёт там этой ночью, будет задокументировано самым надежным образом: камерой, вживленной в глаз участника событий.

Купить билет
Сегодня
13:50 Киносити
21:50 Киносити
Завтра
13:50 Киносити
21:50 Киносити
29 июля, суббота
13:50 Киносити
21:50 Киносити
30 июля, воскресенье
13:50 Киносити
21:50 Киносити
31 июля, понедельник
13:50 Киносити
21:50 Киносити
1 августа, вторник
13:50 Киносити
21:50 Киносити
2 августа, среда
13:50 Киносити
21:50 Киносити
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.