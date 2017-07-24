Страна: США, Канада, 2017

Премьера: в РФ 27.07.2017

Режиссер: Мэтью Рэттхи

Актеры: Лоуренс Дофинаис, Джульетт Госселин, Лори Грэхэм, Кимберли Лаферрье, Алекс С. Нати, Виктор Трелье

Жанр: ужасы, фантастика

Продолжительноcть: 89 мин

16 августа 2013 года Верховный суд США обязал ЦРУ обнародовать документы, хранившиеся под грифом «совершенно секретно» на протяжении 75 лет. Публике были предъявлены визуальные свидетельства различных паранормальных явлений. Инцидент, записи которого вошли в этот фильм, произошел близ населенного пункта Грейсфилд, провинция Квебек, Канада. Грейсфилд. Одно из самых загадочных мест в мире, где этой ночью произойдет череда невероятных происшествий. В эпицентре — шестеро молодых людей, которые хотели весело провести время в загородном домике. Но случилось это… Ничто не останется незамеченным. И все, что произойдёт там этой ночью, будет задокументировано самым надежным образом: камерой, вживленной в глаз участника событий.