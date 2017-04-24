Под Андреевским флагом
Музей командира крейсера «Варяг»
В День военно-морского флота на территории музея развернётся традиционный песенный фестиваль с участием сольных исполнителей и музыкальных коллективов Тульской области и других регионов. Мероприятие уже обрело статус семейного: здесь одновременно проходит музыкальная программа, организуются игры, мастер-классы, экспонируются выставки.
Музыкальная часть
- Рок-группа «Ласты Колумба» (Тульская область, г. Щёкино)
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Ансамбль скрипачей «Лантана» ТГПУ им.
Л. Н. Толстого, руководитель Валерия Заплатникова (г. Тула).
- Народный хор «Русская песня», руководитель Валентина Власова (пос. Заокский, Тульская область);
- Вокально-инструментальный дуэт «Русская душа» (г. Москва);
- Коллектив «Михайловские казаки», руководитель — атаман Сергей Фокин (Рязанская область, хутор Михайловский);
- Автор-исполнитель «Демидыч» (г. Москва);
- Автор-исполнитель Евгений Коровкин (пос. Заокский, Тульская область);
- Автор-исполнитель Виктор Варламов (Московская область, г. Пущино).
- Страховский сельский хор «Бабье лето», руководитель Оксана Коробейникова (Заокский р-н, Тульская область);
- Солистка Русятинского Дома культуры Олеся Васина (Тульская область);
- Ансамбль «Озорные переборы», руководитель Анатолий Силкин (г. Тула).
Интерактивная часть
- Мастер-классы по изготовлению народной куклы «Русалка» и созданию плетеного браслета от Ольги Кантиновой;
- Квест-игра «В поисках сокровищ старого пирата» от Евгения Дмитриева (Музей «Тульские самовары»).
Так же вас ждёт персональная выставка художницы Галины Журкиной.
Вход свободный. В программе возможны изменения. На фестивале будет работать бесплатная полевая кухня.
Где и когда?
деревня Савино, Заокский район
30 июля 2017, воскресенье
11:00