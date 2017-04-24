Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева приглашает на IV фестиваль военно-морской песни «Под Андреевским флагом».

В День военно-морского флота на территории музея развернётся традиционный песенный фестиваль с участием сольных исполнителей и музыкальных коллективов Тульской области и других регионов. Мероприятие уже обрело статус семейного: здесь одновременно проходит музыкальная программа, организуются игры, мастер-классы, экспонируются выставки.

Музыкальная часть

Рок-группа «Ласты Колумба» (Тульская область, г. Щёкино)

Ансамбль скрипачей «Лантана» ТГПУ им. Л. Н. Толстого , руководитель Валерия Заплатникова (г. Тула).

, руководитель Валерия Заплатникова (г. Тула). Народный хор «Русская песня», руководитель Валентина Власова (пос. Заокский, Тульская область);

Вокально-инструментальный дуэт «Русская душа» (г. Москва);

Коллектив «Михайловские казаки», руководитель — атаман Сергей Фокин (Рязанская область, хутор Михайловский);

Автор-исполнитель «Демидыч» (г. Москва);

Автор-исполнитель Евгений Коровкин (пос. Заокский, Тульская область);

Автор-исполнитель Виктор Варламов (Московская область, г. Пущино).

Страховский сельский хор «Бабье лето», руководитель Оксана Коробейникова (Заокский р-н, Тульская область);

Солистка Русятинского Дома культуры Олеся Васина (Тульская область);

Ансамбль «Озорные переборы», руководитель Анатолий Силкин (г. Тула).

Интерактивная часть

Мастер-классы по изготовлению народной куклы «Русалка» и созданию плетеного браслета от Ольги Кантиновой;

Квест-игра «В поисках сокровищ старого пирата» от Евгения Дмитриева (Музей «Тульские самовары»).

Так же вас ждёт персональная выставка художницы Галины Журкиной.

Вход свободный. В программе возможны изменения. На фестивале будет работать бесплатная полевая кухня.