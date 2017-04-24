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Под Андреевским флагом

Под Андреевским флагом

Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева приглашает на IV фестиваль военно-морской песни «Под Андреевским флагом».

В День военно-морского флота на территории музея развернётся традиционный песенный фестиваль с участием сольных исполнителей и музыкальных коллективов Тульской области и других регионов. Мероприятие уже обрело статус семейного: здесь одновременно проходит музыкальная программа, организуются игры, мастер-классы, экспонируются выставки.

Музыкальная часть

  • Рок-группа «Ласты Колумба» (Тульская область, г. Щёкино)
  • Ансамбль скрипачей «Лантана» ТГПУ им. Л. Н. Толстого, руководитель Валерия Заплатникова (г. Тула).
  • Народный хор «Русская песня», руководитель Валентина Власова (пос. Заокский, Тульская область);
  • Вокально-инструментальный дуэт «Русская душа» (г. Москва);
  • Коллектив «Михайловские казаки», руководитель — атаман Сергей Фокин (Рязанская область, хутор Михайловский);
  • Автор-исполнитель «Демидыч» (г. Москва);
  • Автор-исполнитель Евгений Коровкин (пос. Заокский, Тульская область);
  • Автор-исполнитель Виктор Варламов (Московская область, г. Пущино).
  • Страховский сельский хор «Бабье лето», руководитель Оксана Коробейникова (Заокский р-н, Тульская область);
  • Солистка Русятинского Дома культуры Олеся Васина (Тульская область);
  • Ансамбль «Озорные переборы», руководитель Анатолий Силкин (г. Тула).

Интерактивная часть

  • Мастер-классы по изготовлению народной куклы «Русалка» и созданию плетеного браслета от Ольги Кантиновой;
  • Квест-игра «В поисках сокровищ старого пирата» от Евгения Дмитриева (Музей «Тульские самовары»).

Так же вас ждёт персональная выставка художницы Галины Журкиной.

Вход свободный. В программе возможны изменения. На фестивале будет работать бесплатная полевая кухня.

Где и когда?
Музей В.Ф. Руднева
деревня Савино, Заокский район
30 июля 2017, воскресенье
11:00
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