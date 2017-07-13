Nippon. Квайдан: повествование о загадочном и ужасном
Дом-музей
Переводчик произведений
В июле 2017 года Дом-музей
Мероприятия будут проходить в следующем формате:
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рассказ о связи
В. В. Вересаевас культурой Японии;
- краткое знакомство с историческим и культурным контекстом лент;
- просмотр фильма и обсуждение.
29 июля посетители увидят фильм — призёр Международного Каннского кинофестиваля 1965 года «Квайдан: повествование о загадочном и ужасном». Картина основана на японских народных сказках, собранных Лафкадио Хирном.
Стоимость участия — 100 Р.