Nippon. Квайдан: повествование о загадочном и ужасном

Дом-музей В. В. Вересаева приглашает туляков и гостей города посетить вечер японского кинематографа «Nippon» и посмотреть фильм «Квайдан: повествование о загадочном и ужасном».

Переводчик произведений В. В. Вересаева , японский журналист и деятель кино Иппей Фукуро посетил Советский Союз летом 1930 года, где он организовал несколько общественных кинопоказов японских лент и стал первым человеком, который познакомил российского зрителя с киноискусством Страны восходящего солнца.

В июле 2017 года Дом-музей В. В. Вересаева организует два кинопоказа, которые познакомят туляков с шедеврами японского кинематографа.

Мероприятия будут проходить в следующем формате:

рассказ о связи В. В. Вересаева с культурой Японии;

с культурой Японии; краткое знакомство с историческим и культурным контекстом лент;

просмотр фильма и обсуждение.

29 июля посетители увидят фильм — призёр Международного Каннского кинофестиваля 1965 года «Квайдан: повествование о загадочном и ужасном». Картина основана на японских народных сказках, собранных Лафкадио Хирном.

Стоимость участия — 100 Р.