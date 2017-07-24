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2pac: Легенда

2pac: Легенда

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 27.07.2017
 
Режиссер:
Бенни Бум
  
Актеры:
Деметриус Шипп мл., Данай Джекесай Гурира, Катерина Грэхэм, Энни Илонзе, Доминик Сантана, Джамал Вулард, Райан Лоуренс, Лорен Кохэн, Кори Хардрикт
  
Жанр:
биографический, драма
  
Продолжительноcть:
129 мин
  

 

Ключевые страницы из драматической биографии рэп-легенды Тупака Шакура. Чернокожий выходец из гетто, участник криминальных разборок, неоднократный подсудимый и арестант становится одним из самых продаваемых и влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре.

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