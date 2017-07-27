Советы юриста: что делать, если не можешь выплачивать кредит?

Фото Дмитрия Дзюбина.

Рассмотрим ситуацию, в которой заемщик утратил возможность оплаты ежемесячных платежей по кредитному договору или договору микрозайма.

Что будет если перестать платить?

Как только проходит срок оплаты текущего платежа, банк (или микрофинансовая организация) начинает напоминать заемщику о наличии просрочки всеми доступными способами (указываются в индивидуальных условиях договора), они стандартные: звонки на указанные номера телефонов, смс-сообщения, почтовая корреспонденция. Как правило, с увеличением периода просрочки возрастает и количество таких извещений. По истечении нескольких месяцев возможен выход сотрудников службы взыскания банка по месту жительства должника. Кроме того, кредитор вправе привлекать третьих лиц (коллекторские организации) для подобных коммуникаций, такое условие также содержится в стандартном кредитном договоре.

Такие действия банка имеют единственную цель – создание постоянного психологического прессинга.

Как таковые, перечисленные действия кредитора по взысканию задолженности законны, однако имеется ряд императивных ограничений по количеству коммуникаций и обязательным требованиям к их проведению. Например, взыскатели могут звонить должнику не более двух раз в течение семи дней, не более одного раза в день, при этом запрещены звонки с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные и праздничные дни; запрещено публиковать персональные данные должника и сведения о задолженности в открытых источниках; также недопустимы угрозы и оскорбления в адрес заемщика. Я рекомендую всем изучить так называемый закон о коллекторах № 230-ФЗ, чтобы понимать свои права. А в случае нарушений со стороны взыскателей, фиксировать их (например, используя запись телефонного разговора) и сообщать в компетентные органы (в нашем случае это Федеральная служба судебных приставов – в части порядка взаимодействия, полиция – в части допущенных угроз и оскорблений, а также Роскомнадзор и Центробанк – в некоторых других случаях).

По указанию закона о потребительском кредитовании, банк может выставить требование о досрочном возврате оставшейся суммы кредита с процентами ранее, чем через полгода с начала просрочек; для краткосрочных займов это положение не действует. При этом просроченную задолженность и неустойку может взыскать в любой момент. Нужно помнить, что у кредитора есть как минимум три года срока исковой давности для обращения с суд.

Но этот судебный процесс неизбежно наступит. Как правило, кредитор будет заявлять максимальные суммы, пусть даже и с нарушением закона.

После вступления судебного постановления в законную силу в дело вступает служба судебных приставов. Необходимо понимать, что должник отвечает перед кредитором всем своим имуществом, в том числе и доходом.

Что будет, если платить частично?

То же самое, но прессинг будет на порядок менее интенсивным, а судебное разрешение ситуации отодвинется.

Есть ли возможность получить льготные условия? Такая вероятность существует: у ряда крупных кредитных организаций существуют программы рефинансирования и реструктуризации с четкими критериями отбора (эти сведения не всегда есть в открытом доступе). Таким образом, начинать следует с направления письменного заявления с указанием причин ухудшения финансового положения и приложением подтверждающих документов.

Изменение условий договора – право, но никак не обязанность банка.

Можно ли расторгнуть кредитный договор, чтобы сэкономить на процентах и неустойках?

Ответ плавно вытекает из предыдущего. Теоретически возможно, но при наличии существенного изменения обстоятельств. Увольнение по собственному желанию, потеря незарегистрированного дохода к таковым не относятся.

Это должен быть некий форс-мажор, который стороны не могли предвидеть при заключении соглашения.

Банкротство – это выход?

Безусловно. Для начала таковой процедуры требуется наличие задолженности не менее 500 000 рублей, при этом потенциальный банкрот должен иметь денежные средства на ее финансирование (услуги юриста, деятельность финансового управляющего, сопутствующие расходы на публикации и извещения и иные). Процесс банкротства растянут по времени.

Зачем мне нужен юрист, если я не могу начать процедуру банкротства?

Только специалист может выявить соответствие заемных соглашений действующему законодательству. Зачастую в договоре – индивидуальных условиях, которые вы подписали и общих, которые, скорее всего не видели, содержатся обременяющие потребителя положения, будь то навязанная страховка или платы за заведомо не оказанную дополнительную услугу. При таком несоответствии оплаченные ранее средства можно вернуть (или уменьшить долговое бремя на эту сумму), не платить их впредь. Юрист поможет вам выстроить диалог с банком с возможностью получения льготных условий.

Только специалист даст характеристику законности коллекторских коммуникаций и подскажет, как избавиться от звонков/смс/личных визитов полностью (это возможно!).

Юрист отменит судебный приказ с завышенным расчетом долга. Он будет представлять ваши интересы на судебных заседаниях, снижая незаконные комиссии, неустойки и штрафы, проверит правильность расчета суммы. В случае если обеспечением кредитных обязательств являлся залог товара (автомобиль, иная ценная вещь) только юрист сможет оспорить наличие соглашение о залоге (такое зачастую происходит!) После суда юрист проследит за работой судебных приставов-исполнителей, не допустит нарушений законодательства на стадии исполнительного производства – это сбережет ваше имущество от реализации в пользу кредитора.

Как следует из вышесказанного, поддержка специалиста необходима должнику на всех стадиях, а консультация юриста необходима заемщику даже если он не имеет просрочек, но допускает ухудшение финансового состояния в будущем. При раннем обращении к юристу, ряда негативных последствий можно избежать!

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