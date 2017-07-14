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Снежная королева

Снежная королева

Смотрите самую зимнюю, самую красивую, самую добрую сказку на арене Тульского государственного цирка!

Тех из вас, кто знает бессмертную сказку Андерсена, ждёт встреча с любимыми героями. И вы снова и снова будете переживать за детей, которые жили когда-то в милой северной стране, где домики похожи на сказочные, в маленьких квартирках под самой крышей растут настоящие розы, а зимой, когда падает пушистый снег и снежинки, как звёздочки, кружатся в белоснежном вальсе, так хорошо играть на улице с друзьями. И опять мальчик по имени Кай попадет к Снежной королеве и останется там, зачарованный холодной неземной красотой. А его названая сестра по имени Герда не захочет отдавать его злым силам, и потому пустится она в дорогу, полную опасных приключений. Но настоящая, беззаветная дружба не знает преград. 

Сказка будет рассказана удивительным языком — языком цирка. В этом языке нет слов, зато есть захватывающие трюки, красивая музыка, невероятные костюмы, великолепные танцы и много-много волшебства! Вы увидите бесстрашных воздушных гимнастов и акробатов, дрессировщиков, жокеев и весёлых клоунов. И, конечно, вас порадуют умные и ловкие четвероногие артисты: медведи и лошади, собаки и обезьяны. Кого только не встретишь на пути к Снежной королеве!

Где и когда?
Тульский Государственный Цирк
Тула, улица Советская, 96
22 июля 2017, суббота
17:00
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23 июля 2017, воскресенье
13:00
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