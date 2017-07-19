Среднерусская возвышенность: Ottawan и «Вирус»

«Среднерусская возвышенность» — фестиваль нового — европейского формата. На протяжении целых десяти недель звезды мировой величины и популярнейшие российские исполнители представят здесь свои концертные программы.

29 июля на сцене выступит солистка группы Ottawan Ester De Bijl. Под ритмы этого коллектива танцевали и вырастали целые поколения. Руки вверх — hands up!

Первый дебют хитов будущей группы Ottawan и первое выступление артистов под этим брендом состоялось в 1979 году, когда двум французским продюсерам, весьма популярным в то время — Даниеку Вангардэ и Жану Клюгеру пришла в голову идея под созданные ими песни создать новый популярный коллектив в стиле диско.

Первый сингл группы — «D.i.s.c.o.» разошелся по чартам пяти континентов, а следующий хит «You're ok» — многие знают наизусть.

«Вирус!» — одна из самых модных танцевальных команд России, песни которой звучат с 1999 года на танцплощадках разных стран, а ряды поклонников группы постоянно пополняются.

Коллектив собрался в 1997 году в Зеленограде. Его сердцем стала Ольга «Лаки» Козина, которая так же является автором песен «Вируса!».

Первая широко известная композиция «Ты меня не ищи», которая стала визитной карточкой группы, появилась в сентябре 1999 года. За ней последовали «Ручки», «Все пройдет», «Попрошу тебя», «Счастье», «Полет» и другие. Коллектив быстро набирал популярность и много гастролировал по стране и за рубежом.

«Среднерусская возвышенность» — это возможность отдохнуть на свежем воздухе в окружении великолепной архитектуры «Золотого города», но и услышать «живьем» мировые и отечественные хиты.

Билет дает право входа на территорию международного туристического центра «Золотой город» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9.00 текущего дня.