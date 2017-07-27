Выбираем хорошую кухню в Туле

Кухня принципиально отличается от других помещений в квартире. Здесь важен комфорт для уютных семейных ужинов и эргономичность для удобного приготовления пищи.

Мебельный салон «Александра» — кухни от классики до модерна

Тула, ул. Кутузова, 20-а, тел. 41−60−40;

п. Иншинский, 22, стр. 1, 2 этаж, тел. 8−953−963−64−58.

www.alexandra71.ru

Хотите видеть у себя на кухне классическую мебель? Или вам по вкусу модерн? Отправляйтесь в мебельный салон «Александра». Здесь найдется мебель на любой вкус.

Главное преимущество кухонь мебельного салона «Александра» — разумный компромисс цены и качества. Компания работает на рынке более 20 лет и сотрудничает только с проверенными российскими поставщиками, а все материалы, используемые в производстве мебели имеют европейские сертификаты качества.

Кухни не испортятся от колебаний влажности и высоких температур.

Кухни от мебельного салона «Александра» абсолютно безвредны для здоровья, для их производства используются только экологически чистые материалы, имеющие сертификаты качества и гигиены. В корпусной мебели, по содержанию формальдегида, материалы относятся к классу эмиссии Е1 и соответствуют не только российским, но и европейским стандартам.

Одно из важнейших преимуществ кухонь — их модульность и различное фасадное и цветовое исполнение. Здесь вы найдете подходящую мебель для любой планировки. Вас удивят разнообразие цветовых решений и дизайна.

В ассортименте есть кухни на заказ и готовые комплекты от 6500 рублей. Мебель может быть сразу оборудована техникой, фурнитурой и сантехникой на любой кошелек от эконом-класса до премиум сегмента. В наличии техника крупных производителей Gefest, Maunfeld, Midea, Polygran, Florentina, Lava, Weisgauff, Fornelli, Grohe, Kuppersberg, Franke, Blanco, Korting, Neff, Smeg и т. д.

В июле и августе всех посетителей салона «Александра» ждут скидки на кухни мебельной фабрики «Слон».

А для всех держателей карты «Забота» предоставляется скидка — 5% на весь ассортимент.

Мебель для кухни Mr. Doors — совершенство в каждой детали

Тула, Красноармейский проспект, 13, тел. 30- 91−85; 8−920−757−19−99.

www.mebel.ru

Компания Mr. Doors берет на себя все заботы по разработке дизайн-проекта, изготовлению, доставке и установке кухонной мебели на заказ. Некоторые из образцов гарнитуров представлены в каталоге, но возможности компании гораздо шире — специалисты готовы создать любой дизайн-проект по вашему желанию. Что выбрать: вечную классику или стильный модерн — решать вам.

Особенности кухни на заказ от производителя Mr. Doors:

Уникальный дизайн. Изготовление гарнитура на заказ позволяет создавать неповторимое оформление в рамках ассортимента декоров, фактур и технологических ограничений. В наличии богатая цветовая гамма фасадов: теплые, сдержанные, сочные, контрастные, изысканные, под натуральное дерево.

Различные материалы. Можно купить мебель для кухни под заказ с корпусом из ДСП, МДФ или панелей Тамбурато. Широкий выбор столешниц и стеновых панелей из ламината, искусственного камня или кварцелана.

Комплексный подход. Все работы от замеров и проектирования до производства, доставки и сборки выполняют квалифицированные специалисты компании.

Собственное производство. Позволяет гарантировать качество, надежность, долговечность изделий и не делать надбавок на стоимость. Официальная гарантия на мебельные комплекты — 36 месяцев.

Выгодное приобретение. У нас собственное производство, а значит, выбирая встроенную мебель для кухни, цена гарнитура будет максимально доступной при неизменно высоком качестве.

Компания Mr. Doors работает в 19 лет в сфере дизайна и производства мебели.

Салоны продаж по всей стране, штат квалифицированных сотрудников, материалы исключительного качества и множество положительных отзывов наших клиентов — на этих постулатах строится репутация серьезной и надежной мебельной компании полного цикла.

Вы легко сможете купить кухню Mr. Doors на любой вкус, в каталоге представлены только некоторые примеры того, что салон готов предложить клиентам.

Модели линейки Interium оптимально подходят большинству желающих обставить новую кухню или сменить гарнитур по функциональным и техническим характеристикам, по дизайну и стоимости. Вы можете самостоятельно или с помощью специалистов выбрать материал корпуса, столешницы и стеновых панелей, дизайн фасадов, комплектующие, внутреннее устройство, фурнитуру, декоративные элементы. Каждая модель — это неповторимый стиль и гармония в интерьере вашего дома.

На встрече с дизайнером в салоне можно обсудить конфигурацию и оформление мебели для кухни, цены, получить профессиональные рекомендации по внутреннему устройству гарнитура, включая встраиваемую технику. Результат — идеальная кухня только для вас. Окончательная стоимость готового изделия согласовывается после утверждения эскиза дизайн-проекта. При оформлении заказа подписывается официальный договор с компанией.

C 1 по 31 июля 2017 года (включительно) компания «Mr.Doors» проводит Акцию «Скидка 40% на Кухни» для заказов по направлению «Кухни INTERIUM» во всех салонах «Ателье мебели «Mr.Doors» на территории РФ.

Акция применяется для заказов, содержащих кухонные изделия и комплектующие, за исключением бытовой и санитарной техники, на сумму 50 000 руб. и более в ценах действующего прайс-листа.

Мебельная фабрика «Аванта» — кухни на заказ от производителя

Тула, Осиновая гора, 3, тел. 71-03-27, 8−800−707−87−83; 8−915−687−64−56.

e-mail: zakaz-mfa@mail.ru

www.avanta71.ru

Мебельная фабрика «Аванта» предлагает широкий ассортимент моделей, который сможет удовлетворить любое ваше пожелание. Кухни представлены в широком разнообразии материалов: натуральное дерево, МДФ, ДСП.

Если вас не устроит ни один из представленных в каталоге вариантов, не расстраивайтесь, поскольку мебельная фабрика изготовит любую кухню по вашему желанию на заказ.

Преимущества кухни, изготовленной на заказ:

1. Параметры. Главное преимущество кухни, изготовленной на заказ — это ее уникальность. Не секрет, что даже стандартные помещения могут незначительно отличаться по ширине, длине или высоте. Прибавьте к этому работы по выравниванию стен и покрытие пола — и вот уже разница со стандартом достигает нескольких сантиметров. Именно поэтому готовая продукция иногда оказывается непригодной.

Кухня на заказ раз и навсегда решит подобную проблему. Сотрудники мебельной фабрики «Аванта» изготовят мебель в строгом соответствии с размерами вашего помещения, будь то крохотная кухонька или огромная площадь.

2. Функциональность. Если вы счастливый обладатель большой кухни, единственной задачей для вас будет создание уюта и комфорта в помещении. но если же вы живете в малогабаритной квартире, тогда прежде всего, придется подумать о практичном распределении пространства.

Мебельная фабрика «Аванта» приготовила несколько вариантов специально для решения проблемы маленького пространства. Многофункциональная мебель станет одновременно местом для приготовления пищи, хранения продуктов, посуды и других кухонных принадлежностей. При желании вы сможете сразу выделить место для микроволновой печи, электрического чайника или даже стиральной машинки, если последняя никак не помещается в ванной комнате.

3. Эстетические качества. Еще одно преимущество кухни на заказ — практически неограниченный выбор цветовых решений и воплощение креативных дизайнерских идей. Мебельная фабрика «Аванта» предлагает качественные материалы и разнообразные способы отделки. Так, например, основную конструкцию можно выполнить из недорогой ДСП, а фасад кухни — из натурального дерева с лаковым покрытием. У компании есть собственное производство пластиковых и крашеных фасадов (эмаль), поэтому вы можете создать свою неповторимую кухню, непохожую на другие.