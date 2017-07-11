афиша
афиша
Регистрация
Русская дорога

Русская дорога

Приглашаем поэтов, музыкантов и художников принять участие в литературно-музыкальном фестивале «Русская дорога», который состоится с 28 по 30 июля 2017 года в филиале музея-усадьбы «Ясная Поляна» имении Пирогово (Щекинский р-н, д. Пирогово). В этом году фестиваль посвящен памяти тульского писателя Геннадия Мирошниченко.

Литературно-музыкальный фестиваль «Русская дорога» традиционно проходит в Пирогово в конце июля, и вот уже пять лет собирает в имении Толстых музыкальные коллективы, поэтов, писателей и художников для обмена опытом и творческими впечатлениями. Атмосфера фестиваля возвращает нас в середину XIX века, когда в имение Пирогово к брату и сестре приезжал Лев Николаевич Толстой, и в усадьбе царил дух творчества и оживленного веселья.

В этом году фестиваль начнется с вечера «Знакомство у костра», где гости и участники фестиваля смогу познакомиться и пообщаться у огня в декорациях старинной усадьбы. Основные мероприятия фестиваля — выступления музыкантов и чтецов — состоятся 29 июля. Художникам же мы предлагаем поучаствовать в фестивальных пленэрах, вдохновившись пироговскими пойменными лугами и видом на Упу.

В рамках фестиваля будет три конкурсных номинации: «Русская дорога» — лучшее выступление на тему дороги и человека в пути; «Лев Толстой и современность» — номинация для поэтов и писателей, обращающихся в своем творчестве ко Льву Толстому и его идеям; «На суше о море» — специальная номинация ко Дню ВМФ. Победители каждой из номинаций получат дипломы и подарки от музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Принять участие в фестивале можно, прислав до 20 июля 2017 заявку на электронный адрес kobzar65@mail.ru. В заявке необходимо указать имя участника или название коллектива, адрес, контактный телефон. Заявки подаются в свободной форме.

Где и когда?
Пирогово
Пирогово, Тульская обл., Щекинский р-н, д. Пирогово, п/о Пирогово
28 июля 2017, пятница
10:00
 В календарь
 В календарь
29 июля 2017, суббота
10:00
 В календарь
 В календарь
30 июля 2017, воскресенье
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.