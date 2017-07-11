Приглашаем поэтов, музыкантов и художников принять участие в литературно-музыкальном фестивале «Русская дорога», который состоится с 28 по 30 июля 2017 года в филиале музея-усадьбы «Ясная Поляна» имении Пирогово (Щекинский р-н, д. Пирогово). В этом году фестиваль посвящен памяти тульского писателя Геннадия Мирошниченко.

Литературно-музыкальный фестиваль «Русская дорога» традиционно проходит в Пирогово в конце июля, и вот уже пять лет собирает в имении Толстых музыкальные коллективы, поэтов, писателей и художников для обмена опытом и творческими впечатлениями. Атмосфера фестиваля возвращает нас в середину XIX века, когда в имение Пирогово к брату и сестре приезжал Лев Николаевич Толстой, и в усадьбе царил дух творчества и оживленного веселья.

В этом году фестиваль начнется с вечера «Знакомство у костра», где гости и участники фестиваля смогу познакомиться и пообщаться у огня в декорациях старинной усадьбы. Основные мероприятия фестиваля — выступления музыкантов и чтецов — состоятся 29 июля. Художникам же мы предлагаем поучаствовать в фестивальных пленэрах, вдохновившись пироговскими пойменными лугами и видом на Упу.

В рамках фестиваля будет три конкурсных номинации: «Русская дорога» — лучшее выступление на тему дороги и человека в пути; «Лев Толстой и современность» — номинация для поэтов и писателей, обращающихся в своем творчестве ко Льву Толстому и его идеям; «На суше о море» — специальная номинация ко Дню ВМФ. Победители каждой из номинаций получат дипломы и подарки от музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Принять участие в фестивале можно, прислав до 20 июля 2017 заявку на электронный адрес kobzar65@mail.ru. В заявке необходимо указать имя участника или название коллектива, адрес, контактный телефон. Заявки подаются в свободной форме.