Роковое искушение

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 27.07.2017

Режиссер: София Коппола

Актеры: Кирстен Данст, Эль Фаннинг, Николь Кидман, Колин Фаррелл, Энгаури Райс, Уна Лоуренс, Эддисон Рики, Уэйн Пер, Эмма Ховард, Эрик Йен

Жанр: драма

Продолжительноcть: 94 мин

Бюджет: $10 500 000

Рейтинг Кинопоиска: 6,39

Закрытый пансион для девушек был надежно спрятан от внешнего мира до того дня, пока искавший помощи и укрытия молодой человек не ступил за его ворота. С этого мгновения таинственный особняк оказался в плену рокового искушения…