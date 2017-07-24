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Роковое искушение

Роковое искушение

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 27.07.2017
 
Режиссер:
София Коппола
  
Актеры:
Кирстен Данст, Эль Фаннинг, Николь Кидман, Колин Фаррелл, Энгаури Райс, Уна Лоуренс, Эддисон Рики, Уэйн Пер, Эмма Ховард, Эрик Йен
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
94 мин
  
Бюджет:
$10 500 000
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,39
          
 

 

Закрытый пансион для девушек был надежно спрятан от внешнего мира до того дня, пока искавший помощи и укрытия молодой человек не ступил за его ворота. С этого мгновения таинственный особняк оказался в плену рокового искушения…

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