Роковое искушение
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 27.07.2017
Режиссер:
София Коппола
Актеры:
Кирстен Данст, Эль Фаннинг, Николь Кидман, Колин Фаррелл, Энгаури Райс, Уна Лоуренс, Эддисон Рики, Уэйн Пер, Эмма Ховард, Эрик Йен
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
94 мин
Бюджет:
$10 500 000
Рейтинг Кинопоиска:
6,39
Закрытый пансион для девушек был надежно спрятан от внешнего мира до того дня, пока искавший помощи и укрытия молодой человек не ступил за его ворота. С этого мгновения таинственный особняк оказался в плену рокового искушения…
29 июля, суббота
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