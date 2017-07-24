Страна: Бельгия, Франция, 2016

Премьера: в РФ 27.07.2017

Режиссер: Гарри Клевен

Актеры: Ханна Бодро, Флер Жеффрие, Элина Ловенсон, Франсуа Винчентелли

Жанр: мелодрама

Продолжительноcть: 80 мин

Ангел — необыкновенный юноша. Он живет уединенно со своей матерью Луизой, и о его существовании никто не знает: Ангел родился невидимкой. Однажды он встречается со своей ровесницей, слепой девушкой Мадлен. Молодые люди влюбляются друг в друга. Они неразлучны и счастливы до тех пор, пока у Мадлен не появляется шанс обрести зрение...