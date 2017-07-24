Мой ангел
Страна:
Бельгия, Франция, 2016
Премьера:
в РФ 27.07.2017
Режиссер:
Гарри Клевен
Актеры:
Ханна Бодро, Флер Жеффрие, Элина Ловенсон, Франсуа Винчентелли
Жанр:
мелодрама
Продолжительноcть:
80 мин
Ангел — необыкновенный юноша. Он живет уединенно со своей матерью Луизой, и о его существовании никто не знает: Ангел родился невидимкой. Однажды он встречается со своей ровесницей, слепой девушкой Мадлен. Молодые люди влюбляются друг в друга. Они неразлучны и счастливы до тех пор, пока у Мадлен не появляется шанс обрести зрение...
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