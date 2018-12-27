Выходные в Туле: 28-30 декабря

В воздухе уже витает ощущение праздника! В последние выходные уходящего года вас ждет много интересного.

Концерты

Когда: 29 декабря, суббота, 18.30

Где: Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского

Тула, проспект Ленина, 51

Цена: 700 р.



В Филармонии пройдет праздничный концерт. Гостей ждет хорошая музыка, талантливые артисты и доверительное общение со зрителем. И, конечно, обязательные атрибуты Нового года: елочка, хлопушки, конфетти, Дед Мороз, Снегурочка…В программе будут самые яркие и талантливые номера.

Когда: 30 декабря, воскресенье, 19.00

Где: "Ирландец", паб, Тула, улица Вильямса, 14

Цена: 300 р.Бронь столов заранее по телефону 57−01−08.

В воскресенье в рок-пабе «Ирландец» пройдет большой предновогодний рок-концерт. На сцене выступят несколько рок-групп.

Line up: «Сомнения прочь», Nevesna, регрессив-рок группа iGRA, Diggers Jazz Band, «Аптека № 37».

В клубе

Когда: 30 декабря, воскресенье, 19.00

Где: "Собрание", бар-ресторан, Тула, улица Болдина, 33

Цена: 1500 р. Подробности уточняйте у организаторов мероприятия Partytime24 по тел.: 8 (902) 846-11-27

В баре-ресторане «Собрание» состоится бал-маскарад в преддверие Нового года. Облачайтесь в необычные костюмы и приходите на праздник. Вас ждет интересная программа: масштабная шоу — программа, конкурсы, подарки.

На территории ресторана будет работать бьюти-зона, и на входе каждый гость получит бесплатный приветственный напиток.

Когда: 29 декабря, суббота, 18.00, 30 декабря, воскресенье, 17.00

Где: "Искра", молодежное пространство, Тула, Советская улица, 11

Вход свободный.



На выходных во внутреннем дворике «Искры» пройдут вечеринки. Гостей угостят кофе, пряными напитками и вкусностями на новогодней ярмарке. Также в программе музыка, танцы и потрясающая предновогодняя атмосфера: разноцветные огоньки и жаровни с открытым огнем.

События

Когда: 29-30 декабря, суббота-воскресенье, 10.00

Где: «Макси», торгово-развлекательный центр, Тула, Пролетарская ул., 2

Цена: билеты приобретаются на месте

В большом атриуме ТРЦ «Макси» пройдет выставка кошек, организованная клубом любителей «Белиссима». На выставке будут представлены животные со всего мира. Гости увидят монопородные шоу кошек: британская, шотландская, мейн-кун, бенгальская, сфинкс и редкие породы.

Также в программе развлекательное шоу с профессиональными ведущими, интересные смешные конкурсы, призы, море позитива и отличного настроения!

Выставки

Когда: 28-30 декабря, 12.00

Где: "Октава", творческий индустриальный кластер

Тула, улица Каминского, 24

Цена: 100 р.

В Музее станка открылась выставка «Соавтор». Это выставка-раскраска — эксперимент, в котором примут участие 50 современных художников. Посетителям предлагается выступить полноправными соавторами известных деятелей искусства.



Черно-белая графика начнет постепенно наполняться цветом. Следить за тем, как меняется выставка, можно с помощью хештега #soavtor в Instagram.

Детям

Когда: 29 декабря, суббота, 12.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 500-1200 р.

В Городском концертном зале пройдет детское фикси-шоу «Разбуди Деда Мороза». На сцене появится великолепная восьмерка любимых героев знаменитого мультсериала «Фиксики»: Симка, Нолик и ДимДимыч, а также Дед Мороз и новые герои Мася и Папус. В программе праздника будут известные фиксипелки, интерактивные игры с огромным надувным реквизитом, загадки, которые можно отгадывать всем залом, фиксизарядка, а ещё — чувство незаменимости, ведь для помощи нужен голос каждого малыша в зале — всё это делает поход на фиксишоу большим-большим праздником для всей семьи!

Когда: 27-30 декабря в 10.00, 28 декабря в 13.00, 29 декабря в 15.00, 30 декабря в 13.00 и 15.00

Где: Театрально-концертный центр, Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж

Цена: от 400 р.





В дни новогодних каникул в театрально-концертном центре пройдет детский спектакль по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена. Магическая история для самых любопытных (пьеса В. Ткачёва).

После спектакля маленькие гости попадут в фантастическую страну праздника, смеха и веселья, познакомятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, примут участие в развлекательной программе и получат массу незабываемых впечатлений!

Спектакль-квест «Мальчик, которых потерял голос» Когда: 29-30 декабря, 15.00, 2-4 января в 14.00 Где: "Октава", творческий индустриальный кластер Тула, улица Каминского, 24 Цена: 350 р.

В праздничные дни пройдет зимний интерактивный спектакль-квест Музея станка и арт-площадки «Барабан» «Мальчик, который потерял голос». Главный герой пытается отыскать свой голос в пустынном снежном поле. Путеводителем для него служит старый радиоприемник, который он случайно нашел в снегу: из устройства звучат отрывки из нобелевской лекции, школьный урок, песня, фрагмент радиоспектакля, спор двух ученых. Найти голос герою спектакля помогут зрители, а финал истории зависит от их решений! Алиса в стране Чудес Когда: 30 декабря в 11.00 и 13.00

Где: Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а

Вход свободный В доме культуры Ясной Поляны состоится спектакль по мотивам одноименного произведения, написанного английским математиком, поэтом и писателем Чарльзом Лютвиджем Доджсоном под псевдонимом Льюис Кэрролл. Главные роли исполнят артисты художественной студии ДК «Ясная Поляна». Сквозь кроличью нору вы попадете в воображаемый мир, населенный странными персонажами, среди которых Белый кролик, птица Додо, Чеширский Кот и Герцогиня. Сказка будет интересна и детям и взрослым. Также гостей развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

А что в кино? Ёлки последние Во всех кинотеатрах Тульской области

Цена: от 140 р. Просмотр «Ёлок» накануне Нового года - это уже старая добрая традиция. «Ёлки Последние» станут самыми трогательными, добрыми и волшебными из всех, потому что любимые герои будут прощаться со зрителями. В киноальманах войдет пять новогодних историй. В новелле «Сосны» миллениал поможет своему брутальному отчиму дяде Юре сделать предложение руки и сердца.

В «Братьях» неразлучные друзья Боря и Женя вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск.

Лыжник и сноубордист перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в новелле «Ресторан быстрого знакомства».

«Вокзал на троих» расскажет историю о простой девушке из Воронежа, отправившейся в погоню за своим счастьем — столичным актером Комаровским.

В новелле «Вредный дедушка» Снегурочка поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку.