Выходные в Туле: 28-30 декабря
В воздухе уже витает ощущение праздника! В последние выходные уходящего года вас ждет много интересного.
Новогодний концерт оливье
Когда: 29 декабря, суббота, 18.30
Где: Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
Тула, проспект Ленина, 51
Цена: 700 р.
В Филармонии пройдет праздничный концерт. Гостей ждет хорошая музыка, талантливые артисты и доверительное общение со зрителем. И, конечно, обязательные атрибуты Нового года: елочка, хлопушки, конфетти, Дед Мороз, Снегурочка…В программе будут самые яркие и талантливые номера.
Большой предновогодний рок-концерт
Когда: 30 декабря, воскресенье, 19.00
Где: "Ирландец", паб, Тула, улица Вильямса, 14
Цена: 300 р.Бронь столов заранее по телефону 57−01−08.
В воскресенье в рок-пабе «Ирландец» пройдет большой предновогодний рок-концерт. На сцене выступят несколько рок-групп.
Line up: «Сомнения прочь», Nevesna, регрессив-рок группа iGRA, Diggers Jazz Band, «Аптека № 37».
Бал-маскарад
Когда: 30 декабря, воскресенье, 19.00
Где: "Собрание", бар-ресторан, Тула, улица Болдина, 33
Цена: 1500 р. Подробности уточняйте у организаторов мероприятия Partytime24 по тел.: 8 (902) 846-11-27
В баре-ресторане «Собрание» состоится бал-маскарад в преддверие Нового года. Облачайтесь в необычные костюмы и приходите на праздник. Вас ждет интересная программа: масштабная шоу — программа, конкурсы, подарки.
На территории ресторана будет работать бьюти-зона, и на входе каждый гость получит бесплатный приветственный напиток.
Вечеринки на «Искре»
Когда: 29 декабря, суббота, 18.00, 30 декабря, воскресенье, 17.00
Где: "Искра", молодежное пространство, Тула, Советская улица, 11
Вход свободный.
На выходных во внутреннем дворике «Искры» пройдут вечеринки. Гостей угостят кофе, пряными напитками и вкусностями на новогодней ярмарке. Также в программе музыка, танцы и потрясающая предновогодняя атмосфера: разноцветные огоньки и жаровни с открытым огнем.
Новогоднее шоу «Международная выставка кошек»
Когда: 29-30 декабря, суббота-воскресенье, 10.00
Где: «Макси», торгово-развлекательный центр, Тула, Пролетарская ул., 2
Цена: билеты приобретаются на месте
В большом атриуме ТРЦ «Макси» пройдет выставка кошек, организованная клубом любителей «Белиссима». На выставке будут представлены животные со всего мира. Гости увидят монопородные шоу кошек: британская, шотландская, мейн-кун, бенгальская, сфинкс и редкие породы.
Также в программе развлекательное шоу с профессиональными ведущими, интересные смешные конкурсы, призы, море позитива и отличного настроения!
Выставка-раскраска «Соавтор»
Когда: 28-30 декабря, 12.00
Где: "Октава", творческий индустриальный кластер
Тула, улица Каминского, 24
Цена: 100 р.
В Музее станка открылась выставка «Соавтор». Это выставка-раскраска — эксперимент, в котором примут участие 50 современных художников. Посетителям предлагается выступить полноправными соавторами известных деятелей искусства.
Черно-белая графика начнет постепенно наполняться цветом. Следить за тем, как меняется выставка, можно с помощью хештега #soavtor в Instagram.
Фикси шоу «разбуди Деда Мороза»
Когда: 29 декабря, суббота, 12.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: 500-1200 р.
В Городском концертном зале пройдет детское фикси-шоу «Разбуди Деда Мороза». На сцене появится великолепная восьмерка любимых героев знаменитого мультсериала «Фиксики»: Симка, Нолик и ДимДимыч, а также Дед Мороз и новые герои Мася и Папус. В программе праздника будут известные фиксипелки, интерактивные игры с огромным надувным реквизитом, загадки, которые можно отгадывать всем залом, фиксизарядка, а ещё — чувство незаменимости, ведь для помощи нужен голос каждого малыша в зале — всё это делает поход на фиксишоу большим-большим праздником для всей семьи!
Снежная королева
Спектакль-квест «Мальчик, которых потерял голос»
В праздничные дни пройдет зимний интерактивный спектакль-квест Музея станка и арт-площадки «Барабан» «Мальчик, который потерял голос».
Главный герой пытается отыскать свой голос в пустынном снежном поле. Путеводителем для него служит старый радиоприемник, который он случайно нашел в снегу: из устройства звучат отрывки из нобелевской лекции, школьный урок, песня, фрагмент радиоспектакля, спор двух ученых. Найти голос герою спектакля помогут зрители, а финал истории зависит от их решений!
Алиса в стране Чудес
Где: Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
Вход свободный
Ёлки последние
Во всех кинотеатрах Тульской области
Цена: от 140 р.
Просмотр «Ёлок» накануне Нового года - это уже старая добрая традиция. «Ёлки Последние» станут самыми трогательными, добрыми и волшебными из всех, потому что любимые герои будут прощаться со зрителями. В киноальманах войдет пять новогодних историй.
- В новелле «Сосны» миллениал поможет своему брутальному отчиму дяде Юре сделать предложение руки и сердца.
- В «Братьях» неразлучные друзья Боря и Женя вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск.
- Лыжник и сноубордист перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в новелле «Ресторан быстрого знакомства».
- «Вокзал на троих» расскажет историю о простой девушке из Воронежа, отправившейся в погоню за своим счастьем — столичным актером Комаровским.
- В новелле «Вредный дедушка» Снегурочка поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку.