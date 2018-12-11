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Новогодний концерт оливье

Новогодний концерт оливье

Фирменный рецепт праздничного блюда: хорошая музыка, талантливые артисты и доверительное общение со зрителем. И, конечно, обязательные атрибуты Нового года: елочка, хлопушки, конфетти, Дед Мороз, Снегурочка…

Ингредиенты традиционные, однако хорошая хозяйка, как известно, старается никогда не повторяться и каждый раз в свое фирменное блюдо добавляет нечто новое и оригинальное. Искусство и кулинарию сближает творческое начало.

В Тульской областной филармонии — отличные «повара», они знают, как удивить и порадовать своих гостей. При этом главное правило приготовления новогоднего салата-оливье от кафе-гостиной остается неизменным: в его состав входят только самые лучшие, самые яркие и талантливые номера.

Стоимость: 700 р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
27 декабря 2018, четверг
18:30
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29 декабря 2018, суббота
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