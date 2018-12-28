Центр восстановительной медицины «Феникс»: 2018 год принес много позитивных изменений

Уходящий год для Центра восстановительной медицины «Феникс» оказался весьма плодотворным: переезд, расширение медицинских направлений. Итоги 2018 года в интервью Myslo.ru подвел директор Антон Сермяжко.

– Как давно работает Центр восстановительной медицины «Феникс» в Туле, с какими заболеваниями помогают справляться специалисты и каковы результаты его работы?

– Центр восстановительной медицины «Феникс» в 2018 году отметил свой восьмилетний юбилей. За эти годы в Центре получили лечение более 5 500 человек.

Основным направлением Центра является восстановительное лечение пациентов с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата: реабилитация после травм, после эндопротезирования крупных суставов, после операций на позвоночнике, лечение пациентов с остеоартрозом, остеохондрозом позвоночника. В Центре проводится восстановительное лечение профессиональных спортсменов под руководством опытного врача спортивной медицины и мы гордимся их спортивными достижениями.

– Центр «Феникс» является многопрофильным. Какие специалисты каких направлений работают в вашей клинике?

– В штате Центра работают специалисты высокой квалификации, имеющие многолетний опыт в восстановительном лечении пациентов. Наши специалисты: реабилитологи, физиотерапевты, хирург, травматолог-ортопед, невролог, врач спортивной медицины постоянно совершенствуются в своем направлении для достижения максимально эффективной реабилитации.

– Каких методов лечения придерживается Центр «Феникс», есть ли в арсенале передовые современные разработки, применяемые врачами?

– В работе Центра используются, как классические методы восстановительного лечения, так и современные научные достижения. Мы используем современное медицинское оборудование. Широко применяются методики физиотерапии: электромиостимуляция, интерференция, магнитотерапия, лазеротерапия, хромотерапия, ультразвуковая терапия, криотерапия, тепло и грязелечение, массаж. В лечении проблем с позвоночником — подводное вытяжение на автоматизированном комплексе.

Мы гордимся тем, что являемся пионерами в Туле в использовании метода экстракорпоральной ударно-волновой терапии. Использование этой уникальной методики позволило нам достичь высоких показателей эффективности в лечении пациентов с различной патологией, а это 97,7% хороших и отличных результатов. В настоящее время мы начали проводить лечение пациентов с диабетической стопой, различными трофическими нарушениями с хорошими клиническими результатами.

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В 2018 году Центр расширил спектр, как диагностических исследований (УЗИ опорно-двигательного аппарата), так и лечебных: прием врача остеопата, широко используются такие высоко эффективные методики как ВЛОК, УФОК, в\суставное введение хондропротекторов, протекторов синовиальной жидкости, плазматерапия.

– Современный тренд медицины – предупредить развитие болезни. Может ли помочь «Феникс» в диагностике возможных заболеваний?

– Возможности современной лабораторной диагностики позволяют выявить предрасположенность к заболеваниям и провести коррекцию выявленных нарушений на ранней стадии развития болезни. Уникальное комплексное обследование «обмен веществ» с консультацией врача генетика и рекомендациями как по пищевому рациону, так и по двигательной активности пациента помогает в лечении ожирения.

– Человеческий организм достаточно сложен. Помогая справиться с одним заболеванием нужно же учитывать и сопутствующие. Этот момент отражен в принципах работы центра «Феникс»?

– Основными принципами работы нашего Центра является мультидисциплинарный индивидуальный подход к каждому пациенту, комплексность реабилитации, динамическое наблюдение для коррекции проводимой терапии.

Большое значение для успешной реабилитации имеет кинезиотерапия. Мы обладаем эффективными методиками двигательного восстановления. В 2018 году в Центре внедряется методика кинезиологического обследования и коррекции имеющихся нарушений у пациентов.

– Новые методы лечения, переезд... 2018 год стал для Центра очень значимым. Какие еще изменения в «Фениксе» произошли в этот год?

– 2018 год для Центра явился неким рубежом в плане дальнейшего развития. Важным и сложным шагом стало для нас расширение площади клиники, в связи с переездом в более комфортные помещения: 9 мая, 8а, 1 этаж. В результате мы расширили спектр оказываемых услуг, повысили уровень клиники. Добавился подводный гидромассаж, остеопатия.

Мы начали развивать новое направление в своей деятельности: косметологию. В Центре работает квалифицированный и с большим опытом работы врач косметолог. В арсенале косметологических услуг, как уходовые процедуры, так и весь спектр инъекционных процедур по лицу и телу. А также аппаратная косметология: РФ-лифтинг, микротоки, кавитация, вакуум массаж и т. д.

В 2018 году мы продолжили научно-исследовательскую работу, наш Центр сотрудничает с зарубежными и российскими учеными, наши сотрудники участвуют в Российских и международных конференциях в качестве докладчиков. В рамках ежегодной выставки «Здравоохранение-2018» мы участвовали в качестве докладчика в совместной конференции «Новые горизонты ударно-волновой терапии» с нашими партнерами МТ-Техникой и представителями производителя из Германии. Мастер-класс и презентация наших достижений в этой области вызвала большой интерес, как со стороны аудитории, так и со стороны коллег из Германии. И мы надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества с нашими зарубежными партнерами.

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– Каких принципов в работе придерживается Центр восстановительной медицины «Феникс»?

– ЦВМ «Феникс» — это частный медицинский центр, в котором достижения восстановительной медицины сочетаются с внимательным отношением к каждому пациенту и доброжелательной атмосферой. Мы следуем главным принципам медицины:

Помочь можно каждому! Не навреди лишним лечением!

А самое главное — мы работаем на результат. Нам очень важно восстановить утраченные функции, улучшить качество жизни пациента, вернуть пациента к привычной активной жизни. Помочь нашим любимым спортсменам в достижении высоких результатов в спорте.

– В чем секрет успеха медицинского центра?

– На наш взгляд главным секретом успешной работы является сочетание опыта с новейшими научными достижениями и классическими методиками лечения, а также искренним желанием помочь каждому пациенту.

Центр восстановительной медицины «Феникс» поздравляет всех туляков с наступающим Новым годом, желает крепкого здоровья:

Мы будем рады помочь сохранить его на долгие годы.

Тула, ул. 9 мая, дом 8а

+7 (4872) 77-04-97

md@fenixmed.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом