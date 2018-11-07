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Бал-маскарад

Бал-маскарад

В баре-ресторане «Собрание» состоится бал-маскарад в преддверие Нового года. Облачайтесь в необычные костюмы и приходите на праздник. Вас ждет интересная программа: масштабная шоу — программа, конкурсы, подарки.

На территории ресторана будет работать бьюти-зона, и на входе каждый гость получит бесплатный приветственный напиток.

Подробности уточняйте у организаторов мероприятия Partytime24 по тел.: 8 (902) 846-11-27

Создайте себе праздничное настроение накануне Нового года.

Где и когда?
Собрание, бар-ресторан
Тула, улица Болдина, 33
30 декабря 2018, воскресенье
19:00
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