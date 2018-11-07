Бал-маскарад
В баре-ресторане «Собрание» состоится бал-маскарад в преддверие Нового года. Облачайтесь в необычные костюмы и приходите на праздник. Вас ждет интересная программа: масштабная шоу — программа, конкурсы, подарки.
На территории ресторана будет работать бьюти-зона, и на входе каждый гость получит бесплатный приветственный напиток.
Подробности уточняйте у организаторов мероприятия Partytime24 по тел.: 8 (902) 846-11-27
Создайте себе праздничное настроение накануне Нового года.
Где и когда?
Тула, улица Болдина, 33
30 декабря 2018, воскресенье
19:00