В баре-ресторане «Собрание» состоится бал-маскарад в преддверие Нового года. Облачайтесь в необычные костюмы и приходите на праздник. Вас ждет интересная программа: масштабная шоу — программа, конкурсы, подарки.

На территории ресторана будет работать бьюти-зона, и на входе каждый гость получит бесплатный приветственный напиток.

Подробности уточняйте у организаторов мероприятия Partytime24 по тел.: 8 (902) 846-11-27

Создайте себе праздничное настроение накануне Нового года.