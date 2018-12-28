Новогодний хоровод со слонами

На площади перед цирком состоится новогодняя развлекательная программа с участием детских цирковых студий г. Тулы, артистов цирка и слонов братьев Гёртнер! 29 декабря цирк попытается побить рекорд по самому массовому новогоднему хороводу в России. Главные его участники слоны Лакшми и Тич.

Гостей праздника ждет:

Фееричное появление Слонов, которые заведут большой хоровод

Показательные выступления мотошоу артистов Губановых

Клоун БО!

Дед Мороз и Снегурочка поздравят всех с наступающим Новым Годом и разыграют билеты на новогоднее представление в цирк!

Развлекательная программа начнется в 15.00 на площади перед цирком.



Все участники Рекорда будут зарегистрированы и получат приятный цирковой сувенир в подарок, и, конечно, удивительное новогоднее селфи.



Принять участие в акции мы приглашаем жителей и гостей Новогодней столицы России, чтобы всем вместе установить новый Рекорд и поздравить мир с наступающим 2019 годом!

Вход свободный.

До сих пор рекорд по самому большому новогоднему хороводу в России принадлежал Ялте: 29 декабря 2014 года 365 человек образовали на городской набережной пять колец. Пока ни одному городу не удалось побить этот рекорд.