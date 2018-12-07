Тула – новогодняя столица России: полная афиша

Фото Алексея Пирязева.

С 7 декабря по 7 января в новогодней столице России пройдут праздничные гулянья. Чем заняться в эти дни и как отпраздновать Новый год, смотрите в обзоре Myslo.

по 17 декабря

10.00 — в атриуме ТРЦ «Макси» работает почта Деда Мороза. Вы можете написать письмо и получить от него персональный ответ спустя две недели в этом же месте или по своему почтовому адресу.

7 декабря — 7 января

Во всем городе пройдет фестиваль новогодних елок. Необычные новогодние елки можно будет увидеть возле «Типографии», «Искры», Тульского историко-архитектурного музея, Likerka Loft, «Октавы» и ТРЦ «Макси». Традиционные зимние красавицы будут установлены в десяти районах Тулы в период с 19 по 27 декабря.

8 декабря

17.00 — Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

18.00 — Театрализованные новогодние программы на площади им. Ленина.

9 декабря

Весь день на площади Ленина работает фестиваль новогодних сказок. Интерактивные программы учреждений культуры.

10.00 — акция «Гость новогодней столицы» в краеведческом музее. Гости могут отметить на карте свой регион, город и оставить пожелание тулякам; викторина, беспроигрышная лотерея и памятный сертификат «Гость новогодней столицы — 2019».

10.00 — выставки-ярмарки «Новогодних дел мастер» в Тульском кремле. В ярмарке участвуют производители из разных уголков нашей страны и Белоруссии. Тулякам и гостям города будут представлены ёлочные украшения ручной работы и ведущих фабрик России, оригинальные игрушки, кондитерские изделия, народные глиняные игрушки, авторские куклы, оловянные миниатюры и другие сувениры.

10.00 — выставки «Серебром украшена земля» в Тульской областной научной библиотеке. Зимние пейзажи художников Тульской области, музыкальные и поэтические композиции тульских авторов.

10.00 — выставка-представление «Правда сбудется — не минуется» в ремесленном дворе «Добродей». Народные обычаи святок, этнографические костюмы, предметы старины и быта; подблюдные гадания, игры, мастер-шоу по изготовлению текстильной куклы «Ангел» и украшений новогодней елки.

11.00 – «Северное шоу» с оленями на Казанской набережной. Бесплатное катание на упряжке с настоящими северными оленями; многочисленные интерактивные площадки: мастер-класс по северным танцам, горловому пению и т.д.

12.00 — выставка новогодних игрушек прошлого века в Центральном парке им. П. П. Белоусова.

12.30 — «Ретро-комикс» в детском городке Центрального парка им. П. П. Белоусова. Показ ретро-диафильмов с рассказом о каждом произведении в интерактивной форме.

13.00 — Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

17.00 — Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

17.00 — открытие III сезона проекта «Зима по-тульски» в Центральном парке им. П. П. Белоусова. Зажигательные танцы под модные, современные диджей-сеты, выступления рэп-исполнителей и огненное шоу, дегустация безалкогольного глинтвейна.

18.00 — Театрализованные новогодние программы на площади им. Ленина.

10 декабря

10.00 — Hi Tech мастер-классы. (7+) Изготовление новогодней светящейся гирлянды и светодиодной ёлочки. 350 руб. по предварительной записи.

10.00 – выставка «Серебром украшена земля» в Тульской областной научной библиотеке. Зимние пейзажи художников Тульской области, музыкальные и поэтические композиции тульских авторов.

10.00 — 17.00 – новогодние киноутренники для детей в ретро-кинотеатре «Майский». Поздравление Деда Мороза и Снегурочки, просмотр отечественных мультфильмов и сказок. Цена: 150 р., 400 р. с подарком.

18.00 — Музыкальные вечера. Зимний кинотеатр на площади Ленина.

19.00 — Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

11 декабря

10.00 — акция «Гость новогодней столицы» в краеведческом музее. Гости могут отметить на карте свой регион, город и оставить пожелание тулякам; викторина, беспроигрышная лотерея и памятный сертификат «Гость новогодней столицы — 2019».

10.00 — Hi Tech мастер-классы. (7+) Изготовление новогодней светящейся гирлянды и светодиодной ёлочки. 350 руб. по предварительной записи.

10.00 – выставка «Серебром украшена земля» в Тульской областной научной библиотеке. Зимние пейзажи художников Тульской области, музыкальные и поэтические композиции тульских авторов.

10.00 — 17.00 – новогодние киноутренники для детей в ретро-кинотеатре «Майский». Поздравление Деда Мороза и Снегурочки, просмотр отечественных мультфильмов и сказок. Цена: 150 р., 400 р. с подарком.

18.00 — Музыкальные вечера. Зимний кинотеатр на площади Ленина.

19.00 — Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

12 декабря

10.00 – акция «Гость новогодней столицы» в краеведческом музее. Гости могут отметить на карте свой регион, город и оставить пожелание тулякам; викторина, беспроигрышная лотерея и памятный сертификат «Гость новогодней столицы — 2019».

10.00 — Hi Tech мастер-классы. (7+) Изготовление новогодней светящейся гирлянды и светодиодной ёлочки. 350 руб. по предварительной записи.

10.00 – выставка «Серебром украшена земля» в Тульской областной научной библиотеке. Зимние пейзажи художников Тульской области, музыкальные и поэтические композиции тульских авторов.

18.00 — Музыкальные вечера. Зимний кинотеатр на площади Ленина.

19.00 — Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

13 декабря

10.00 — акция «Гость новогодней столицы» в краеведческом музее. Гости могут отметить на карте свой регион, город и оставить пожелание тулякам; викторина, беспроигрышная лотерея и памятный сертификат «Гость новогодней столицы — 2019».

10.00 — Hi Tech мастер-классы. (7+) Изготовление новогодней светящейся гирлянды и светодиодной ёлочки. 350 руб. по предварительной записи.

10.00 – выставка «Серебром украшена земля» в Тульской областной научной библиотеке. Зимние пейзажи художников Тульской области, музыкальные и поэтические композиции тульских авторов.

10.00 — 17.00 – новогодние киноутренники для детей в ретро-кинотеатре «Майский». Поздравление Деда Мороза и Снегурочки, просмотр отечественных мультфильмов и сказок.

12.00 — выставка новогодних игрушек прошлого века в Центральном парке им. П. П. Белоусова.

16.00 — Музыкальная встреча «Голос русской зимы» на эстраде Центрального парка им. П. П. Белоусова.

18.00 — Музыкальные вечера. Зимний кинотеатр на площади Ленина.

19.00 — Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

14 декабря

10.00 — акция «Гость новогодней столицы» в краеведческом музее. Гости могут отметить на карте свой регион, город и оставить пожелание тулякам; викторина, беспроигрышная лотерея и памятный сертификат «Гость новогодней столицы — 2019».

10.00 — Hi Tech мастер-классы. (7+) Изготовление новогодней светящейся гирлянды и светодиодной ёлочки. 350 руб. по предварительной записи.

10.00 — выставка-представление «Правда сбудется — не минуется» в ремесленном дворе «Добродей». Народные обычаи святок, этнографические костюмы, предметы старины и быта; подблюдные гадания, игры, мастер-шоу по изготовлению текстильной куклы «Ангел» и украшений новогодней елки.

10.00 — 17.00 – новогодние киноутренники для детей в ретро-кинотеатре «Майский». Поздравление Деда Мороза и Снегурочки, просмотр отечественных мультфильмов и сказок.

12.00 — выставка новогодних игрушек прошлого века в Центральном парке им. П. П. Белоусова.

13.30 — квест «В гостях у сказки» в парке Центра культуры и досуга (ул. Металлургов, 22). По предварительной записи.

15.30 — интерактивная программа «Зима по-тульски» в городском парке Рогожинский.

18.00 — фестиваль новогодних программ «Тульские секреты» на площади Ленина.

19.00 — Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись

15 декабря

10.00 — акция «Гость новогодней столицы» в краеведческом музее. Гости могут отметить на карте свой регион, город и оставить пожелание тулякам; викторина, беспроигрышная лотерея и памятный сертификат «Гость новогодней столицы — 2019».

10.30 — костюмированный забег Дедов Морозов. Старт — у фонтанной площади парка им. П. П. Белоусова.

10.00 – выставка «Серебром украшена земля» в Тульской областной научной библиотеке. Зимние пейзажи художников Тульской области, музыкальные и поэтические композиции тульских авторов.

10.00 — выставка-представление «Правда сбудется — не минуется» в ремесленном дворе «Добродей». Народные обычаи святок, этнографические костюмы, предметы старины и быта; подблюдные гадания, игры, мастер-шоу по изготовлению текстильной куклы «Ангел» и украшений новогодней елки.

12.00 — выставка новогодних игрушек прошлого века в Центральном парке им. П. П. Белоусова.

12.30 — «Ретро-комикс» в детском городке Центрального парка им. П. П. Белоусова. Показ ретро-диафильмов с рассказом о каждом произведении в интерактивной форме.

13.00 – Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

16.00 — новогодний спектакль «Новый год. Перезагрузка» в музее Тульского кремля. Старая сказка на новый лад с необычными персонажами, вокальными, театральными и цирковыми номерами со спецэффектами. Цена: 500 р. в кассах города.

17.00 – Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

18.00 — фестиваль новогодних программ «Тульские секреты» на площади Ленина.

16 декабря

10.00 — выставка-представление «Правда сбудется — не минуется» в ремесленном дворе «Добродей». Народные обычаи святок, этнографические костюмы, предметы старины и быта; подблюдные гадания, игры, мастер-шоу по изготовлению текстильной куклы «Ангел» и украшений новогодней елки.

10.00 — акция «Гость новогодней столицы» в краеведческом музее. Гости могут отметить на карте свой регион, город и оставить пожелание тулякам; викторина, беспроигрышная лотерея и памятный сертификат «Гость новогодней столицы — 2019».

10.00 – выставка «Серебром украшена земля» в Тульской областной научной библиотеке. Зимние пейзажи художников Тульской области, музыкальные и поэтические композиции тульских авторов.

10.00 — 17.00 – новогодние киноутренники для детей в ретро-кинотеатре «Майский». Поздравление Деда Мороза и Снегурочки, просмотр отечественных мультфильмов и сказок.

11.00 — арт-встреча «Нитки» у здания администрации в Центральном парке им. П. П. Белоусова.

12.00 — выставка новогодних игрушек прошлого века в Центральном парке им. П. П. Белоусова.

12.30 — «Ретро-комикс» в детском городке Центрального парка им. П. П. Белоусова. Показ ретро-диафильмов с рассказом о каждом произведении в интерактивной форме.

13.00 – Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

15.00 — вечеринка для детей от 9 лет в «Типографии». Новогодние фильмы, конкурсы и подарки. В конце вечера теневой спектакль «Фабрика слов». Цена: 500 р.

16.00 — новогодний спектакль «Новый год. Перезагрузка» в музее Тульского кремля. Старая сказка на новый лад с необычными персонажами, вокальными, театральными и цирковыми номерами со спецэффектами. Цена: 500 р. в кассах города.

17.00 – Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

18.00 — фестиваль новогодних программ «Тульские секреты» на площади Ленина.

17 декабря

10.00 — Hi Tech мастер-классы. (7+) Изготовление новогодней светящейся гирлянды и светодиодной ёлочки. 350 руб. по предварительной записи.

10.00 – выставка «Серебром украшена земля» в Тульской областной научной библиотеке. Зимние пейзажи художников Тульской области, музыкальные и поэтические композиции тульских авторов.

18.00 — музыкальные вечера. Зимний кинотеатр на площади Ленина.

19.00 — Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

18 декабря

10.00 — акция «Гость новогодней столицы» в краеведческом музее. Гости могут отметить на карте свой регион, город и оставить пожелание тулякам; викторина, беспроигрышная лотерея и памятный сертификат «Гость новогодней столицы — 2019».

10.00 – выставка «Серебром украшена земля» в Тульской областной научной библиотеке. Зимние пейзажи художников Тульской области, музыкальные и поэтические композиции тульских авторов.

10.00 — Hi Tech мастер-классы. (7+) Изготовление новогодней светящейся гирлянды и светодиодной ёлочки. 350 руб. по предварительной записи.

10.00 — 17.00 – новогодние киноутренники для детей в ретро-кинотеатре «Майский». Поздравление Деда Мороза и Снегурочки, просмотр отечественных мультфильмов и сказок.

16.00 — новогодний спектакль «Новый год. Перезагрузка» в музее Тульского кремля. Старая сказка на новый лад с необычными персонажами, вокальными, театральными и цирковыми номерами со спецэффектами. Цена: 500 р. в кассах города.

18.00 — музыкальные вечера. Зимний кинотеатр на площади Ленина.

19.00 — Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

19 декабря

10.00 — акция «Гость новогодней столицы» в краеведческом музее. Гости могут отметить на карте свой регион, город и оставить пожелание тулякам; викторина, беспроигрышная лотерея и памятный сертификат «Гость новогодней столицы — 2019».

10.00 — Hi Tech мастер-классы. (7+) Изготовление новогодней светящейся гирлянды и светодиодной ёлочки. 350 руб. по предварительной записи.

10.00 — 17.00 – новогодние киноутренники для детей в ретро-кинотеатре «Майский». Поздравление Деда Мороза и Снегурочки, просмотр отечественных мультфильмов и сказок.

16.00 — новогодний спектакль «Новый год. Перезагрузка» в музее Тульского кремля. Старая сказка на новый лад с необычными персонажами, вокальными, театральными и цирковыми номерами со спецэффектами. Цена: 500 р. в кассах города.

18.00 — музыкальные вечера. Зимний кинотеатр на площади Ленина.

19.00 — Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

20 декабря

10.00 — акция «Гость новогодней столицы» в краеведческом музее. Гости могут отметить на карте свой регион, город и оставить пожелание тулякам; викторина, беспроигрышная лотерея и памятный сертификат «Гость новогодней столицы — 2019».

10.00 — выставка «Серебром украшена земля» в Тульской областной научной библиотеке. Зимние пейзажи художников Тульской области, музыкальные и поэтические композиции тульских авторов.

10.00 — Hi Tech мастер-классы. (7+) Изготовление новогодней светящейся гирлянды и светодиодной ёлочки. 350 руб. По предварительной записи.

10.00 — «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Театрально-концертном центре Likerka Loft. Цена: 600 р.

10.00 — 17.00 – новогодние киноутренники для детей в ретро-кинотеатре «Майский». Поздравление Деда Мороза и Снегурочки, просмотр отечественных мультфильмов и сказок.

12.00 — выставка новогодних игрушек прошлого века в Центральном парке им. П. П. Белоусова.

13.00 – «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Likerka Loft. Цена: 600 р.

15.00 — «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Likerka Loft. Цена: 600 р.

16.00 — музыкальная встреча «Голос русской зимы» на эстраде Центрального парка им. П. П. Белоусова.

16.00 — новогодний спектакль «Новый год. Перезагрузка» в музее Тульского кремля. Старая сказка на новый лад с необычными персонажами, вокальными, театральными и цирковыми номерами со спецэффектами. Цена: 500 р. в кассах города.

18.00 — музыкальные вечера. Зимний кинотеатр на площади Ленина.

19.00 — Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

21 декабря

10.00 — Hi Tech мастер-классы. (7+) Изготовление новогодней светящейся гирлянды и светодиодной ёлочки. 350 руб. По предварительной записи.

10.00 — акция «Гость новогодней столицы» в краеведческом музее. Гости могут отметить на карте свой регион, город и оставить пожелание тулякам; викторина, беспроигрышная лотерея и памятный сертификат «Гость новогодней столицы — 2019».

10.00 — выставка-представление «Правда сбудется — не минуется» в ремесленном дворе «Добродей». Народные обычаи святок, этнографические костюмы, предметы старины и быта; подблюдные гадания, игры, мастер-шоу по изготовлению текстильной куклы «Ангел» и украшений новогодней елки.

10.00 — «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Театрально-концертном центре Likerka Loft. Цена: 600 р.

10.00 — 17.00 – новогодние киноутренники для детей в ретро-кинотеатре «Майский». Поздравление Деда Мороза и Снегурочки, просмотр отечественных мультфильмов и сказок.

12.00 — выставка новогодних игрушек прошлого века в Центральном парке им. П. П. Белоусова.

13.00 — Фестиваль ярнбомбинга. Флешмоб «Бомбардировщики ниток».

13.00 – «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Likerka Loft. Цена: 600 р.

15.00 — «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Likerka Loft. Цена: 600 р.

15.30 — интерактивная программа «Зима по-тульски» в городском парке Рогожинский.

16.00 — новогодний спектакль «Новый год. Перезагрузка» в музее Тульского кремля. Старая сказка на новый лад с необычными персонажами, вокальными, театральными и цирковыми номерами со спецэффектами. Цена: 500 р. в кассах города.

18.00 — «Снежное ДАНС-шоу». Фестиваль хореографических композиции и сказок на площади Ленина.

19.00 — Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

22 декабря

10.00 — акция «Гость новогодней столицы» в краеведческом музее. Гости могут отметить на карте свой регион, город и оставить пожелание тулякам; викторина, беспроигрышная лотерея и памятный сертификат «Гость новогодней столицы — 2019».

10.00 – презентация выставки «Серебром украшена земля» в Тульской областной научной библиотеке. Зимние пейзажи художников Тульской области, музыкальные и поэтические композиции тульских авторов.

10.00 — выставка-представление «Правда сбудется — не минуется» в ремесленном дворе «Добродей». Народные обычаи святок, этнографические костюмы, предметы старины и быта; подблюдные гадания, игры, мастер-шоу по изготовлению текстильной куклы «Ангел» и украшений новогодней елки.

10.00 — «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Театрально-концертном центре Likerka Loft. Цена: 600 р.

10.00 — 17.00 — новогодние киноутренники для детей в ретро-кинотеатре «Майский». Поздравление Деда Мороза и Снегурочки, просмотр отечественных мультфильмов и сказок.

11.00 — мастер-класс «В гостях у Зимушки-зимы» в Центре культуры и досуга (ул. Металлургов, 22).

11.00 — фестиваль «ШАР-ПАПЬЕ» в атриуме Тульского кремля. Шары-папье — «визитные карточки» городов будут собраны в яркие многометровые бусы длиной более 110 м как символ единства России и дружбы людей всей страны.

12.00 — выставка новогодних игрушек прошлого века в Центральном парке им. П. П. Белоусова.

12.30 — «Ретро-комикс» в детском городке Центрального парка им. П. П. Белоусова. Показ ретро-диафильмов с рассказом о каждом произведении в интерактивной форме.

13.00 — Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

13.00 – «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Likerka Loft. Цена: 600 р.

15.00 — «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Likerka Loft. Цена: 600 р.

16.00 — новогодний спектакль «Новый год. Перезагрузка» в музее Тульского кремля. Старая сказка на новый лад с необычными персонажами, вокальными, театральными и цирковыми номерами со спецэффектами. Цена: 500 р. в кассах города.

17.00 – Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

18.00 — «Снежное ДАНС-шоу». Фестиваль хореографических композиций и сказок на площади Ленина.

23 декабря

10.00 — акция «Гость новогодней столицы» в краеведческом музее. Гости могут отметить на карте свой регион, город и оставить пожелание тулякам; викторина, беспроигрышная лотерея и памятный сертификат «Гость новогодней столицы — 2019».

10.00 – выставка «Серебром украшена земля» в Тульской областной научной библиотеке. Зимние пейзажи художников Тульской области, музыкальные и поэтические композиции тульских авторов.

10.00 — выставка-представление «Правда сбудется — не минуется» в ремесленном дворе «Добродей». Народные обычаи святок, этнографические костюмы, предметы старины и быта; подблюдные гадания, игры, мастер-шоу по изготовлению текстильной куклы «Ангел» и украшений новогодней елки.

10.00 — 17.00 — новогодние киноутренники для детей в ретро-кинотеатре «Майский». Поздравление Деда Мороза и Снегурочки, просмотр отечественных мультфильмов и сказок.

11.00 — фестиваль «ШАР-ПАПЬЕ» в атриуме Тульского кремля. Шары-папье — «визитные карточки» городов будут собраны в яркие многометровые бусы длиной более 110 м как символ единства России и дружбы людей всей страны.

12.00 — выставка новогодних игрушек прошлого века в Центральном парке им. П. П. Белоусова.

12.30 — «Ретро-комикс» в детском городке Центрального парка им. П. П. Белоусова. Показ ретро-диафильмов с рассказом о каждом произведении в интерактивной форме.

13.00 — Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

13.00 – «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Likerka Loft. Цена: 600 р.

15.00 — «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Likerka Loft. Цена: 600 р.

16.00 — новогодний спектакль «Новый год. Перезагрузка» в музее Тульского кремля. Старая сказка на новый лад с необычными персонажами, вокальными, театральными и цирковыми номерами со спецэффектами. Цена: 500 р. в кассах города.

17.00 – Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

18.00 — «Снежное ДАНС-шоу» Фестиваль хореографических композиции и сказок на площади Ленина.

24 декабря

10.00 — выставка «Серебром украшена земля» в Тульской областной научной библиотеке. Зимние пейзажи художников Тульской области, музыкальные и поэтические композиции тульских авторов.

10.00 — Hi Tech мастер-классы. (7+) Изготовление новогодней светящейся гирлянды и светодиодной ёлочки. 350 руб. по предварительной записи.

10.00 — «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Театрально-концертном центре Likerka Loft. Цена: 600 р.

13.00 – «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Likerka Loft. Цена: 600 р.

14.00 — новогодний спектакль «Новогодние приключения Аладдина» в Городском концертном зале. Цена: 300 р.

15.00 — «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Likerka Loft. Цена: 600 р.

18.00 — музыкальные вечера. Зимний кинотеатр на площади Ленина.

19.00 — Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

25 декабря

10.00 — выставка «Серебром украшена земля» в Тульской областной научной библиотеке. Зимние пейзажи художников Тульской области, музыкальные и поэтические композиции тульских авторов.

10.00 — Hi Tech мастер-классы. (7+) Изготовление новогодней светящейся гирлянды и светодиодной ёлочки. 350 руб. по предварительной записи.

10.00 — акция «Гость новогодней столицы» в краеведческом музее. Гости могут отметить на карте свой регион, город и оставить пожелание тулякам; викторина, беспроигрышная лотерея и памятный сертификат «Гость новогодней столицы — 2019».

10.00 — «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Театрально-концертном центре Likerka Loft. Цена: 600 р.

10.00 — 17.00 — новогодние киноутренники для детей в ретро-кинотеатре «Майский». Поздравление Дед Мороза и Снегурочки, просмотр отечественных мультфильмов и сказок.

12.30 — благотворительный спектакль «Новогодние приключения Маши и Вити» в Центре культуры и досуга (ул. Металлургов, 22). По предварительной записи.

13.00 – «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Likerka Loft. Цена: 600 р.

15.00 — «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Likerka Loft. Цена: 600 р.

16.00 — новогодний спектакль «Новый год. Перезагрузка» в музее Тульского кремля. Старая сказка на новый лад с необычными персонажами, вокальными, театральными и цирковыми номерами со спецэффектами. Цена: 500 р. в кассах города.

18.00 — музыкальные вечера. Зимний кинотеатр на площади Ленина.

19.00 — Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

19.00 — новогоднее джаз-кафе. Группа «Билет на М.А.Р.С.» в Театрально-концертном центре в Likerka Loft.

26 декабря

10.00 — выставка «Серебром украшена земля» в Тульской областной научной библиотеке. Зимние пейзажи художников Тульской области, музыкальные и поэтические композиции тульских авторов.

10.00 — Hi Tech мастер-классы. (7+) Изготовление новогодней светящейся гирлянды и светодиодной ёлочки. 350 руб. по предварительной записи.

10.00 — акция «Гость новогодней столицы» в краеведческом музее. Гости могут отметить на карте свой регион, город и оставить пожелание тулякам; викторина, беспроигрышная лотерея и памятный сертификат «Гость новогодней столицы — 2019».

10.00 — «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Театрально-концертном центре Likerka Loft. Цена: 600 р.

10.00 — 17.00 — новогодние киноутренники для детей в ретро-кинотеатре «Майский». Поздравление Деда Мороза и Снегурочки, просмотр отечественных мультфильмов и сказок.

13.00 – «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Likerka Loft. Цена: 600 р.

15.00 — «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Likerka Loft. Цена: 600 р.

16.00 — новогодний спектакль «Новый год. Перезагрузка» в музее Тульского кремля. Старая сказка на новый лад с необычными персонажами, вокальными, театральными и цирковыми номерами со спецэффектами. Цена: 500 р. в кассах города.

18.00 — музыкальные вечера. Зимний кинотеатр на площади Ленина.

19.00 — Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

27 декабря

10.00 — выставка «Серебром украшена земля» в Тульской областной научной библиотеке. Зимние пейзажи художников Тульской области, музыкальные и поэтические композиции тульских авторов.

10.00 — Hi Tech мастер-классы. (7+) Изготовление новогодней светящейся гирлянды и светодиодной ёлочки. 350 руб. По предварительной записи.

10.00 — акция «Гость новогодней столицы» в краеведческом музее. Гости могут отметить на карте свой регион, город и оставить пожелание тулякам; викторина, беспроигрышная лотерея и памятный сертификат «Гость новогодней столицы — 2019».

10.00 — «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Театрально-концертном центре Likerka Loft. Цена: 600 р.

10.00 — 17.00 — новогодние киноутренники для детей в ретро-кинотеатре «Майский». Поздравление Деда Мороза и Снегурочки, просмотр отечественных мультфильмов и сказок.

12.00 — выставка новогодних игрушек прошлого века в Центральном парке им. П. П. Белоусова.

13.00 – «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Likerka Loft. Цена: 600 р.

15.00 — «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Likerka Loft. Цена: 600 р.

16.00 — новогодний спектакль «Новый год. Перезагрузка» в музее Тульского кремля. Старая сказка на новый лад с необычными персонажами, вокальными, театральными и цирковыми номерами со спецэффектами. Цена: 500 р. в кассах города.

16.00 — музыкальная встреча «Голос русской зимы» на эстраде Центрального парка им. П. П. Белоусова.

18.00 — музыкальные вечера. Зимний кинотеатр на площади Ленина.

19.00 – Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

28 декабря

10.00 — акция «Гость новогодней столицы» в краеведческом музее. Гости могут отметить на карте свой регион, город и оставить пожелание тулякам; викторина, беспроигрышная лотерея и памятный сертификат «Гость новогодней столицы — 2019».

10.00 — Hi Tech мастер-классы. (7+) Изготовление новогодней светящейся гирлянды и светодиодной ёлочки. 350 руб. по предварительной записи.

10.00 — выставка-представление «Правда сбудется — не минуется» в ремесленном дворе «Добродей». Народные обычаи святок, этнографические костюмы, предметы старины и быта; подблюдные гадания, игры, мастер-шоу по изготовлению текстильной куклы «Ангел» и украшений новогодней елки.

10.00 — «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Театрально-концертном центре Likerka Loft. Цена: 600 р.

10.00 — 17.00 – новогодние киноутренники для детей в ретро-кинотеатре «Майский». Поздравление Деда Мороза и Снегурочки, просмотр отечественных мультфильмов и сказок.

12.00 — выставка новогодних игрушек прошлого века в Центральном парке им. П. П. Белоусова.

13.00 – «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Likerka Loft. Цена: 600 р.

15.00 — «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Likerka Loft. Цена: 600 р.

15.30 — интерактивная программа «Зима по-тульски» в городском парке Рогожинский.

16.00 — новогодний спектакль «Новый год. Перезагрузка» в музее Тульского кремля. Старая сказка на новый лад с необычными персонажами, вокальными, театральными и цирковыми номерами со спецэффектами. Цена: 500 р. в кассах города.

18.00 — новогодний dj-турнир от Радио Рекорд (г. Тула) на площади Ленина.

19.00 — Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

29 декабря

10.00 — акция «Гость новогодней столицы» в краеведческом музее. Гости могут отметить на карте свой регион, город и оставить пожелание тулякам; викторина, беспроигрышная лотерея и памятный сертификат «Гость новогодней столицы — 2019».

10.00 — выставка-представление «Правда сбудется — не минуется» в ремесленном дворе «Добродей». Народные обычаи святок, этнографические костюмы, предметы старины и быта; подблюдные гадания, игры, мастер-шоу по изготовлению текстильной куклы «Ангел» и украшений новогодней елки.

10.00 – выставка «Серебром украшена земля» в Тульской областной научной библиотеке. Зимние пейзажи художников Тульской области, музыкальные и поэтические композиции тульских авторов.

10.00 — «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Театрально-концертном центре Likerka Loft. Цена: 600 р.

10.00 — 17.00 – новогодние киноутренники для детей в ретро-кинотеатре «Майский». Поздравление Деда Мороза и Снегурочки, просмотр отечественных мультфильмов и сказок.

12.00 — выставка новогодних игрушек прошлого века в Центральном парке им. П. П. Белоусова.

12.00 — мастер-класс «Ватная игрушка» в Тульском историко-архитектурном музее. Цена: 300 руб. — взрослые, 150 руб. — дети, учащиеся, пенсионеры.

13.00 — Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

13.00 – «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Likerka Loft. Цена: 600 р.

15.00 — «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Likerka Loft. Цена: 600 р.

15.00 — зимний спектакль-квест «Мальчик, который потерял голос». 10+ О мальчике, который потерял голос и теперь пытается отыскать его в пустынном снежном поле. Цена: 350 р.

16.00 — новогодний спектакль «Новый год. Перезагрузка» в музее Тульского кремля. Старая сказка на новый лад с необычными персонажами, вокальными, театральными и цирковыми номерами со спецэффектами. Цена: 500 р. в кассах города.

17.00 – Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

18.00 — новогодний dj-турнир от Радио Рекорд (г. Тула) на площади Ленина.

30 декабря

10.00 — акция «Гость новогодней столицы» в краеведческом музее. Гости могут отметить на карте свой регион, город и оставить пожелание тулякам; викторина, беспроигрышная лотерея и памятный сертификат «Гость новогодней столицы — 2019».

10.00 — «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Театрально-концертном центре Likerka Loft. Цена: 600 р.

10.00 — презентация выставки «Серебром украшена земля» в Тульской областной научной библиотеке. Зимние пейзажи художников Тульской области, музыкальные и поэтические композиции тульских авторов.

10.00 — выставка-представление «Правда сбудется — не минуется» в ремесленном дворе «Добродей». Народные обычаи святок, этнографические костюмы, предметы старины и быта; подблюдные гадания, игры, мастер-шоу по изготовлению текстильной куклы «Ангел» и украшений новогодней елки.

10.00 — 17.00 — новогодние киноутренники для детей в ретро-кинотеатре «Майский». Поздравление Деда Мороза и Снегурочки, просмотр отечественных мультфильмов и сказок.

12.00 — выставка новогодних игрушек прошлого века в Центральном парке им. П. П. Белоусова.

13.00 — Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

13.00 – «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Likerka Loft. Цена: 600 р.

15.00 — зимний спектакль-квест «Мальчик, который потерял голос». 10+ О мальчике, который потерял голос и теперь пытается отыскать его в пустынном снежном поле. Цена: 350 р.

15.00 — «Снежная королева». Новогоднее представление для детей в Likerka Loft. Цена: 600 р.

16.00 — новогодний спектакль «Новый год. Перезагрузка» в музее Тульского кремля. Старая сказка на новый лад с необычными персонажами, вокальными, театральными и цирковыми номерами со спецэффектами. Цена: 500 р. в кассах города.

17.00 – Лаборатория волшебства в музее «Экспериментория». Интерактивная новогодняя научная шоу-программа, научно-химические опыты и подарки детям. Цена посещения: 400 р. Требуется предварительная запись.

18.00 — новогодний dj-турнир от Радио Рекорд (г. Тула) на площади Ленина.

31 декабря

12.00 — выставка новогодних игрушек прошлого века в Центральном парке им. П. П. Белоусова.

Днем 31 декабря Дед Мороз на своей колеснице со свитой отправится в путешествие по городу, чтобы поздравить всех детей. Он посетит культурные объекты, альтернативные ёлки (ТЦ «Макси», кластер «Октава») и объекты социальной сферы.

Новогодняя ночь

В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 5.00 (трамвайные и троллейбусные маршруты).

22.00 — подвижные и разговорные интерактивы со зрителями, которые проведут тульские помощники Деда Мороза (Маша Пряникова, Иван Самоваров, Мастер Кузнецов, Вася Гармошкин), а также прозвучат новогодние шлягеры.

23.00 — программа «Пролог Нового года», которая завершится 3D-мэппингои «Сказка про Снежинку, которая не тает» на здании правительства Тульской области.

23.55 — прямая трансляция поздравления Президента Российской Федерации.

00.00 — фейерверк.

00.15 до 2.30 — выступление звезд российской эстрады: ВИА «Поющие гитары», фолк-шоу «Колесо», «Дискотека Авария», Лада Дэнс.

Развлекательная программа «Мы — новогодняя столица!» с участием известных тульских вокалистов, хореографических групп, диджеев и персонажей брендбука, которая продлится до 4.00.

1 января

19.00 – новогоднее шоу огня и света на площади Ленина.

2 января

10.00 — акция «Гость новогодней столицы» в краеведческом музее. Гости могут отметить на карте свой регион, город и оставить пожелание тулякам; викторина, беспроигрышная лотерея и памятный сертификат «Гость новогодней столицы — 2019».

10.00 – выставка «Серебром украшена земля» в Тульской областной научной библиотеке. Зимние пейзажи художников Тульской области, музыкальные и поэтические композиции тульских авторов.

12.00 – «Богатырский «шлем» на страже Нового года» в здании-шлем музея оружия. Необычное приключение с виртуозными трюками каскадёров и акробатов, лазерным шоу, традиционными новогодними играми и забавами с Дедом Морозом и Снегурочкой. Цена: 500 р.

14.00 — фестиваль «Путешествие в Рождественскую сказку» на площади Ленина: 3D-история в формате мэппинг «Сказка про снежинку, которая не тает», рождественские сказки, спектакли, праздничные концертные программы.

15.00 — зимний спектакль-квест «Мальчик, который потерял голос». 10+ О мальчике, который потерял голос и теперь пытается отыскать его в пустынном снежном поле. Цена: 350 р.

16.00 — «Богатырский «шлем» на страже Нового года» в здании-«шлеме» Музея оружия. Необычное приключение с виртуозными трюками каскадёров и акробатов, лазерным шоу, традиционными новогодними играми и забавами с Дедом Морозом и Снегурочкой. Цена: 500 р.

16.00 — новогодний спектакль «Новый год. Перезагрузка» в музее Тульского кремля. Старая сказка на новый лад с необычными персонажами, вокальными, театральными и цирковыми номерами со спецэффектами. Цена: 500 р. в кассах города.

18.00 — концертные программы и дискотеки от Тульской Медиа Группы.

3 января

10.00 – акция «Гость новогодней столицы» в краеведческом музее. Гости могут отметить на карте свой регион, город и оставить пожелание тулякам; викторина, беспроигрышная лотерея и памятный сертификат «Гость новогодней столицы — 2019».

10.00 – выставка «Серебром украшена земля» в Тульской областной научной библиотеке. Зимние пейзажи художников Тульской области, музыкальные и поэтические композиции тульских авторов.

12.00 – «Богатырский «шлем» на страже Нового года» в здании-«шлеме» Музея оружия. Необычное приключение с виртуозными трюками каскадёров и акробатов, лазерным шоу, традиционными новогодними играми и забавами с Дедом Морозом и Снегурочкой. Цена: 500 р.

14.00 — фестиваль «Путешествие в Рождественскую сказку» на площади Ленина: 3D-история в формате мэппинг «Сказка про снежинку, которая не тает», рождественские сказки, спектакли, праздничные концертные программы.

15.00 — зимний спектакль-квест «Мальчик, который потерял голос». 10+ О мальчике, который потерял голос и теперь пытается отыскать его в пустынном снежном поле. Цена: 350 р.

16.00 — новогодний спектакль «Новый год. Перезагрузка» в музее Тульского кремля. Старая сказка на новый лад с необычными персонажами, вокальными, театральными и цирковыми номерами со спецэффектами. Цена: 500 р. в кассах города.

16.00 — «Богатырский «шлем» на страже Нового года» в здании-«шлеме» Музея оружия. Необычное приключение с виртуозными трюками каскадёров и акробатов, лазерным шоу, традиционными новогодними играми и забавами с Дедом Морозом и Снегурочкой. Цена: 500 р.

18.00 — концертные программы и дискотеки от Тульской Медиа Группы.

4 января

10.00 – акция «Гость новогодней столицы» в краеведческом музее. Гости могут отметить на карте свой регион, город и оставить пожелание тулякам; викторина, беспроигрышная лотерея и памятный сертификат «Гость новогодней столицы — 2019».

10.00 — выставка-представление «Правда сбудется — не минуется» в ремесленном дворе «Добродей». Народные обычаи святок, этнографические костюмы, предметы старины и быта; подблюдные гадания, игры, мастер-шоу по изготовлению текстильной куклы «Ангел» и украшений новогодней елки.

12.00 – «Богатырский «шлем» на страже Нового года» в здании-«шлеме» Музея оружия. Необычное приключение с виртуозными трюками каскадёров и акробатов, лазерным шоу, традиционными новогодними играми и забавами с Дедом Морозом и Снегурочкой. Цена: 500 р.

15.00 — фестиваль «Путешествие в Рождественскую сказку» на площади Ленина: 3D-история в формате мэппинг «Сказка про снежинку, которая не тает», рождественские сказки, спектакли, праздничные концертные программы.

15.00 — зимний спектакль-квест «Мальчик, который потерял голос». 10+ О мальчике, который потерял голос и теперь пытается отыскать его в пустынном снежном поле. Цена: 350 р.

16.00 — «Богатырский «шлем» на страже Нового года» в здании-«шлеме» Музея оружия. Необычное приключение с виртуозными трюками каскадёров и акробатов, лазерным шоу, традиционными новогодними играми и забавами с Дедом Морозом и Снегурочкой. Цена: 500 р.

16.00 —новогодний спектакль «Новый год. Перезагрузка» в музее Тульского кремля. Старая сказка на новый лад с необычными персонажами, вокальными, театральными и цирковыми номерами со спецэффектами. Цена: 500 р. в кассах города.

18.00 — концертные программы и дискотеки от Тульской Медиа Группы.

5 января

10.00 — акция «Гость новогодней столицы» в краеведческом музее. Гости могут отметить на карте свой регион, город и оставить пожелание тулякам; викторина, беспроигрышная лотерея и памятный сертификат «Гость новогодней столицы — 2019».

10.00 — выставка-представление «Правда сбудется — не минуется» в ремесленном дворе «Добродей». Народные обычаи святок, этнографические костюмы, предметы старины и быта; подблюдные гадания, игры, мастер-шоу по изготовлению текстильной куклы «Ангел» и украшений новогодней елки.

12.00 – «Богатырский «шлем» на страже Нового года» в здании-«шлеме» Музея оружия. Необычное приключение с виртуозными трюками каскадёров и акробатов, лазерным шоу, традиционными новогодними играми и забавами с Дедом Морозом и Снегурочкой. Цена: 500 р.

16.00 — «Богатырский «шлем» на страже Нового года» в здании-«шлеме» Музея оружия. Необычное приключение с виртуозными трюками каскадёров и акробатов, лазерным шоу, традиционными новогодними играми и забавами с Дедом Морозом и Снегурочкой. Цена: 500 р.

16.00 — новогодний спектакль «Новый год. Перезагрузка» в музее Тульского кремля. Старая сказка на новый лад с необычными персонажами, вокальными, театральными и цирковыми номерами со спецэффектами. Цена: 500 р. в кассах города.

6 января

10.00 – акция «Гость новогодней столицы» в краеведческом музее. Гости могут отметить на карте свой регион, город и оставить пожелание тулякам; викторина, беспроигрышная лотерея и памятный сертификат «Гость новогодней столицы — 2019».

10.00 — выставка-представление «Правда сбудется — не минуется» в ремесленном дворе «Добродей». Народные обычаи святок, этнографические костюмы, предметы старины и быта; подблюдные гадания, игры, мастер-шоу по изготовлению текстильной куклы «Ангел» и украшений новогодней елки.

12.00 – «Богатырский «шлем» на страже Нового года» в здании-«шлеме» Музея оружия. Необычное приключение с виртуозными трюками каскадёров и акробатов, лазерным шоу, традиционными новогодними играми и забавами с Дедом Морозом и Снегурочкой. Цена: 500 р.

16.00 – фестиваль «Путешествие в Рождественскую сказку» на площади Ленина: 3D-история в формате мэппинг «Сказка про снежинку, которая не тает», рождественские сказки, спектакли, праздничные концертные программы.

16.00 — новогодний спектакль «Новый год. Перезагрузка» в музее Тульского кремля. Старая сказка на новый лад с необычными персонажами, вокальными, театральными и цирковыми номерами со спецэффектами. Цена: 500 р. в кассах города.

16.00 — «Богатырский «шлем» на страже Нового года» в здании-«шлеме» Музея оружия. Необычное приключение с виртуозными трюками каскадёров и акробатов, лазерным шоу, традиционными новогодними играми и забавами с Дедом Морозом и Снегурочкой. Цена: 500 р.

7 января

Торжественная церемония закрытия проекта при передаче символа новогодней столицы России следующему городу.

18.00 — 3D мэппинг-шоу и гимн «Тула новогодняя».

18.10 — церемония закрытия. Выступление официальных лиц и почетных гостей церемонии. Передача эстафеты — символа новогодней столицы следующему региону. «Снежинка, которая не тает», выкованная Мастером Кузнецовым — тульским помощником Деда Мороза.

18.30 — огненно-пиротехническое шоу.

18.45 — интерактивная сказка-мюзикл в исполнении артистов филармонии «Рождественские колокольчики».

19.45 — хит-парад лучших фрагментов всех программ проекта «Тула — новогодняя столица России».