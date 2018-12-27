«Тула – новогодняя столица»: путеводитель по кофейням

Какие уютные кофейни стоит посетить в Туле во время новогодних праздников? Рекомендации Myslo.

BARY | БАРИ

Сеть кофеен, в которых вы можете выпить чашку хорошего кофе или чая, посидеть в уютной атмосфере и вкусно поесть.

Этот зимний сезон «Бари»

встречает с обновлённым меню!

В нём вас ждёт восемь

новых напитков.

Вот несколько новинок:

Чай без чая «Облепиха-апельсин». На основе сиропа из облепихи, который сварили сами, с добавлением свежего апельсина и розмарина.

«Дженнифер» снова вернулась. Этот сезонный напиток решили повторить, так как прошлой зимой он пришёлся вам по вкусу больше всего. Нежный, сливочно-кофейный с добавлением цедры апельсина и лайма.

«Финиковый раф» — ещё одна зимняя новинка с необычным сочетанием вкусов. Сливочно-кофейный напиток с финиковым пекмезом, солью и тмином.

А ещё в «Бари» появились нежные и хрустящие мини-круассанчики от шеф-кондитера. Они очень быстро разлетаются. Успейте попробовать!

Завтраки здесь подают целый день: каша с фруктами, сырники без муки, бейглы и смузи. А в «Бари» на Красноармейском проспекте, 7-б и в городском пространстве «Искра» есть ещё и вафли с шариком мороженого и сезонными фруктами.

Кроме классического кофе и необычных авторских напитков в «Бари» можно выпить чёрный, зелёный или фруктовый чай.

Кстати, приходите в «Бари» со своей кружкой формата to go и получайте скидку 10% на любой напиток.

Какой же кофе или чай без сладкого? Выбирайте в «Бари» свой любимый торт или десерт: чизкейки с Oreo, малиной или мраморный, полезный десерт — чиа-пудинг с кокосовым молоком и манго, морковный пирог, знаменитый торт «Красный бархат», торт черника-шоколад или бисквитный с маскарпоне — всего и не перечислить.

Обычное молоко для вас всегда заменят, если нужно, на низколактозное, соевое, миндальное и кокосовое.

Всё так же здесь неизменно правило Pets Welcome — не стесняйтесь приходить в гости со своими маленькими питомцами.

Ещё одна приятная новость. С пятницы по воскресенье во внутреннем дворе городского пространства «Искра» «Бари» приглашает всех гостей на кофе, чай, какао и глинтвейн. Приходите за ощущением новогоднего волшебства и грейтесь любимыми напитками!

Часы работы: вс.-чт. — с 08.00 до 23.00, пт., сб. с 08.00 до 24.00.

Телефон: 8 (920) 77-77-000.

Адреса:

Тула, ул. Советская, 47 (атриум ТЦ «Гостиный двор», 1-й этаж)

Тула, ул. Первомайская, 26-а

Тула, Красноармейский пр., 7-б

Тула, пр. Ленина, 77

Тула, Центральный парк культуры и отдыха

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MR. CUP

Эта сеть кофеен растёт с каждым годом и ежедневно радует туляков, пожалуй, лучшим кофе в городе. Здесь вас с удовольствием угостят как знакомой классикой на основе эспрессо, так и авторскими напитками.

К праздникам здесь подготовили специальную серию зимних напитков на основе натуральных ингредиентов — фруктов и ягод, а также пряных специй. Так, самым витаминным и бодрящим получился чай «Мандарин-гранат», который здесь делают на основе заготовки из гранатового сока, ванили, мяты и мандарина.

Попробуйте один из трёх новых видов чая без чая — «Киви-клюква». Его готовят на основе домашней заготовки из свежего киви, ягод клюквы, а также каскары (оболочки кофейной ягоды). Кстати, именно последний ингредиент отвечает за необычный вкус напитка и наделяет его небольшим количеством кофеина.

Ещё одна новинка — кофейный глинтвейн на основе домашней заготовки из вишни, цедры грейпфрута, апельсина и фильтр-кофе.

Сочетание вишни и цедры с добавлением пряностей (бадьяна и палочки корицы) даёт во вкусе яркие ноты красного вина. А фильтр-кофе, в свою очередь, отвечает за нежную и мягкую текстуру глинтвейна.

Латте «Лимонный пирог» — очень приятный кофейный напиток, который появился в меню к этой зиме. Готовится на основе эспрессо, классического и сгущённого молока, с добавлением печенья и лимонной цедры.

С приходом зимы всем хочется более питательной пищи. В MR. CUP сделали уже известные салаты более сытными. Например, в меню появился салат с картофелем, черри, яйцом, огурцом, зеленью и слабосоленым лососем (который здесь готовят сами). Также слегка изменился любимый многими MR. BURGER — теперь его подают с говяжьей котлетой, свекольным кетчупом, глазуньей, вешенками и хрустящей булочкой бриошь.

Завтраки тоже обновились. Пробуйте каши из зимнего меню: рисовая с яблоком, домашней карамелью и миндалем или овсяная с бананом, голубикой и арахисовой пастой.

В качестве вкусного сопровождения к чашке вашего любимого кофе в меню всё так же представлены разнообразные десерты (печенье, кексы, торты), а также особенно любимые гостями фирменные сэндвичи.

Все напитки здесь могут сделать для вас на овсяном молоке вместо коровьего. И по-прежнему в MR. CUP всегда рады видеть ваших четвероногих друзей.

Часы работы: вс.-чт. — с 08.00 до 22.00, пт. с 08.00 до 24.00, сб. — с 09.00 до 24.00, вс. — с 09.00 до 22.00.

Телефон: 8 (4872) 57-03-99 .

Адреса:

Тула, пр. Ленина, 52 (пересечение с улицей Л. Толстого, 83)

Тула, ул. Советская, 56-а

Тула, Казанская набережная, 1

Тула, проспект Ленина, 92-а.

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СОВА

«Первая Совейня в Туле» не только для сов, но и жаворонков. Двери всегда открыты с утра и до поздней ночи. В меню, кроме классики, более 50 видов кофейных, молочных и ягодных коктейлей, чайная карта из 20 видов чая, свежеприготовленные сэндвичи и отличные чизкейки.

Любой кофе здесь можно приобрести для домашнего приготовления, в зёрнах или молотый.

Телефон: 8 (920) 742-38-52 — единая справочная

Адреса:

Тула, Красноармейский пр., 8-а

8 (920) 742-38-52

Время работы: пн.—чт.: с 08.00 до 24.00, пт.: с 08.00 до 01.00, сб.: с 09.00 до 01.00, вс.: с 09.00 до 24.00.

Тула, ул. Пролетарская, 22-а (ТРЦ «РИО», 1-й этаж, вход со стороны ул. Чапаева)

Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Тула, ул. Советская, 17

Время работы: пн.—чт.: с 08.00 до 24.00, пт.: с 08.00 до 01.00, сб.: с 09.00 до 01.00, вс.: с 09.00 до 24.00.

КОФЕ КУЛЬТ

«Кофе Культ» — это сеть кофейных баров с собственной обжаркой и альтернативными способами заваривания кофе. Здесь готовят не только классические виды кофе, но и моносорта, собранные вручную.

На «кофе с собой» в «Кофе Культе» всегда действует скидка 10%.

Телефон: 8 (910) 161-22-33

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