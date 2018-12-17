Новогоднее шоу «Международная выставка кошек»

В большом атриуме ТРЦ «Макси» пройдет выставка кошек, организованная клубом любителей «Белиссима». На выставке будут представлены животные со всего мира. Гости увидят монопородные шоу кошек: британская, шотландская, мейн-кун, бенгальская, сфинкс и редкие породы.

Также в программе развлекательное шоу с профессиональными ведущими, интересные смешные конкурсы, призы, море позитива и отличного настроения!