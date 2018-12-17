Новогоднее шоу «Международная выставка кошек»
В большом атриуме ТРЦ «Макси» пройдет выставка кошек, организованная клубом любителей «Белиссима». На выставке будут представлены животные со всего мира. Гости увидят монопородные шоу кошек: британская, шотландская, мейн-кун, бенгальская, сфинкс и редкие породы.
Также в программе развлекательное шоу с профессиональными ведущими, интересные смешные конкурсы, призы, море позитива и отличного настроения!
Где и когда?
Тула, Пролетарская ул., 2
29 декабря 2018, суббота
10:00
30 декабря 2018, воскресенье
10:00