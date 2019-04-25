Выходные в Туле: 26-28 апреля

На выходных каждый туляк должен посадить дерево. Также вас ждет расширенный квартирник с «Анимацией», встреча с бывшей моделью журнала Maxim, а ныне рок-звездой.

Также вас ждут концерты звезд, спектакли и Тина Канделаки на дне рождения «Октавы».

Сажаем аллею доброты

Когда: 27 апреля, суббота, 10.00

Где: Тула, Могилёвский сквер

Вход свободный.

Редакция портала Myslo, «Слободы» и «Модного города» приглашает внести свою лепту в благоустройство нашего города, посадив дерево своими руками. Мы вместе будет озеленять Могилевский сквер в разных его частях — рядом с детской площадкой посадим липы и белые акации, вдоль проспекта Ленина высадим в ряд белые акации, восстановим групповые посадки хвойных, а небольшая аллея из молодых липок будет расти в части сквера, где расположен фонтан.

После посадки можно будет отдохнуть, пообщаться и выпить чашечку чая со сладостями.

Фестивали

Когда: 27 апреля, суббота, 11.00

Где: спортивная школа «Восток», Тула, ул. Серебровская, 30

Вход свободный.

В спортивной школе «Восток» пройдет фестиваль боевых искусств. Спортсмены продемонстрируют 12 техник боя:

каратэ,

капойэра,

самбо,

джиу-джитсу,

кикбоксинг,

ММА,

грепплинг,

ушу,

тхеквондо,

тайский бокс,

рукопашный бой,

айкидо.

Концерты

Когда: 26 апреля, пятница, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский пр., 19

Цена: 1000 р.

В пятницу на сцене Harat's pub состоится сольный концерт лидера группы «Анимация» Константина Кулясова при участии баяниста, клавишника и аккордеониста Рушана Аюпова. Акустика и баян плюс знакомые всем тексты — получится расширенный вариант квартирника. Не пропустите редкую возможность услышать вживую легенду рок-сцены.

Когда: 27 апреля, суббота, 19.00, вход с 18.00

Где: паб «Ирландец», Тула, ул. Вильямса, 14

Цена: 200-300 р.

В рок-пабе «Ирландец» традиционно пройдет отборочный тур рок-фестиваля «Свои». В конкурсе примут участие шесть молодых тульских рок-коллективов.

Программа выступлений:

19.00 — Список Освальда

19.30 — Взрыв Чуда

20.00 — Архипанк

20.30 — Holystone

21.00 — Б.У.

21.30 — специальный гость группа «КРОУ». Лидер проекта — Юлия Кроу, ex-ведущая солистка балета и фотомодель журнала Maxim.

События

Когда: 26 апреля, пятница, 12.00 – 21.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, ул. Каминского, 24

Вход свободный

Полная афиша мероприятия доступна по ссылке.

26 апреля в честь дня рождения кластера состоится масса событий:

В 14.00 – спектакль «Семейная пекарня», зрители которого окунутся в атмосферу настоящей французской пекарни и смогут полакомиться ароматными булочками.

В 17.00 открывается выставка Музея станка и Политехнического музея «Изобретая велосипед: Тула 2019». Гости увидят единичные модели велосипедов из коллекции Политехнического музея: «бегунок» барона Карла фон Дреза (созданный в 1817 году первый прототип велосипеда), легендарный «костотряс» Мишо 1886 года, велосипед-паук с большим передним колесом, а также военные велосипеды первой половины ХХ века. Музей-усадьба «Ясная Поляна» предоставила для выставки копию велобилета Льва Толстого и архивные фотографии писателя.

В 17.30 состоится стратегическая сессия с Тиной Канделаки «Для Тулы с любовью. Идеи для развития города», участники которого представят жюри проекты, направленные на повышение качества жизни в Туле и многое другое. Ровно через час Тина проведет лекцию «Архитектура как медиа».

Завершится праздник масштабным концертом, который начнется в 20.00. На сцене выступят авторы хитов «Гипнозы» и «Равнодушие» группа «Мальбэк и Сюзанна» и электропоп-певица Луна.

Когда: 26 апреля, пятница, 19.00, начало концерта в 18.30

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 300 р., действует предварительная регистрация по ссылке





В пятницу в «Типографии» пройдет научный стендап. Это формат юмористического 10-минутного выступления, в котором ученые доступно, остроумно и максимально весело рассказывают зрителям о своих реальных научных исследованиях. В битве за звание победителя сойдутся молодые ученые города: Яна Бойкив, Анастасия Артемова, Алексей Савченко, Елена Мастерова, Владимир Пинчук, Никита Стародубов.



На разогреве выступит рок-н-ролльный коллектив Offsupp.

Вечеринки

Когда: 26 апреля, пятница, 19.00 – соревнования во дворе, в 22.00 – начало вечеринки

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: вход свободный, добровольный взнос приветствуется, на турнир beer pong (4 команды по 2 человека) требуется регистрация.

В «Типографии» пройдет вечеринка, посвященная уличной культуре. Гостей ждет интересная программа: соревнования по скейту и bmx, турнир по beer pong и хип-хоп.

Выставки

Когда: 25 апреля-15 мая, 10.00 − 21.00

Где: «Киносити», 5 этаж ТРЦ «Гостиный двор», Тула, ул. Советская, 47

Вход свободный.

В галерее «Непокоренные» кинотеатра «Киносити» начнет работу всероссийская выставка, посвященная Героям России и Советского Союза, Героям Труда и ветеранам боевых действий из разных регионов страны. На выставке можно встретить фотографии тульского героя — жителя Тульской области ветерана боевых действий Станислава Павлова из города Алексина.

Фотографии созданные Данилом Головкиным и Ольгой Тупоноговой-Волковой показывают ветеранов в непривычных образах, демонстрирующих силу духа, веру в собственные силы и безграничные возможности каждого.

Когда: 25 апреля – 2 июня, 10.00

Где: Тульский историко-архитектурный музей

Тула, пр. Ленина, 25, 27, 31

Цена: вход на открытие свободный, далее 100 р.





В Тульском историко-архитектурном музее откроется выставка крупнейшего английского художника с русскими корнями Олега Кудряшова. Работы Олега Кудряшова хранятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина , Государственного Русского музея, музея Виктории и Альберта и галереи современного искусства Тейт в Лондоне, Национальной галереи в Вашингтоне и многих других музеев мира. В Тулу работы художника попали благодаря коллекционеру Владимиру Беликову.

Лекции

Когда: 28 апреля, воскресенье, 16.00

Где: Тульский областной краеведческий музей, Тула, ул. Советская, 68

Цена: 150 р.

В воскресенье, накануне Международного дня танцев, в Краеведческом музее пройдет мастер-класс по свинговым танцам от клуба «ЁПРСТ». Посетители изучат направление West Coast Swing и смогут зажигать на танцполе ничуть не хуже гарлемских умельцев.

Детям

Когда: 27 апреля, суббота, 12.00

Где: Тульский государственный театр кукол (Тула, ул. Советская, 62/15)

Цена: 250-400 р.

Орловский театр кукол покажет зрителям необычное кукольное представление. Спектакль создан в японском стиле с открытым управлением куклами, а также использованием планшетных кукол, «оживающих» прямо на глазах у зрителей. Добрый, наивный, поучительный спектакль будет интересен как юным зрителям, так и их родителям. Режиссер и художник — О. Черкашина, композитор — Е. Кривенко.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит фильм об истории создания Оксфордского словаря английского языка. Действие фильма происходит в середине XIX века, когда главный герой трудится над первым в Англии толковым словарем. На протяжении 20 лет ему помогает талантливый ученый, который присылает четкие и понятные объяснения. Завершив написание словаря, главный герой решает познакомиться со своим помощником лично. Он неприятно удивлен: его хороший друг и помощник оказался пациентом психиатрической лечебницы — днем он невероятно талантлив и умен, а к вечеру болезнь обостряется… Роль создателя словаря исполнил Мел Гибсон, а его помощника сыграл Шон Пенн.

Цена: от 140 р.

В кинотеатрах начался показ военной драмы с Кирой Найтли в главной роли. Фильм рассказывает о восстановлении Гамбурга в сложнейший для Германии период после окончания Второй мировой войны. В разрушенный войной город, где царят голод и беспорядки, приезжает новый мэр — бывший британский военный, который пытается восстановить жизнь в городе буквально с нуля. Но как примут британских захватчиков местные, им ещё предстоит узнать, ведь прежние враги могут и не ужиться друг с другом под одной крышей.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.